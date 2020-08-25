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Владимир Пономарев: У ЦСКА в обороне огромная дыра, как в космосе. Хорошо, если Фукс ее закроет
25 августа 18:10
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Пономарев: У ЦСКА в обороне огромная дыра, как в космосе. Хорошо, если Фукс ее закроет

Бронзовый призер ЧМ-1966, бывший защитник армейцев прокомментировал «Советскому спорту» очередные приобретения красно-синих – бразильского защитника Бруно Фукса и казахстанского вингера Бахтиера Зайнутдинова.

- ЦСКА объявил о трансфере Бруно Фукса. Сообщалось, что за 21-летнего бразильца «Интернасьонал» получит 9 миллионов евро. Как относитесь к этой покупке?
- Я не видел этого футболиста в игре. Фукс - защитник? Ну, у нас Марио Фернандес тоже защитник, а играет в нападении. Но то, что Фукс – молодой парень, хорошо. Сейчас у ЦСКА молодая команда, на перспективу. Функции центрального защитника вообще очень сложные. Редко кто может с ними справиться. Тут нужен опыт. Меня только удивляет, что в тренерском штабе есть Виктор Онопко, Василий Березуцкий, Виктор Гончаренко, которые сами играли в обороне, и никто из них не может ничего подсказать защитникам. Вспомните, как «Рубин» забивал ЦСКА. Все разбежались и стали держать своих игроков! Это безобразие. Так не играют в обороне.

Сможет ли решить Фукс эти проблемы, я не знаю. У нас в центре обороны огромная дыра, как в космосе. Крайние защитники еще более-менее действуют осмотрительно. Кирилл Набабкин, пока не травмировался, и Георгий Щенников постоянно страховали центр и середину. Но все время делать это невозможно, когда играют две дыры. А Фернандеса в расчет я не беру. Повторюсь, он в принципе не играет сзади. Так что, если Фукс сцементирует игру в защите, это будет здорово.

Владимир Пономарев

- Также ЦСКА приобрел Зайнутдинова из «Ростова».
- Вопрос, где он будет играть. В нападении у ЦСКА и так полно людей. Понабирали до черта игроков. Пока никто из новичков себя не оправдывает. Ничего интересного я не вижу... По матчам за «Ростов» можно сказать, что Зайнутдинов – добротный футболист, но не более. А как он будет взаимодействовать с новыми партнерами, неизвестно.

- Адольфо Гайч тоже не оправдывает ожидания?
- Его игра производит двоякое впечатление. Но парень вроде бы с перспективой. Он должен играть. Ему только надо освоиться. Помню интересный момент в позапрошлом матче, когда он отдал пас под себя Влашичу и тот пробил выше ворот. Вот это пас классного нападающего. Значит, играть Гайч будет.

- В целом селекция ЦСКА вас, по-видимому, не впечатляет?
- Ну как вам сказать. Вон, «Зенит» берет игроков - и они все решают на поле. Так было раньше и у ЦСКА, когда покупались Вагнер Лав, Сейду Думбия. Это были точечные интересные приобретения. Сейчас таких нет.

- Почему?
- Черт его знает. Видимо, Евгений Гинер не тому доверился, кто ему подсказывает. Вот взяли белоруса Илью Шкурина. Но Белоруссия – это совсем другая лига, другая игра и мышление на поле. Для ЦСКА нужно приобретение европейского уровня. А Шкурина надо воспитывать, наигрывать, и как он почувствует себя в команде, трудно сказать. Как он работает с мячом, какая у него голова, я не знаю, но пока он на меня особого впечатления не произвел. Больше впечатлил Гайч.

- Считаете, Шкурин – игрок не уровня ЦСКА?
- Нет. Абсолютно. Это бесполезное приобретение. Впрочем, раз деньги появились, надо покупать, пробовать. Если ошибутся – отдадут в аренду или продадут. Понятно же, что не каждый раз будешь угадывать, как с Вагнером. Для этого нужно долго наблюдать игрока, ездить за ним, смотреть, фиксировать. А то, что нам присылают на видео из Бразилии, можно смонтировать на коленке. Из любого игрока нетрудно «сделать» Пеле. А потом этот Пеле приезжает и оказывается нулевым, таким, как Шкурин. Буду рад насчет Ильи ошибиться. Вдруг он еще прибавит?

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Владимир Пономарев: У ЦСКА в обороне огромная дыра, как в космосе. Хорошо, если Фукс ее закроет
Владимир Пономарев: У ЦСКА в обороне огромная дыра, как в космосе. Хорошо, если Фукс ее закроет
Бронзовый призер ЧМ-1966, бывший защитник армейцев прокомментировал «Советскому спорту» очередные приобретения красно-синих – бразильского защитника Бруно Фукса и казахстанского вингера Бахтиера Зайнутдинова.
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