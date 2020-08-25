Владимир Пономарев: У ЦСКА в обороне огромная дыра, как в космосе. Хорошо, если Фукс ее закроет

- ЦСКА объявил о трансфере Бруно Фукса. Сообщалось, что за 21-летнего бразильца «Интернасьонал» получит 9 миллионов евро. Как относитесь к этой покупке?

- Я не видел этого футболиста в игре. Фукс - защитник? Ну, у нас Марио Фернандес тоже защитник, а играет в нападении. Но то, что Фукс – молодой парень, хорошо. Сейчас у ЦСКА молодая команда, на перспективу. Функции центрального защитника вообще очень сложные. Редко кто может с ними справиться. Тут нужен опыт. Меня только удивляет, что в тренерском штабе есть Виктор Онопко, Василий Березуцкий, Виктор Гончаренко, которые сами играли в обороне, и никто из них не может ничего подсказать защитникам. Вспомните, как «Рубин» забивал ЦСКА. Все разбежались и стали держать своих игроков! Это безобразие. Так не играют в обороне.

Сможет ли решить Фукс эти проблемы, я не знаю. У нас в центре обороны огромная дыра, как в космосе. Крайние защитники еще более-менее действуют осмотрительно. Кирилл Набабкин, пока не травмировался, и Георгий Щенников постоянно страховали центр и середину. Но все время делать это невозможно, когда играют две дыры. А Фернандеса в расчет я не беру. Повторюсь, он в принципе не играет сзади. Так что, если Фукс сцементирует игру в защите, это будет здорово.

- Также ЦСКА приобрел Зайнутдинова из «Ростова».

- Вопрос, где он будет играть. В нападении у ЦСКА и так полно людей. Понабирали до черта игроков. Пока никто из новичков себя не оправдывает. Ничего интересного я не вижу... По матчам за «Ростов» можно сказать, что Зайнутдинов – добротный футболист, но не более. А как он будет взаимодействовать с новыми партнерами, неизвестно.

- Адольфо Гайч тоже не оправдывает ожидания?

- Его игра производит двоякое впечатление. Но парень вроде бы с перспективой. Он должен играть. Ему только надо освоиться. Помню интересный момент в позапрошлом матче, когда он отдал пас под себя Влашичу и тот пробил выше ворот. Вот это пас классного нападающего. Значит, играть Гайч будет.