Мануэль Максименко. Станет ли вратарь «Спартака» российским Нойером?

Это желание взаимно. Болельщики так любят вратаря, что признали его лучшим игроком »Спартака» по итогам прошлого сезона и уже прозвали Мануэлем Максименко - в честь свежеиспеченного победителя Лиги чемпионов, супергероя вчерашего финала Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Бавария» Мануэля Нойера . Двух вратарей объединяет не только надежные действия на линии, но и классная игра ногами. Помните победный мяч Джордана Ларссона в ворота ЦСКА (3:2) в весеннем четвертьфинале Кубка России? Длиннющей передачей через все поле шведу ассистировал как раз Максименко.

В последние годы »Спартак» вспомнил о клубной философии - опираться на своих воспитанников. Это не только Максименко, но и Зелимхан Бакаев , и Николай Рассказов , и Павел Маслов , и многие другие. Однако абсолютно железным игроком основы среди них в новом сезоне можно назвать только 22-летнего вратаря, который сам связывает свое будущее с красно-белыми цветами. По признанию Александра, он счастлив в любимой команде и хотел бы выступать за нее долгие годы.

Пусть этот матч не стал для голкипера самым ярким в карьере, поскольку железнодорожники свои редкие моменты завершили промахами. Пусть ему не удалось сохранить ворота в неприкосновенности (удар головой Мурило в дальний нижний угол был практически неберущимся), главное – удалось сдержать обещание, данное перед матчем: «В каждой игре доказывать, что «Спартак» – великий клуб, достойный только победы».

В воскресенье «Спартак» провел против «Локомотива» первое московское дерби нового сезона. Одержав победу со счетом 2:1, красно-белые набрали восемь очков и поднялись на вторую строчку. Впереди только чемпион «Зенит» (12 очков). Сразу после финального свистка камеры выхватили ликующего Доменико Тедеско , а затем Александра Максименко . Вратарь красно-белых, направляясь к центру поля, благодарно перекрестился, поблагодарив Господа за помощь.

Статистика тоже говорит о том, что в «Спартаке» растет голкипер мирового уровня. В прошлом сезоне по точности передач (90 процентов, согласно данным InStat) Максименко опередил многих звездных коллег – Тибо Куртуа (89%), Кейлора Наваса (88%), Давида Де Хеа (87%) и Яна Облака (84%). В РПЛ ему в этом компоненте равных нет. Даже такой признанный мастер игры ногами, как Игорь Акинфеев, показал «всего лишь» 82-процентную точность. Уверенная игра Максименко внизу позволяет защитникам чаще задействовать его в сложных ситуациях, не рисковать и по возможности выманивать соперников на свою половину поля.

У Нойера показатель точности пока выше (93%), так что есть куда стремиться, но стоит также учесть, что «Бавария» во всех матчах сезона играет при подавляющем перевесе, поэтому немцу просто некуда пулять мяч. Мануэль зачастую устраивает перепасовку с кем-то из ближайших партнеров, тогда как «Спартак» старается быстро доставлять мяч вперед. И Нойеру уже 34. За плечами две победные Лиги чемпионов, золото ЧМ-2014 и несметное число национальных титулов, тогда как у Максименко - все впереди. 22-летнего Нойера времен «Шальке», который уже тогда восхищал, но был куда менее надежен, Александр, пожалуй, сейчас даже превосходит.

Как и Нойера, его отличает умение «подчистить» за партнерами. В концовке матча с «Локо» Максименко выскочил к центральному кругу наперерез оппоненту и сыграл роль последнего защитника. Сколько раз мы видели подобные эпизоды в исполнении баварского Мануэля, не сосчитать.

С индивидуальной точки зрения прошлый сезон получился для спартаковца очень приличным. В РПЛ он пропустил только один матч (в Краснодаре, где командой руководил и.о. главного тренера Сергей Кузнецов). И хотя в 29 турах вынимал мяч из ворот 31 раз, по проценту отраженных ударов (74) превзошел, например, звезду «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена (71), а в РПЛ – все того же Акинфеева (73). По количеству спасений (1,16 в среднем за матч) Максименко оказался лучше и Матвея Сафонова (1,07), и Гилерме (0,72), и Михаила Кержакова (0,73).

