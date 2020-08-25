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Нобоа снова забил. Видео всех голов пятого тура РПЛ
25 августа 21:00

Нобоа снова забил. Видео всех голов пятого тура РПЛ

Все голы тура в одном месте.

РПЛ
5-й тур

«Тамбов» (Тамбов) – «Сочи» (Сочи) – 0:1 (0:0)

Гол: Нобоа, 90+.

«Арсенал» (Тула) – «Химки» (Московская область) – 0:1 (0:1)

Гол: Алиев, 30.

источник: «Советский спорт»
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