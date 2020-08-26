Браво, «Ротор»! Браво, Максименко! «Спартак» добыл тяжелую победу в Волгограде (видео)

Доменико Тедеско долго выстраивал командную игру и определялся со стартовым составом, зато теперь без видимых причин он изменений в основу не вносит. В Волгограде по сравнению со столичным дерби немец сделал только одну замену, да и то вынужденную – вместо получившего повреждение Эсекиэля Понсе в пару к Джордану Ларссону вышел Александр Соболев , не попавший в сборную России из-за конфликта с Артемом Дзюбой . Его мотивация доказать Станиславу Черчесову неправоту на футбольном поле была запредельной.

Прервать ее хозяевам требовалось в крайне сложной ситуации. После возвращения в РПЛ в четырех турах они набрали только одно очко, сыграв вничью в гостях с «Динамо». Спартаковцы, напротив, после рестарта выглядели хорошо, в новом сезоне доминировали в каждом матче и выиграли в прошлом туре у «Локомотива» (2:1).

Как все-таки долго не было «Ротора» в премьер-лиге. В последний раз команды, высекавшие искры в 90-е, встречались аж 16 лет назад, в 2004 году. За красно-белых тогда еще играли Неманья Видич, Роман Павлюченко и Фернандо Кавегани (помните такого?), за волгоградцев – Валерий Есипов (он тогда реализовал пенальти) и Максим Бузникин . Эх, были времена... Да, «Ротор»-2004 в РПЛ уже не впечатлял. На момент расставания с элитным дивизионом безвыигрышная серия волгоградцев против «Спартака» достигла 17 матчей.

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич предсказуемо выбрал схему с пятью защитниками, в числе которых оказались арендованные у «Локо» и ЦСКА Соломон Кверквелия и Седрик Гогуа. Хозяева сразу отдали мяч, но поначалу оборонялись не слишком уверенно и позволили за четверть часа нанести по воротам Александра Довбни целых пять ударов. В средней линии они совершенно не навязывали борьбу. Настолько, что с середины тайма в чужую штрафную в позиционных атаках стали регулярно прибегать Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

До моментов дело, правда, в первые 45 минут так и не дошло. Спартаковцы здорово двигали мяч, быстро досталяли его в финальную треть поля, но при подходе к чужим воротам терялись. В штрафной регулярно оказывалось пять-семь соперников. В такой ситуации найти партнера в голевой позиции действительно затруднительно, а с дальней дистанции москвичи редко били и в предыдущих матчах.

Преимущество «Спартака» во владении было невероятным, в районе 77-79 процентов. Все это было больше похоже на тренировку, в которой одна команда отрабатывает взаимодействия в позиционном нападении, а другая – расстановку в обороне. Редкие моменты, когда волгоградцы ходили вперед, зачастую заканчивались потерей мяча, и тогда у гостей появлялись возможности атаковать на скорости, но последнего паса или прицельного удара им не хватало, а индивидуальных действий было вообще по минимуму.

В результате единственный убойный момент был создан у ворот Александра Максименко. Роман Зобнин неудачно принял мяч на своей половине поля и позволил себя обокрасть Данилу Степанову. Первый удар парировал Максименко, добивание Сергея Серченкова на линии ворот прервал Джикия и он же практически в той же точке перевисел оппонента мгновение спустя. Трижды за считанные секунды мяч мог влететь в спартаковские ворота. Таких шансов у гостей в первом тайме не было.

«РОТОР» ЕЩЕ ПОПЬЕТ КРОВИ ФАВОРИТОВ

Казалось, что после перерыва спартаковцы бросятся атаковать, но, вопреки ожиданиям, вместо попыток ворваться в штрафную, они стали играть в контроль без обострения. Как будто выманивали соперников отодвинуться ближе к середине поля. Волгоградцы постояли без мяча, посмотрели со стороны за происходящим, да и купились. Очередная попытка выйти из обороны завершилась перехватом и подачей Жиго на Соболева. Кверквелия и Гогуа не успели за нападающим, и у грузина сдали нервы – он руками прихватил форварда «Спартака», подарив гостям пенальти. Вместо смазавшего в Уфе 11-метровый Ларссона к точке подошел Зелимхан Бакаев и... попал в штангу. На его счастье, от стойки мяч влетел-таки в сетку.

Защищать волгоградцам уже было нечего. Хацкевич бросил в бой Илью Жигулева, перед которым стояла задача связывать полузащиту и атаку. Хозяева под безумный шум поддерживавших их трибун (а болеют в Волгограде знатно) стали активнее ходить вперед, что было на пользу быстроногим игрокам «Спартака». На первый план вышли скоростные Бакаев и Ларссон, но каждый раз завершающий удар у них не получался. Даже из убойной позиции в нескольких метрах от ворот Зелимхан не смог пробить прицельно. Добвня сыграл неловко, отбив мяч в штангу.

Тем не менее, концовка получилась горячей. Подопечные Хацкевича оказались готовы к такому развитию событий и едва не наказали москвичей за расслабленность. Классно отоборонявшись при розыгрыше углового, мяч подхватил Зурико Давиташвили и протащил его через все поле до чужой штрафной. Даже Джикия оказался обыгран грузинским легионером, и теперь уже Максименко вернул защитнику должок за эпизод в первом тайме, выиграв дуэль у Давиташвили. Следом Камиль Муллин из центра штрафной пробил. Вновь на месте оказался вратарь, но «Спартаку» со стандартами надо что-то делать...

Напряжение было столь велико, что Тедеско выпустил вместо нападающего Ларссона защитника Андрея Ещенко. Помогло не очень. В компенсированное время со штрафного, заработанного Ещенко, Давиташвили пробил блестяще, но попал в крестовину, а повторная подача завершилась атакой на Максименко и стычкой.

Таким образом, «Спартак», во многом благодаря уверенной игре своего голкипера, удержал победу (а по сути, отскочил) и вернул себе вторую строчку в турнирной таблице, а «Ротор» остался последним. От спасительной 14-й строчки команду Хацкевича отделяют три очка, однако впечатление волгоградские футболисты (и их болельщики, между прочим) оставили приятное. Игроки знают свой маневр, свою пару моментов за матч имеют. Когда подтянутся Джано Ананидзе сотоварищи, двукратный серебряный призер РПЛ заставит понервничать еще не одного фаворита.

РПЛ. 5-й тур

«Ротор» - «Спартак» - 0:1 (0:0)

Гол: З. Бакаев, 55 – с пенальти.

«Ротор»: Довбня, Манучарян (Кожемякин, 78), Кверквелия, Гогуа, Байрыев, Степанов, Серченков (Жигулев, 61), С. Макаров (Султонов, 78), Алейник, Давиташвили, Муллин (Песегов, 81).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Зобнин, Крал, Умяров (Тил, 90), Айртон, З. Бакаев (Глушенков, 77), Ларссон (Ещенко, 82), Соболев.

Предупреждения: З. Бакаев, 5. С. Макаров, 28. Кверквелия, 53. Зобнин, 65. Байрыев, 66. Гогуа, 71. Ещенко, 90+1. Соболев, 90+3. Кожемякин, 90+3. Максименко, 90+4. Маслов, 90+6.

Судья: Сухой (Люберцы).

«Локомотив» - «Ахмат» - 2:3

«Рубин» - «Уфа» - 3:0

Турнирная таблица