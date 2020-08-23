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Француз Коман забил родному «ПСЖ» и вернул «Баварии» европейскую корону (видео)
23 августа 23:58
автор: Артем Зибрак

Француз Коман забил родному «ПСЖ» и вернул «Баварии» европейскую корону (видео)

Мюнхенский суперклуб стал 6-кратным победителем Лиги/Кубка чемпионов, выиграв лиссабонский финал-2020 с минимальным счетом.

ТРИУМФ НЕМЕЦКОЙ ТРЕНЕРСКОЙ ШКОЛЫ

Вот и подошел к завершению этот бесконечный еврокубковый сезон. Просто невероятно: Лига чемпионов стартовала аж 14 месяцев назад – 25 июня 2019 года... Представить, что турнир затянется до 24 августа 2020-го, было невозможно, как и угадать финалистов. «Бавария» за 10 лет трижды добиралась до решающего матча, но начинала сезон под руководством Нико Ковача и регулярно спотыкалась даже во внутреннем первенстве. А «ПСЖ» вообще ни разу в истории не забирался так высоко.

Для главных тренеров команд игра тоже стала исторической. Томас Тухель и Ханс-Дитер Флик не только ни разу не выходили в финал Лиги чемпионов, но и особых шансов для этого ранее не имели. При этом Германия наблюдала триумф своей тренерской школы. Предыдущий раз два немца сходились в финале ЛЧ в 2013-м: тогда «Бавария» Юппа Хайнкеса победила «Боруссию» Юргена Клоппа.

Тухель по сравнению с полуфиналом против «Лейпцига» сделал одну замену, вернув в ворота выздоровевшего Кейлора Наваса. А вот покинувший лазарет Марко Верратти все-таки остался на скамейке запасных «ПСЖ». Зато с первых минут финал начал экс-зенитовец Леандро Паредес... Флик, в свою очередь, ответил единственной заменой после полуфинального разгрома «Лиона» - вместо Ивана Перишича вышел более разносторонний и технически оснащенный Кингсли Коман. Интересно, что французский полузащитник «Баварии» столкнулся на фланге с немецким защитником «ПСЖ» Тило Керером. Их дуэль стала ключевой.

ПРЕССИНГ ПРОТИВ ПРЕССИНГА

Обе команды считаются сверхатакующими. Так что было крайне любопытно, кому придется отказаться от привычного стиля. Главной угрозой для баварцев выглядели слишком большие габариты своих защитников, которым было непросто успевать за скоростной тройкой нападающих парижан Неймар – Килиан Мбаппе – Анхель Ди Мария. Однако немцы не стали отказываться от агрессивной манеры и встречали соперников у чужой штрафной, а крайние защитники Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис регулярно добегали до чужой лицевой линии.

Слаженный прессинг «Баварии» здорово осложнял жизнь «ПСЖ». Впрочем, мюнхенцы пропускали острые атаки соперника. Так, на 18-й минуте Мбаппе вывел Неймара с глазу на глаз с Мануэлем Нойером, но бразильцу на летнем отрезке плей-офф катастрофически не везет – в каждом матче он упустил по подобному моменту.

Вскоре еще один резкий прорыв подарил шанс Ди Марии, и аргентинец простил Нойера ударом выше ворот. Вдобавок ко всем проблемам Мюнхена травму получил центральный защитник Жером Боатенг, вынужденный уступить место более громоздкому и неповоротливому Никласу Зюле.

С этого момента прессинг «ПСЖ» не выключался, и все равно баварцы не стали отказываться от короткого розыгрыша, благодаря которому вытаскивали соперников на свою половину поля и пытались быстро перевести мяч вперед. Скорости выросли до предела. Свои моменты получил лучший бомбардир ЛЧ и бундеслиги Роберт Левандовски: поляк пробил из центра штрафной в штангу, а затем - головой под перекладину (Навас справился).

Под занавес первого тайма Давид Алаба обрезался в собственной штрафной (!), но Мбаппе метров с 10, находясь прямо напротив ворот, пробил в руки Нойеру. К перерыву можно было констатировать: «ПСЖ» играет острее. Ну а толку? Голов-то не было.

МЕСТЬ КОМАНА И СУДЕЙСКИЙ СКАНДАЛ

Такое впечатление, что в раздевалке немцы договорились жестче встречать французских звезд. Сначала Серж Гнабри дважды за пару минут врезал по ногам Неймару, чем спровоцировал легкую потасовку. Паредес бросился защищать партнера, схватил обидчика сзади за футболку и через десяток минут был заменен на Верратти. Оба получили по предупреждению, как и вскоре Зюле, ударом под колено атаковавший в середине поля Ди Марию.

Эта жесткость вывела парижан из равновесия и завела баварцев. Воспитанник «ПСЖ» Коман притаился за спиной Керера (вот она, та самая анонсированная дуэль!) и головой замкнул подачу Киммиха. Вслед за этим все тот же Коман обыграл Керера и прицельно подал в центр Левандовскому, но того опередил проводивший великолепный матч Преснель Кимпембе. Впрочем, и 1:0 - это было уже большое дело.

Получив преимущество, Флик двойной заменой освежил фланги – на поле вышли Перишич и Фелиппе Коутиньо. Решение спорное. Если Гнабри действительно был не особо заметен, то Коман только набрал обороты и начал накручивать Керера. Пока немцы разбирались в новых игровых связях, они упустили в центре штрафной прибежавшего спасать отечество Маркиньоса. Нойер отбил мяч пяткой.

Парижане вскоре едва не заработали пенальти в моменте, когда Мбаппе накрутил двоих в штрафной и получил по ногам от Киммиха. Сомнительное, мягко говоря, решение Даниэле Орсато и его видеоассистентов оставить эпизод без внимания. Однако подопечным Тухеля вряд ли стоит слишком уж сильно негодовать. Та же бригада арбитров простила в концовке первого тайма Керера, сумевшего лишь руками остановить в штрафной Комана. Так что не только в РПЛ случаются судейские скандалы, но и на таком высоком уровне. Видимо, чтобы Орсато указал на 11-метровую отметку, должно было произойти убийство.

В результате как «ПСЖ» ни старался, отыграться ему все-таки не удалось. «Бавария» стала не только победителем Лиги чемпионов, но и абсолютным триумфатором сезона. Пусть в финале она была не лучше парижан и забила «всего» один мяч, но всем своим путем к решающему матчу заслужила этот успех. А Флик умудрился выиграть все, что только можно, менее чем за год во главе немецкого гранда. Напомним, что до »Баварии»-2019/20 самостоятельно на высоком уровне он работал только в «Хоффенхайме», и было это еще 15 лет назад...

Лига чемпионов. Финал

«ПСЖ» - «Бавария» - 0:1 (0:0)
Гол: Коман, 59.
«ПСЖ»: Навас, Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат (Курзава, 80), Эррера (Дракслер, 72), Маркиньос, Паредес (Верратти, 65), Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Неймар, Мбаппе.
«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Дэвис, Горецка, Алькантара (Толиссо, 86), Гнабри (Коутиньо, 68), Коман (Перишич, 68), Мюллер, Левандовски.
Предупреждения: Дэвис, 28. Гнабри, 52. Паредес, 52. Зюле, 56. Неймар, 81. Тьяго Силва, 83. Курзава, 85.
Судья: Орсато (Италия).

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