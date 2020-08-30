Сергей Хусаинов: «Спартак» своей эмоциональной реакцией на судейство открыл ящик Пандоры

«КРИМИНАЛ В ДЕЙСТВИЯХ ЕСЬКОВА НЕ УСТАНОВЛЕН»

- Как относитесь к ситуации с судьей Алексеем Еськовым, который не прошел полиграф?

- Считаю, что полиграф - это дополнение к каким-то доказательствам в делах о правонарушениях против человека, а в спорте это надуманная и ни к чему не обязывающая история. Если вы, как организатор, не доверяете судье, тогда вопрос к вам, почему в качестве третейского арбитра выбираете специалиста с полиграфом, который к судейской тематике никакого отношения не имеет. Почему не применяете полиграф к игрокам, вызывающимся в национальную сборную и допускающим ошибки, которые они не имеют права допускать? Когда человек из выгодной ситуации бьет мимо ворот.

Если у вас есть какие-то аргументы, факты, вызывайте людей и задавайте им вопросы. Читал, что Еськов якобы завалился на вопросе о матче прошлого сезона «Ростов» - «Уфа». Значит ли это, что с тех пор его каким-то образом вели? Почему тогда какие-то действия последовали только сейчас?

А мне, например, вспоминается матч, сыгранный в апреле 2017 года, когда Еськов в Петербурге удалил Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Павлюченко тогда подошел к арбитру и стал предъявлять ему справедливые претензии за то, что тот дал Бикфалви липовую вторую желтую. Тогда ничего расследовать не стали.

В общем, это все дела давно минувших лет. Непонятно, где РФС был раньше и почему отреагировал только сейчас.

- Нет ли у вас впечатления, что «Спартак» своей эмоциональной реакцией на судейство в первом туре невольно открыл ящик Пандоры?

- Точно, и теперь каждый уважающий себя клуб выступает с критикой судейства. Не удивлюсь, если и «Арсенал» после вчерашнего матча потребует аннулировать удаление Даниила Лесового.

Получается, мы выпускаем на поле крайне низкоквалифицированных арбитров, надеясь на авось, а в оправдание этой неумелой подготовки и обучения судей ищем в полиграфе. Абсурд. Такое вот ноу-хау РФС. Вместо того, чтобы усилить акцент на подготовке, ищут какие-то заговоры.

Ведь если у токаря не получается избавиться от брака, от вызова на полиграф он лучше работать не будет. Надо поговорить: «Слыш, браток, давай соберись. Чего тебе не хватает? Смотри, вот так надо направить резец, вот такую надо определить оптимальную скорость, а здесь просто тихонечко». То есть надо помогать, а не закапывать. А здесь получается: «Ты иди, но мы тут стоим за спиной и внимательно следим». Пффф, что это, если не удар по имиджу футбола?

- Что теперь делать РФС с Еськовым?

- Для начала надо удостовериться в том, что Еськов совершил что-то криминальное, ведь сам вопрос, как пишут, на котором он завалился, был о том, получал ли он деньги не от работодателя. Но подождите, это что, доказательство его вины? Где тут сказано, что он своими действиями нарушил правила игры и повлиял на результат матча? Они сами выиграли, а он мог по окончании матча получить премию в качестве благодарности за хорошо проделанную работу. Он, может, даже не хотел принимать, а его просто настойчиво поблагодарили таким образом.

Если установлено, что он своими действиями помогал команде, чтобы получить этот гонорар, тогда это криминал, а так - извините.

- Как РФС теперь завершить тренд с критикой судейства в каждом туре?

- Как говорил товарищ Ленин: «Великая Октябрьская революция свершилась!» Все! Зачем такой солидной судейской корпорации было доводить дело до такого? Посмотрите, как другие работают. Никто не использует полиграф, потому что судей отправляют на футбольное поле, а не в разведку.

Теперь, видимо, надо собирать все клубы и договариваться, как в свое время делал это Сергей Фурсенко, когда все подписывали Хартию честной игры. Трудно этого добиться, потому что в футболе каждый за себя, особенно в судейском корпусе. Это видно на конкретных действиях, когда один судья в поле, а другой за VAR. И тот, второй, видит в арбитре на поле конкурента. Зачем он будет помогать? Надо искать компромисс, и чем быстрее, тем лучше.

