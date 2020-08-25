Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Бокс/ММА
Баскетбол
Теннис
Формула 1
Девушка дня
>
x
Спорт и бизнес
Аудиподкасты
Life & Style
ССР
Авто/Мото
Академическая гребля
Баскетбол
Бейсбол
Биатлон
Бобслей
Бокс
Велошоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гольф
Горнолыжный спорт
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Керлинг
Киберспорт
Конный спорт
Конькобежный спорт
Легкая атлетика
Лыжный спорт
ММА
Настольный теннис
Олимпиада
Паралимпиада
Парусный спорт
Плавание
Пляжный футбол
Прыжки в воду
Прыжки с трамплина
Регби
Самбо
Санный спорт
Синхронное плавание
Скелетон
Сноуборд
Современное пятиборье
Спортивная гимнастика
Стрельба
Сумо
Теннис
Тхэквондо
Тяжелая атлетика
Универсиада
Фехтование
Фигурное катание
Формула-1
Фристайл
Футбол
Футбол американский
Футзал
Хоккей
Хоккей с мячом
Хроника
Художественная гимнастика
Шахматы
Шорт-трек
Экстремальные
Юношеские игры
25 августа 21:00
Нобоа снова забил. Видео всех голов пятого тура РПЛ
Все голы тура в одном месте.
РПЛ
5-й тур
«Тамбов» (Тамбов) – «Сочи» (Сочи) – 0:1 (0:0)
Гол: Нобоа, 90+.
«Арсенал» (Тула) – «Химки» (Московская область) – 0:1 (0:1)
Гол: Алиев, 30.
источник:
«Советский спорт»
Яндекс
Новости: Добавить в источники
Google
Новости: Добавить в источники
Больше интересного на канале:
Дзен
Это интересно:
ООО «Порше Руссланд» стала лауреатом профессиональной премии USED CAR AWARDS 2020
Xiaomi запускает уникальный иммерсивный аудиоспектакль для всех желающих
Porsche представляет новый Panamera
Это не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с ума
Выгнанная со свадьбы с позором невеста Сидакова скрылась от семьи
Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Нобоа снова забил. Видео всех голов пятого тура РПЛ
Все голы тура в одном месте.
25.08.2020 21:00
Футбол
Луценко готов, Мостовой сыроват, равновесие Дзюбы важнее амбиций Соболева. Разбор «списка Черчесова»
«Советский спорт» проанализировал выбор, сделанный Станиславом Черчесовым перед матчами Лиги наций.
25.08.2020 19:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Владимир Пономарев: У ЦСКА в обороне огромная дыра, как в космосе. Хорошо, если Фукс ее закроет
Бронзовый призер ЧМ-1966 прокомментировал «Советскому спорту» очередные приобретения красно-синих – защитника Фукса и вингера Зайнутдинова.
25.08.2020 18:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Станислав Черчесов: Соболев не вызван из-за его разногласий с Дзюбой
Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, приглашенных на сентябрьские матчи Лиги наций против Сербии и Венгрии.
25.08.2020 17:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Завяжет ли Влашич с «голами престижа»? Интриги 5-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
25.08.2020 11:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
25.08.2020 09:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Рейтинг наездов. В Уфе «теряют детей», в «Ростове» текучка капитанов, а у Кикнадзе – черная метка
Футбольные люди вслед за первыми неудачами в новом сезоне занялись поисками виновных. И наш хит-парад вернулся на арену.
24.08.2020 18:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Мануэль Максименко. Станет ли вратарь «Спартака» российским Нойером?
Молодежную сборную России в сентябре ждут ключевые матчи с Болгарией и Польшей за выход на Евро-2021. Александр Максименко может сыграть в этих играх определяющую роль.
24.08.2020 17:30
Футбол
автор: Артем Зибрак
Врач Александр Резепов: Календарь провоцирует травмы. Баринов мог порвать связки из-за перегрузки
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил в дерби со «Спартаком» разрыв крестообразной связки.
24.08.2020 16:30
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Сергей Хусаинов: Судья Вилков вел себя в Уфе в стиле Широкова, когда тот недавно «ушатал» арбитра
Бывший арбитр ФИФА понимает негодование руководства «Уфы» по поводу работы бригады Михаила Вилкова в матче 4-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).
24.08.2020 15:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
О компании
Реклама на сайте
Вакансии
Политика конфиденциальности
Правовая информация
16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.