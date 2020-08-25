Завяжет ли Влашич с «голами престижа»? Интриги 5-го тура РПЛ

Если Влашич отличится в Краснодаре, то повторит свою рекордную результативную серию в РПЛ. Предыдущая, кстати, была оформлена нынешним летом, когда Никола поражал ворота соперников в 25-м, 26-м и 27-м турах. И это были отнюдь не «голы престижа». Дубль Влашича обеспечил победу над «Спартаком» (2:0). Также он поучаствовал в гостевых разгромах с одинаковым счетом 4:0 «Ахмата» и «Оренбурга».

Оборона без Набабкина ( Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Виктор Васин ) пропустила от «Рубина» столько же, сколько забил до этого Игорю Акинфееву «Зенит». И в Краснодаре ее ждет не менее серьезная проверка грозным нападением «быков». А за голы ЦСКА, как обычно, будет отвечать Никола Влашич . Хорват забивал и «Зениту», и «Рубину», вот только в обоих случаях его мячи-красавцы не приносили команде даже ничью.

Обе команды понесли существенные потери в центре защиты. У «Краснодара» тур пропускает бразилец Кайо , схвативший красную карточку в матче против «Урала» (0:1). ЦСКА до конца года не поможет Кирилл Набабкин , порвавший «кресты» еще в позапрошлом туре в Санкт-Петербурге.

Два центральных матча тура состоятся 26 августа, причем будут проходить параллельно. Чуть раньше на поле выйдут «Краснодар» и ЦСКА, которым нужно набирать максимальное количество очков, чтобы не отпустить «Зенит» слишком далеко. А от питерцев «быки» и армейцы уже отстают на »-6».

К слову, в обоих армейских сезонах Влашич «Краснодару» забивал. Но - в Москве. В РПЛ-2018/19 это опять же был «гол престижа» (поражение 1:2), а в РПЛ-2019/20 - победный дубль (3:2). В гостях же у «быков» ЦСКА исторически чувствует себя не слишком комфортно. Из трех предыдущих визитов в Краснодар два обернулись для красно-синих сухими поражениями, еще в одном случае была зафиксирована ничья 1:1.

«Краснодар» против ЦСКА в РПЛ: 5 побед, 6 ничьих, 7 поражений, мячи 19:24

ПРЕРВЕТ ЛИ «ДИНАМО» СВОЮ «ЗЕНИТОВСКУЮ ЗАСУХУ»?

Бело-голубым предстоит реабилитироваться перед болельщиками за провал в гостевом матче с «Арсеналом» (0:2). Но как это сделать, если на «ВТБ Арену» вечером 26 августа пожалует почти безупречный «Зенит»?

Команда Сергея Семака не знает поражений в РПЛ на протяжении 23 туров! До вечного рекорда «Локо» (27-матчевая беспроигрышная серия в 2004 и 2005 годах) питерцам рукой подать. При этом «Динамо» не смогло поразить ворота сине-бело-голубых в трех предыдущих встречах (0:2, 0:2, 0:3). «Зенитовская засуха» москвичей затянулась.

С другой стороны - когда «Динамо» последний раз забило «Зениту», это привело к победе 1:0. Дело было осенью 2018 года, когда на 74-й минуте Федор Черных замкнул головой навес с фланга Константина Рауша. Правда, с конца первого тайма питерцы в той встрече играли вдесятером из-за удаления Себастьяна Дриусси.

Кстати, это был последний случай, когда «Динамо» не смог огорчить Артем Дзюба. С тех пор лидер атак «Зенита» поражал ворота бело-голубых в трех матчах кряду, добавив к трем голам две результативные передачи. Вообще, «Динамо» - один из «клиентов» Дзюбы. В 25 встречах с этим соперником отметивший на днях 32-летие форвард оформил «11+7». Чаще Артем забивал только «Краснодару» (13 раз в 19 матчах).

ВСПОМНЯТ ЛИ СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА «РОТОР» И «СПАРТАК»?

Красно-белые с учетом концовки прошлого сезона не проигрывают в РПЛ уже шесть туров. Это рекордная серия при Доменико Тедеско. Продлить ее «Спартак» постарается 26 августа в Волгограде, куда пожалует впервые с 3 апреля 2004 года.

Наверняка на трибунах соберется внушительная аудитория (по средней посещаемости в РПЛ-2020/21 «Волгоград Арена» уступает только «Газпром Арене» и «Открытие Арене»). В городе-герое не забыли старые добрые времена, когда «Ротор» в 90-х навязывал «Спартаку» борьбу за золото. Но и когда волгоградцы откатились в число середняков, очные поединки команд регулярно оборачивались красочными спектаклями.

В том самом 2004-м «Ротор», вылетевший тогда из элиты, уступил москвичам 2:3, за три года до этого в Волгограде была зафиксирована ничья 3:3. При наличии такого мощного нападения, как у нынешнего «Спартака» (Джордан Ларссон и Александр Соболев сейчас в огне), голевая феерия в исполнении гостей весьма вероятна. Осталось разбавить ее голами команды Александра Хацкевича - и мы получим настоящее класико.