Неслучайно Акинфеев сенсационно включил Максименко в тройку лучших футболистов сезона. Не будет большим преувеличением сказать, что экс-вратарь сборной России таким образом определил того, от кого ждет закрепления на посту номер один в национальной команде. Конкуренция с другим талантливым молодым вратарем Сафоновым должна лишь помочь обоим расти в мастерстве. Во всяком случае, конкуренция в «Спартаке» с тезкой Селиховым и ветераном Артемом Ребровым точно идет Максименко на пользу.

История спартаковского вратаря показывает, сколь велико в футболе значение случая и тренерского доверия. С юношеского возраста Максименко обращал на себя внимание и вызывался в сборные всех возрастов. Сборную U17 даже протащил в полуфинал чемпионата мира, парировав пенальти в четвертьфинале с Англией. Однако из той команды, кроме него, немногие пробились в РПЛ – Никита Калугин, Михаил Лысов и Данил Круговой. Плюс Алексей Татаев заиграл за «Младу-Болеслав».

Именно Максименко защищал ворота «Спартака» в памятной кампании Юношеской лиги УЕФА, завершившейся серией пенальти в гостях у «Интера» (3:3, 1:3). Кстати, из того состава вкус большого футбола уже познали Рассказов, Солтмурад Бакаев, Михаил Игнатов, Александр Руденко и Данила Прошляков. Тем не менее, несмотря на успехи на юношеском и молодежном уровнях, Максименко мог бы еще долго ждать своего шанса в первой крманде, если бы перешедший в январе 2017-го из «Амкара» в «Спартак» Александр Селихов не получил тяжелую травму ахиллова сухожилия. А после своего возвращения весной 2019-го - не получил еще и перелом пальца руки...

В первом случае довериться совсем еще юному Максименко рискнул Массимо Каррера (и это при том, что в его распоряжении был чемпион России-2017 Ребров), во втором – Олег Кононов. И Александр на сто процентов реализовал представившийся ему шанс. После рестара сезона-2019/20 Селихов, переживший еще одну операцию на ахилле, наконец, выздоровел, но вернуться в раму ему пока так и не довелось. Максименко надежно удерживает за собой позицию первого номера.

На сегодняшний день на его счету уже 72 матча в спартаковском свитере. А ведь до отметки в семь десятков игр в «народной команде» добрались лишь 15 вратарей, и до сего момента среди них не было ни одного воспитанника. Более того, Максименко оказался и самым молодым в этой заочной гонке – 70-м для него стал матч против «Ахмата». В тот день Александру исполнилось 22 года и 148 дней, тогда как предыдущему рекордсмену Ринату Дасаеву на момент 70-го матча за «Спартак» было 22 года и 291 день...

Удастся ли Максименко повторить путь прославленного предшественника или стать российским Нойером, мы узнаем в лучшем случае через несколько лет, однако завеса тайны постепенно приоткрывается. Ближайший сезон в клубе и молодежке может стать определяющим в карьере голкипера. Стать со «Спартаком» чемпионом и отправиться покорять Европу – вполне реальная перспектива для Максименко.

Для главной сборной России, в которую его пока не вызывают, это тоже было бы хорошим подспорьем. На позиции первого номера там тоже нужна свежая кровь. Не за горами время, когда за позицию первого номера будут бороться не ветераны вроде Гилерме и Антона Шунина, а новое талантливое поколение наших голкиперов - Максименко, Сафонов, Денис Адамов и др.

ЗАЯВКА МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ НА СЕНТЯБРЬСКИЕ МАТЧИ КВАЛИФИКАЦИИ ЕВРО-2021

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба – «Спартак»), Данил Круговой («Зенит»), Данил Степанов («Ротор»), Артем Голубев («Уфа»).

Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все – ЦСКА), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба – «Спартак»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба – «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал» Тула), Александр Ломовицкий («Химки»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).