Вот сейчас будет пауза на матчи сборных, надо ею воспользоваться. В свое время, когда я был руководителем (правда, это было короткое время), собрал начальников футбольных клубов и коллегию футбольных судей, пригласил Вячеслава Колоскова. Предлагал вести себя взаимоуважающе, пытался объяснить, что если вы будете дома делать какие-то финансовые предложения судьям с целью склонить на свою сторону, должны понимать, что потом поедете на выезд и сами столкнетесь с тем же самым. Чтобы этого избежать, предлагал отойти от этой практики и создать премиальный фонд, награждая арбитров по итогам сезона. А мы бы гарантировали предельную нейтральность. «Нет-нет-нет, нам такого не надо. Мы уже выделили определенные средства». Когда играют бюджетные клубы, бороться с этим бесполезно.

«ДАВАЙТЕ РАЗДАВАТЬ КАРТОЧКИ ВСЕМ, КТО НЕДОВОЛЕН»

- Что думаете об удалении Лесового в матче «Спартак» - «Арсенал»?

- Жду, когда Матюнина вызовут на полиграф. Иначе непонятно, почему там арбитров вызывали, а тут – нет. Лесовой-то был прав – мяч от спартаковца ушел на угловой. Получается, арбитры своим неверным решением его просто спровоцировали. Это удаление – чистый брак судейского корпуса. Да, арбитр имел право предъявить предупреждение, а может даже, и прямую красную карточку за оскорбительное выражение. Но тогда давайте всем раздавать карточки, когда игрок, по вашему мнению, нарушил правила и не согласен, предъявляя претензии.

Так что карточка Лесового спровоцирована арбитрами, и у «Арсенала» есть основания оспорить это удаление.

- Справедливости ради, Лесовой и сам, уже имея желтую карточку, мог вести посдержаннее в эпизоде, не являвшемся в матче ключевым.

- Безусловно. Руководителям команд надо работать с футболистами. Но хочу вам сказать, что и арбитр, зная, у кого есть желтая, если он имеет за душой гнилое нутро, может двойными стандартами специально вывести игрока из себя. Ему достаточно просто дождаться, когда игрок откроет рот. А если арбитр нейтрален, он и сам должен думать, стоит ли сейчас так придирчиво придерживаться буквы закона.

Цель-то в том, чтобы игроки были защищены от травм и при этом могли показать максимум своего мастерства. Тут надо учитывать и эмоциональность, и национальность, и вероисповедание. Надо быть человечным, а нарушения правил должны исходить от темпа игры и уровня единоборств, а не от тебя. Ты – смиритель эмоций, а не надзиратель. Помните желтую карточку, предъявленную Вадиму Евсееву пару туров назад? Что мешало арбитру подойти и сказать: «Вадим Валентинович, я понимаю ваши эмоции, давайте обсудим все после игры. Иначе я буду вынужден вас наказать»? Вступайте в диалог! Это же человеческие отношения, все делают общее дело.

- Босс «Арсенала» Гурам Аджоев после матча обратил внимание на эпизод, в котором разбили нос Георгию Костадинову.

- Тут могу сказать, что нарушения правил все же не было. Это издержки футбольного ремесла. К сожалению, бывают такие эпизоды, когда игрок неудачно выбрал позицию, и случилось такое столкновение. Грубости и нарушения в данном случае не было. Это игровой эпизод, как и в случае с Гусом Тилом, получившим травму на ровном месте. Так стопа развернулась – мама не горюй!

- Если вынести за скобки эпизод с Лесовым, как отработал остальную часть матча арбитр Матюнин?

- На мой взгляд, он очень низкоквалифицированный арбитр уровня Евгения Турбина. Простые игровые единоборства он трактует по-разному. Он даже не понимает, что любой толчок в спину во время верхового единоборства – это нарушение правил. Надо отдать должное игрокам за то, что они не вступали между собой в перепалки, вызванные неправильными решениями арбитра. Они понимали, что за человек вышел на футбольное поле и чего от него можно ждать. Игрокам было тяжело, что и выразилось в действиях Лесового. Он просто устал терпеть постоянные ошибки, пусть они и не несли каких-то непосредственных серьезных последствий. Арбитр премьер-лиги не может пропускать такие нарушения, даже в середине поля.

- Помогли ли судьи «Спартаку» выйти на первое место?

- Судейство в матчах с участием красно-белых лучше не стало, абсолютно. Но и помощи «Спартаку» не вижу, чему подтверждением эпизод с назначением пенальти в Уфе. Там он был назначен только после вмешательства VAR, да еще и не был перебит, хотя должен был. Так что здесь все по-игроцки. О высоком качестве судейства при этом речь не идет. Хочется, чтобы оно было хотя бы стабильно удовлетворительным.