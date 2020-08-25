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Александр Мостовой: Месси уходит из «Барсы»? Кошмар! Я его не понимаю
25 августа 23:00
автор: Юлия Григорьевская

Александр Мостовой: Месси уходит из «Барсы»? Кошмар! Я его не понимаю

Один из лучших российских футболистов в истории и давний поклонник таланта Лионеля Месси прокомментировал «Советскому спорту» решение аргентинца покинуть «Барселону».

- «Барселона» подтвердила, что Месси проинформировал клуб о своем уходе. Как вам такая новость?
- Да ладно! Вы что? Не может быть.

- Шокированы?
- Обалдеть. А куда он уходит?

- Пока непонятно. Как думаете, где мы можем его увидеть?
- Логика простая. Если он уходит, а я в это не верю, потому что не понимаю, зачем ему это надо, то, наверное, в «Манчестер Сити». Все-таки там Пеп Гвардиола. Этот тренер нигде, кроме «Барселоны», ни выигрывал Лигу чемпионов. Ему не хватает Месси. Если он хочет выиграть Лигу чемпионов, то это получится только с Месси. Однозначно к Гвардиоле уйдет. Кошмар!

- Вы не понимаете Месси в этой ситуации?
- Нет, не понимаю. Мы говорим о деньгах, о победах… Месси выиграл в футболе все, что только можно, на пятьдесят лет вперед. Еще долго никто этого не повторит. А денег заработал на сто лет вперед. Он сам не представляет, что делает... Жить в Барселоне, шикарном городе, где есть солнце, море и все остальное, и жить в Манчестере, где солнце видят один раз в полгода. Я был там несколько раз. Я не понимаю.

Александр Мостовой

- Может, ему лучше в Италию поехать? Сейчас говорят об «Интере». А, скажем, в «Ювентусе» Месси мог бы составить супердуэт с Криштиану Ронадлу.
- Не знаю. Я не могу представить Месси без «Барселоны». Серьезно. Ну, блин. Не понимаю. Что менять? Ему не 25 лет. Меняют клуб, когда есть какие-то проблемы, как Ронадлу поменял «Реал», потому что за ним бегала налоговая. И что «Реал» от этого выиграл? Ничего. В плане бизнеса он потерял. Ну, ушел Ронадлу в «Ювентус». Турин что-то выиграл, а «Реал»-то в Лиге чемпионов проваливается... Я просто не понимаю... Люди за свою жизнь заработали столько… Месси выиграл все, что можно. У него семья, дети. Их придется перевозить. Ну, заработает он на сто миллионов больше... Может, действительно деньги всех уже замучили, поэтому так происходит? Я расстроен.

- Тем не менее, вам будет интересно посмотреть на Месси в новом клубе?
- Мне будет интересно посмотреть, но я много раз спорил со многими, кто говорит, что Ронадлу сильнее, потому что он выиграл и в Англии, и в Испании. Поверьте мне, если бы Месси был и там, и сям, он бы все равно остался Месси. Его в любую команду поставь, и он будет забивать по двадцать-тридцать мячей. Другое дело, что ему 33 года уже. Но все равно. Я могу сравнить с другими историями. Был, например, Рауль в «Реале», а потом взял и уехал в «Шальке». И что? Подняли имидж «Шальке», а что с этого Рауль получил? Сейчас вернулся и работает в «Реале». Какой смысл?

- Будете болеть за любую команду, в которую придет Месси?
- Я буду болеть за Месси, не за команду. Для меня он был и останется лучшим футболистом за всю историю.

источник: «Советский спорт»
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Александр Мостовой: Месси уходит из «Барсы»? Кошмар! Я его не понимаю
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