Короли пустого «Уэмбли». Чем примечательна победа «Арсенала» над «Ливерпулем» в Суперкубке Англии

СИСТЕМА ОБАМЕЯНГА: 2-2-1-1

Напомним, чемпионат Англии-2019/20 команда Артеты завершила на восьмом месте. Таким образом, «Арсенал» рисковал впервые с сезона-1995/96 пропустить еврокубки. Последней лазейкой в Лигу Европы оставался Кубок Англии, в решающей стадии которого «пушкарям» необходимо было победить «Ман Сити» и «Челси». И они справились с этой невероятно сложной задачей.

«Горожане» были обыграны со счетом 2:0, «синие» - 2:1. Полуфинал и финал Кубка Англии прошли на пустом «Уэмбли». И в обоих случаях победный дубль оформлял нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. В общем, Артета все-таки вывел команду в Лигу Европы-2020/21, а заодно стал первым с 1987 года тренером, выигравшим трофей в дебютном сезоне во главе «Арсенала».

Однако 38-летнему испанцу этого оказалось мало. 30 августа пришла пора Суперкубка Англии. И Артета снова победил. Опять на пустом «Уэмбли». И вновь благодаря Обамеянгу: габонец открыл счет в поединке с «Ливерпулем» (1:1) и затем реализовал заключительный 11-метровый в послематчевой серии пенальти.

«Арсенал» провел серию образцово-показательно: все пять ударов стали неразрешимой задачей для вратаря чемпионов Англии Алиссона. А вот у «Ливерпуля» слабину дал Райан Брюстер. Юрген Клопп явно выпускал его на поле «под пенальти»: 20-летний форвард заменил Джорджиньо Вейналдума на второй компенсированной минуте. Однако доверие тренера Брюстер не оправдал, пробив в перекладину.