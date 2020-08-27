Гиорги Шелия: Победили «Локо» – теперь в Грозном ждут нашей победы над ЦСКА

- Говорят, у Талалаева очень энергозатратные тренировки. Как их выдержать в столь плотном графике? - С нами работает много специалистов, которые внимательно отслеживают состояние каждого футболиста. Не думаю, что кого-то могут перегрузить. В играх идет ротация состава. Но календарь однозначно сложный. Получается, за два месяца команды провели полсезона, с учетом концовки прошлого чемпионата. Это мощно. Но ничего не поделаешь. Все в равных условиях. Надо терпеть. И почаще побеждать. Потому что через победы проще восстанавливаться.

- При новом главном тренере Андрее Талалаеве игра «Ахмата» преобразилась, в чем убедил пятый тур – в Москве вы победили «Локомотив» со счетом 3:2. Каковы слагаемые резкого прогресса? - Не знаю, что было до Талалаева. В «Ахмат» я перешел из «Тамбова» перед началом этого сезона. А что команду отличает прямо сейчас, так это большое сердце и стремление побеждать в каждой игре. Все работают на результат. И при этом мы придерживаемся определенного стиля, который прививает Талалаев. Далеко не все из задуманного удается воплотить в жизнь. Но с каждым туром взаимодействия между линиями улучшаются.

- Такие победы, как над «Локо», отнимают много эмоций?

- Главное – они придают уверенность. Сейчас мы победили «Локомотив», а в Грозном уже ждут победы над ЦСКА в ближайшем туре. Ответственность еще выше, но мы ничего не боимся. Чувствуем в себе силы порадовать болельщиков.

- «Локо» без травмированных Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова не произвел впечатления?

- У них еще и Федор Смолов не сыграл. Не знаю, почему. Но команда все равно сильная. Возможно, нам помогло то, что мы на день больше восстанавливались. Тем не менее, «Локомотив» заставил понервничать. Это ценная победа. Впрочем, чтобы держаться наверху, надо отбирать очки у лидеров. К чему «Ахмат» и стремится.

- Матч вы доигрывали вдевятером. Удаления Марата Быстрова и Антона Швеца после игры обсуждали?

- Нет. Это вопрос к тренерам – не к игрокам.

«В «АХМАТЕ» ВСЕ БОЙЦЫ, НИКОМУ С НАМИ ПРОСТО НЕ БУДЕТ»

- Вам не кажется, что соперники недооценивают «Ахмат»?

- В чемпионате России проходных игр почти нет, какая может быть недооценка? Если брать матч с «Локо», то мы, считаю, превзошли соперника в организации игры. Ошибки пошли, уже когда повели 2:0. Но первый тайм провели очень внимательно, грамотно использовав те слабости соперника, о которых говорили тренеры. Уверен, никому с «Ахматом» легко в этом сезоне не будет. У нас в команде все бойцы. Никто номер не отбывает. Поэтому трудно кого-то одного выделить. И в защите, и в атаке все друг другу помогают.

- Дальше играть с ЦСКА, «Сочи» и «Динамо». Все это команды с амбициями.

- Так и мы с амбициями. Поэтому спокойно воспринимали непростой календарь. Все зависит от нас – если продолжим играть в свой футбол, будем набирать очки со всеми. Прямо сейчас настраиваемся на ЦСКА. Смотрели их матчи. Никола Влашич сейчас хорошо играет – мотор. Думаю, будет очень интересная игра.

«ЖДУ, КОГДА ВЫВЕЗУТ НА ПРИРОДУ, ПОКАЖУТ МЕСТНЫЕ КРАСОТЫ»

- Как сами обживаетесь на новом месте?

- С таким графиком, когда матчи идут один за другим, обживаться тяжело. Когда наступит пауза, буду подыскивать себе квартиру, перевезу в Грозный семью, а пока живу один в гостинице. Впрочем, у нас столько гостевых игр было, что в городе пробыл дней десять, не больше. Сплошные переезды… Но в Грозном мне нравится. Здесь есть все для занятий футболом и для жизни. Жду, когда вывезут на природу, покажут местные красоты. Пока свободного времени для этого не было.

- Поражение «Зенита» от «Динамо» говорит о том, что в этом сезоне мы увидим полноценную золотую гонку в РПЛ?

- Я игру «Динамо» с «Зенитом» не видел. Но не думаю, что Питер сдает позиции. Хотя буду рад, если бы в этом чемпионате сразу несколько команд боролись за титул. Это и болельщикам интересно, и уровень всего турнира повышает.