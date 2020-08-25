Станислав Черчесов: Соболев не вызван из-за его разногласий с Дзюбой

Луценко один из наших лучших бомбардиров, новый сезон начал убедительно. Познакомимся поближе и поймем, на что можем рассчитывать. Он будет только на первом матче, в Венгрию не поедет. Оказалось, что у него не только нет визы, но и в ноябре заканчивается паспорт. Визу сделать бы успели, но в такой ситуации ее не дадут. Мы за три месяца не могли предположить такого разития событий, но тут вопрос и к нему – такие моменты надо самому отслеживать.

- Мостовой провел хороший сезон в «Сочи», в «Зените» почти в каждом матче выходит на замену, тренер ему доверяет. В последней игре вышел и сделал голевую. Видно, что он прижился. Мы его и в марте хотели вызвать, но ситуация не позволила. А тут еще травма Алексея Миранчука.

- Если бы мы чаще собирались, возможно, несколько новых имен появилось бы. А если бы Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов были здоровы, изменений вообще могло быть по минимуму. Не хочется, давно не видясь, начинать с половиной команды, собранной заново. Мы это уже проходили, знаем, как непросто за пару дней превратить в команду. Знаю, что все соскучились, хотят приехать и сыграть удачно.

- Какие нюансы влечет тот факт, что в последний раз сборная собиралась девять месяцев назад?

- Егор Сорокин и Мостовой мало играли в новом сезоне.

- Мостовой выходит на замены и делает это хорошо. Это хорошая возможность познакомиться. Тем более, есть травмированные. Насчет Сорокина я говорил с Владимиром Хашигом, защитник в хорошей форме. Он был у нас и знает наши требования. Это важно. Плюс он в ближайшем матче после удаления Кайо будет играть.

- Почему в сборную не вызван Александр Соболев?

- По сравнению с первыми играми за «Спартак» он заметно прибавил, но он не вызван из-за ситуации с Артемом Дзюбой. Нам не хочется иметь в команде игроков, у которых есть недопонимание, тем более, такого плана. Конкуреция это нормально, но то, что позволил себе Соболев, создало между игроками неприязнь. Соболеву надо эту тему закрыть. Артем приедет на сборы, и мы с ним эту тему обговорим. Он старше, может, сам сделает какие-то попытки, чтобы эту тему убрать с повестки дня. Мы должны нивелировать эту ситуацию в спокойном режиме.

- В конфликте Соболева и Дзюбы виноват больше спартаковец?

- Я никого не поддерживаю. Дзюба – капитан команды, показывающий свое мастерство который год. Соболев эту тему открыл, позволив себе какие-то вещи, которые не должен был, в моем понимании, позволять. Он и должен эту тему закрыть. Почему не я? Я свое решение принял, он должен сам разрешить ситуацию.

- Речь о том, что он сказал в проекте «Красава»?

- Да. Я даже не видел эту передачу. Просто во время матча увидел, что между ними что-то не то, и стал собирать информацию. Это не какая-то большая проблема, это ситуативная ситуация. Сейчас мы не можем себе позволить непонимания в команде. Атмосфера – одна из наших сильнейших сторон, и мы не можем себе позволить потерять хорошую атмосферу. Хочется, чтобы он правильно понял и воспринял мой посыл. Это некий воспитательный момент.

- Вы с ним об этом не говорили?

- Нет. Надеюсь, прочтет и примет правильное решение. У него мой телефон есть. Если он захочет, я ему объясню. Но мне он может вообще не набирать, только Дзюбе.

- Как узнаете, что тема закрыта?

- Артем приедет и мне об этом расскажет. Да и СМИ не дремлют. Главное, чтобы Соболев понял – никто на нем крест не ставил.

- Далер Кузяев и Роман Нойштедтер вызваны, несмотря на то, что находятся без клуба.

- Оба заканчивали сезон в командах месяц назад. Они были в хорошем состоянии. Мы с ними на связи, оба тренируются индивидуально. Нойштедтер в ближайшее время начнет тренироваться с командой, правда, не той, за которую будет выступать в новом сезоне. С нашей стороны это и поддержка игрокам, и желание не делать резких изменений в составе. Тем более, думаю, максимум через две недели они будут с командами. Если будут готовы, будут играть.

- Не смутила ли вас не очень хорошая форма Зелимхана Бакаева?

- Не смутила. То, что он в «Спартаке» присел на скамейку, ему звоночек. Надо еще понять причины этого, ведь он болел. К тому же последний матч он сыграл на более хорошем уровне. Он игрок, на которого мы рассчитываем.

