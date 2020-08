Француз Коман забил родному «ПСЖ» и вернул «Баварии» европейскую корону (видео)

Обе команды считаются сверхатакующими. Так что было крайне любопытно, кому придется отказаться от привычного стиля. Главной угрозой для баварцев выглядели слишком большие габариты своих защитников, которым было непросто успевать за скоростной тройкой нападающих парижан Неймар – Килиан Мбаппе – Анхель Ди Мария. Однако немцы не стали отказываться от агрессивной манеры и встречали соперников у чужой штрафной, а крайние защитники Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис регулярно добегали до чужой лицевой линии.

Слаженный прессинг «Баварии» здорово осложнял жизнь «ПСЖ». Впрочем, мюнхенцы пропускали острые атаки соперника. Так, на 18-й минуте Мбаппе вывел Неймара с глазу на глаз с Мануэлем Нойером, но бразильцу на летнем отрезке плей-офф катастрофически не везет – в каждом матче он упустил по подобному моменту.

Esse lance do Neymar com o Neuer não saiu da cabeça ainda...pic.twitter.com/jgYYaI3eVH — FutebolNews (de 🏠) (@ofutebolnews) August 23, 2020

Вскоре еще один резкий прорыв подарил шанс Ди Марии, и аргентинец простил Нойера ударом выше ворот. Вдобавок ко всем проблемам Мюнхена травму получил центральный защитник Жером Боатенг, вынужденный уступить место более громоздкому и неповоротливому Никласу Зюле.

С этого момента прессинг «ПСЖ» не выключался, и все равно баварцы не стали отказываться от короткого розыгрыша, благодаря которому вытаскивали соперников на свою половину поля и пытались быстро перевести мяч вперед. Скорости выросли до предела. Свои моменты получил лучший бомбардир ЛЧ и бундеслиги Роберт Левандовски: поляк пробил из центра штрафной в штангу, а затем - головой под перекладину (Навас справился).

Под занавес первого тайма Давид Алаба обрезался в собственной штрафной (!), но Мбаппе метров с 10, находясь прямо напротив ворот, пробил в руки Нойеру. К перерыву можно было констатировать: «ПСЖ» играет острее. Ну а толку? Голов-то не было.

МЕСТЬ КОМАНА И СУДЕЙСКИЙ СКАНДАЛ

Такое впечатление, что в раздевалке немцы договорились жестче встречать французских звезд. Сначала Серж Гнабри дважды за пару минут врезал по ногам Неймару, чем спровоцировал легкую потасовку. Паредес бросился защищать партнера, схватил обидчика сзади за футболку и через десяток минут был заменен на Верратти. Оба получили по предупреждению, как и вскоре Зюле, ударом под колено атаковавший в середине поля Ди Марию.

Эта жесткость вывела парижан из равновесия и завела баварцев. Воспитанник «ПСЖ» Коман притаился за спиной Керера (вот она, та самая анонсированная дуэль!) и головой замкнул подачу Киммиха. Вслед за этим все тот же Коман обыграл Керера и прицельно подал в центр Левандовскому, но того опередил проводивший великолепный матч Преснель Кимпембе. Впрочем, и 1:0 - это было уже большое дело.

COMAN PUTS BAYERN IN FRONT 1-0 AGAINST HIS OLD CLUB #UCL #PSGBayern pic.twitter.com/szqpsJzXbk — Sasha Podzorov (@sasha_podzorov) August 23, 2020

Получив преимущество, Флик двойной заменой освежил фланги – на поле вышли Перишич и Фелиппе Коутиньо. Решение спорное. Если Гнабри действительно был не особо заметен, то Коман только набрал обороты и начал накручивать Керера. Пока немцы разбирались в новых игровых связях, они упустили в центре штрафной прибежавшего спасать отечество Маркиньоса. Нойер отбил мяч пяткой.

Manuel Neuer with another save to deny Marquinhos this time. #UCLfinal #PSGBayern

pic.twitter.com/fDvej7EaDk — Football World (@FTTV10) August 23, 2020

Парижане вскоре едва не заработали пенальти в моменте, когда Мбаппе накрутил двоих в штрафной и получил по ногам от Киммиха. Сомнительное, мягко говоря, решение Даниэле Орсато и его видеоассистентов оставить эпизод без внимания. Однако подопечным Тухеля вряд ли стоит слишком уж сильно негодовать. Та же бригада арбитров простила в концовке первого тайма Керера, сумевшего лишь руками остановить в штрафной Комана. Так что не только в РПЛ случаются судейские скандалы, но и на таком высоком уровне. Видимо, чтобы Орсато указал на 11-метровую отметку, должно было произойти убийство.

В результате как «ПСЖ» ни старался, отыграться ему все-таки не удалось. «Бавария» стала не только победителем Лиги чемпионов, но и абсолютным триумфатором сезона. Пусть в финале она была не лучше парижан и забила «всего» один мяч, но всем своим путем к решающему матчу заслужила этот успех. А Флик умудрился выиграть все, что только можно, менее чем за год во главе немецкого гранда. Напомним, что до »Баварии»-2019/20 самостоятельно на высоком уровне он работал только в «Хоффенхайме», и было это еще 15 лет назад...

Лига чемпионов. Финал

«ПСЖ» - «Бавария» - 0:1 (0:0)

Гол: Коман, 59.

«ПСЖ»: Навас, Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат (Курзава, 80), Эррера (Дракслер, 72), Маркиньос, Паредес (Верратти, 65), Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Неймар, Мбаппе.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Дэвис, Горецка, Алькантара (Толиссо, 86), Гнабри (Коутиньо, 68), Коман (Перишич, 68), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Дэвис, 28. Гнабри, 52. Паредес, 52. Зюле, 56. Неймар, 81. Тьяго Силва, 83. Курзава, 85.

Судья: Орсато (Италия).