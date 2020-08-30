Короли пустого «Уэмбли». Чем примечательна победа «Арсенала» над «Ливерпулем» в Суперкубке Англии

СИСТЕМА ОБАМЕЯНГА: 2-2-1-1
Напомним, чемпионат Англии-2019/20 команда Артеты завершила на восьмом месте. Таким образом, «Арсенал» рисковал впервые с сезона-1995/96 пропустить еврокубки. Последней лазейкой в Лигу Европы оставался Кубок Англии, в решающей стадии которого «пушкарям» необходимо было победить «Ман Сити» и «Челси». И они справились с этой невероятно сложной задачей.
«Горожане» были обыграны со счетом 2:0, «синие» - 2:1. Полуфинал и финал Кубка Англии прошли на пустом «Уэмбли». И в обоих случаях победный дубль оформлял нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. В общем, Артета все-таки вывел команду в Лигу Европы-2020/21, а заодно стал первым с 1987 года тренером, выигравшим трофей в дебютном сезоне во главе «Арсенала».
Однако 38-летнему испанцу этого оказалось мало. 30 августа пришла пора Суперкубка Англии. И Артета снова победил. Опять на пустом «Уэмбли». И вновь благодаря Обамеянгу: габонец открыл счет в поединке с «Ливерпулем» (1:1) и затем реализовал заключительный 11-метровый в послематчевой серии пенальти.
«Арсенал» провел серию образцово-показательно: все пять ударов стали неразрешимой задачей для вратаря чемпионов Англии Алиссона. А вот у «Ливерпуля» слабину дал Райан Брюстер. Юрген Клопп явно выпускал его на поле «под пенальти»: 20-летний форвард заменил Джорджиньо Вейналдума на второй компенсированной минуте. Однако доверие тренера Брюстер не оправдал, пробив в перекладину.
ХОРОШАЯ ПРИМЕТА ДЛЯ КЛОППА
Для «Арсенала» это была 16-я победа в матчах за Суперкубок. Чаще трофей брал только «МЮ» (21 раз). Артета обзавелся двумя престижными титулами менее чем за год самостоятельной работы (напомним, до «Арсенала» он ассистировал Хосепу Гвардиоле в «Ман Сити»).
Впрочем, Клопп не сильно горевал по поводу неудачи. Год назад «Ливерпуль» проиграл Суперкубок «Ман Сити» по аналогичному сценарию: пропустив первым, сравняв счет ближе к концу второго тайма (тогда Жоэль Матип отличился на 77-й минуте, теперь Такуми Минамино – на 73-й) и уступив в серии пенальти – 4:5 (в 2019-м свою попытку не реализовал Вейналдум).
Что было потом, знают все. «Красные» в блестящем стиле выиграли чемпионат (впервые с 1990 года), убежав от преследователей на 18 очков! Клопп будет не против повторения. Ну а Артете впору присваивать неофициальное звание короля пустого «Уэмбли». Хочется верить, в следующем году победители Кубка и Суперкубка Англии будут определяться на легендарной арене уже в присутствии зрителей.
Суперкубок Англии
«Арсенал» - «Ливерпуль» - 1:1 (1:0), пенальти - 5:4
Голы: Обамеянг, 12 – 1:0. Минамино, 73 – 1:1.
Серия 11-метровых: Салах – 0:1. Нелсон – 1:1. Фабиньо – 1:2. Мейтлэнд-Найлз – 2:2. Брюстер – 2:2 (перекладина). Седрик – 3:2. Минамино – 3:3. Луиз – 4:3. Джонс – 4:4. Обамеянг – 5:4.
ПОБЕДЫ В СУПЕРКУБКЕ АНГЛИИ
- 21: МЮ
- 16: Арсенал
- 15: Ливерпуль
- 9: Эвертон
- 7: Тоттенхэм
- 6: Ман Сити
- 4: Вулверхэмптон, Челси
- 2: Бернли, Вест Бромвич, Лидс
- 1: Астон Вилла, Блэкберн, Болтон, Брайтон, Вест Хэм, Дерби, Кардифф, Лестер, Ноттингем Форест, Ньюкасл, Портсмут, Сандерленд, Хаддерсфилд, Шеффилд Уэнсдэй