- Как оцените форму Федора Смолова?

- У него была маленькая болячка, но провели тест, показавший, что с ним все в порядке. Сложно давать окончательные оценки, потому что не знаем, какие задания он получает в клубе. При встрече поговорим об испанском периоде и тех изменениях, которые произошли в его игре. В первом матче он где-то не добежал и сразу получил подсказ, после чего стал действовать внимательнее. Нам хотелось бы, чтобы он сохранил этот навык доигрывать каждый эпизод до конца. В последнем матче, кстати, в паре моментов этого уже не было.

- С чем связано отсутствие Дениса Черышева?

- Он уже тренируется после травмы, но я попросил его еще раз протестироваться. Он сделал МРТ, показавший, что у него не до конца зажило. Он не может полноценно тренироваться. Так что смысла вызывать игрока в данный момент не было, хотя даже не в топ-состоянии он мог бы выйти хотя бы на 10 минут и помочь. Приведет себя в порядок и вернется.

- Из ЦСКА вызван только Марио Фернандес. Означает ли это, что вы не видите в этой команде кандидатов? Ивана Облякова, Игоря Дивеева…

- Видим. Могу к этому списку добавить еще и Константина Кучаева, вызванного в молодежную сборную, у которой впереди два ответственных матча. Если выиграют, будут претендовать на первое место. Поэтому, чтобы и в молодежке не было резких движений, решили сохранить тот состав, который был. Облякову и Дивееву надо немного добавлять, чтобы соответствовать. Вы еще Федора Чалова не назвали, кстати.

- Травма Алексея Миранчука сильно повлияла на ваши планы?

- В отношении вызванных, нет. Пока он не сможет играть, у него будет время решить свои контрактные обязательства. Я переход в «Аталанту» одобряю, мы всегда только рады, когда игроки переходят в более сильные лиги, где могут развиваться. Своей игрой он заработал право вызываться в сборную. Почему не играл в ней ту роль, какую играет в «Локо»? Наверное, он из той породы людей, кому важно постоянно быть рядом. В «Локо» все вертится вокруг него, тогда как в сборной он сталкивается с большой конкуренцией. Может, после переезда он выйдет из зоны комфорта, оказавшись в команде, где надо поработать локтями, и придаст нам мышц.

- С чем связано решение о проведении домашних матчей Лиги наций на стадионе «Динамо»?

- Сейчас мы знаем только о том, что первый матч проведем на этом стадионе. Остальные две игры подтвердить пока не можем. Давно хотели там сыграть, стадион хороший.

- Каков в сборной антикоронавирусный регламент?

- В нем очень много пунктов, обо всех сейчас не расскажешь. Завтра у всей сборной будет тест, еще 1 и 3 сентября сделаем тесты для того, чтобы нас пустили в Будапешт. Могу сказать, что очень хотел, чтобы встреча с журналистами прошла вживую, но, к сожалению, такой возможности нет. Поэтому мы и с вами общаемся дистанционно.

- Что думаете о голосовании в УЕФА насчет отмены Лиги наций?

- Меня лично не спрашивали. Александр Алаев знает мое мнение, и он поддержал сохранение турнира. Мне очень нравится этот турнир, потому что тут есть борьба, очки, напряжение. Это совсем не то, что товарищеские матчи.

- Почему не вызван Даниил Фомин, бывший в сборной в ноябре?

- Он сменил клуб. На этой позиции у нас есть игроки, которые выглядят предпочительнее и нас устраивают. Кроме того, он пришел в топ-клуб, и ему надо время на адаптацию. За счет невызова у него будет на это две лишних недели. Если бы Миранчук не травмировался, может, и Мостового не вызвали бы. Первый матч с «Уралом» Фомин провел на хорошем уровне, а следующие уже не так хорошо, как нам хотелось бы. Так что пусть адаптируется, прибавит и получит свой шанс. Тем более, что мы обратили на него внимание раньше «Динамо».

- Кто за четыре года вашей работы в сборной прибавил сильнее других?

- Навскидку так не ответишь. Так, как прибавил Кутепов на ЧМ-2018, не прибавил, наверное, никто. А теперь больше двух лет его нет. Недавно с ним разговаривал, обрисовал ситуацию. Считаю, что ему надо что-то менять.

- Каким одним словом могли бы описать впечатления от работы в сборной России?

- Одним словом? Привилегия.