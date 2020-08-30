«Спартаковский» тур завершился жарким южным дерби с новым судейским скандалом (видео)

А у ростовчан особый интерес вызывал Кенто Хасимото . Японец забивал единственные мячи в двух предыдущих матчах, но до сих пор лишь раз выходил в основе. Не исключено, что «помогли» японцу появиться в старте Павел Мамаев , чье состояние здоровья не позволило ему принять участие в игре, Ивелин Попов , со скандалом покинувший команду, и ушедший в ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов . Все труднее Валерию Карпину поддерживать прошлогодний уровень игры желто-синих. Тем больше уважения вызывает тот факт, что «Ростов» опережает зажиточный «Краснодар» на два очка.

Краснодарцы очень слабо начали сезон, выиграв только два матча из пяти и один – из последних четырех. Так что настроены они были очень серьезно. Мурад Мусаев довольно неожиданно усадил на скамейку запасных Даниила Уткина , а тройку в центре поля составили Кристоффер Олссон, Юрий Газинский и Тони Вилена . Кроме того, Ари, наконец, вернулся в общую группу, но и он начал встречу в запасе.

К матчу против «Ростова» «Краснодар» подошел в роли единственного клуба РПЛ, до сих пор ни разу не сыгравшего вничью. Продолжить эту тенденцию было не так просто, если учесть, что в четырех последних встречах в чемпионате команды ни разу не выявили победителя.

В больших матчах «Ростов» не стесняется отдавать инициативу, но на сей раз Карпин решил, что давать сопернику спокойно разыгрывать мяч себе дороже, и выбрал более агрессивный стиль игры. Лишь в первые пять минут хозяева беспрепятственно владели мячом, после чего в игру включились и желто-синие, что для «быков», видимо, стало большим сюрпризом.

Подготовка ростовчан к конкретному сопернику выразилась в том, что Карпин поменял крайних полузащитников местами – Алексей Ионов вышел слева, а Хорен Байрамян справа. Последний грамотно заужал атаки, располагаясь в зоне между Кристианом Рамиресом и Кайо. Отсюда Байрамян в первой половине тайма создал для партнеров два убойных момента. Причем сделал это в одинаковом стиле – отдавая короткую передачу низом в свободную зону за спиной Кайо (на ближнюю штангу). В первом случае Элдор Шомуродов с острого угла покатил мяч мимо дальнего угла (сложно поверить, что в последний раз узбек забивал 29 февраля!), во втором - Роман Еременко сильно пробил в ближнюю штангу. Отметим важную роль в этом маневре Алексея Козлова, заставлявшего Рамиреса оставаться у боковой линии.

Все тот же Байрамян едва не заработал пенальти после того, как Сергей Петров по неосторожности наступил ему на ногу в штрафной – защитник выпрыгнул на мяч и приземлился Хорену на стопу. Сергей Карасев не заметил контакта, продолжил игру и тем самым невольно спровоцировал конфликт. Еременко десяток секунд спустя пытался отомстить краснодарцу, после чего между ним и Петровым чуть не вспыхнула потасовка. Карасев наградил обоих предупреждением, но пенальти после похода к монитору так и не назначил.

Петрова этот момент выбил из колеи. Вскоре он упустил Ионова за спину после быстрого розыгрыша штрафного «Ростовом». Благо подстраховали партнеры, не позволившие довести атаку до прицельного удара. «Краснодар» же до перерыва ответил только двойным моментом шведской парочки Виктор Классон - Олссон. Удар первого из пределов штрафной был заблокирован защитниками, выстрел второго с лета из района 11-метровой отметки вытащил Сергей Песьяков. Это был едиственный голевой момент хозяев до перерыва, зато стоивший всех подходов ростовчан.

ПУШКА НОРМАННА, СПАСЕНИЯ ПЕСЬЯКОВА

На старте второго тайма «горожане» заиграли куда агрессивнее и временами стали запирать соперника в штрафной. Результатом этого давления стал великолепный удар Олссона в дальнюю «девятку». Красивейшего гола нас лишил Песьяков. Ростовчане стали уставать, и Мусаев, пытаясь воспользоваться этим, освежил центр полузащиты выходом обладателя поставленного удара Уткина. Газинский провел далеко не худший, но все же неоднозначный матч и оказался единственным полузащитником «Краснодара», не нанесшим ни одного удара.

У Карпина качество скамейки запасных не идет ни в какое сравнение с игроками основы. Разве что Дмитрий Полоз выделяется на общем фоне. Он и вышел вместо выдохшегося Байрамяна. Не прошло и минуты после его выхода, как гости повели. Матиас Норманн как рукой уложил мяч в ближний верхний угол со штрафного, заработанного Шомуродовым с борьбе с Александром Мартыновичем. Четвертый раз за шесть туров «Краснодар» оказался в роли отыгрывающегося.

Все же «быки» совершенно не заслуживали поражения и довольно быстро сравняли счет. Вандерсон проникающей передачей нашел справа Петрова, и тот передачей в центр вывел Маркуса Берга на пустые ворота. Первый гол, пропущенный «Ростовом» с игры.

Хозяева побежали забивать второй, чему способствовали замены Карпина. У него и близко нет такой скамейки, как у Мусаева, а полузащитники стали все отчетливее уставать. Наставник «Ростова» был вынужден рисковать. На поле вышли Даниил Глебов и Александр Долгов. А надо было что-то делать на флангах обороны, где языки на плечо высунули Козлов и Евгений Чернов. Последнего едва не наказал Вандерсон, убежавший из его зоны один на один с Песьяковым, но пробил бразилец мимо дальнего угла. Только после этого на поле вышел Арсений Логашов.

Во втором тайме «Краснодар» был заметно ближе к победе. В концовке Песьяков спас после опаснейшего удара вышедшего на замену Реми Кабелля (француз дважды на замахе убирал оппонентов и бил из центра штрафной). В результате «Краснодар» и «Ростов» разошлись вничью в матче, в котором каждая из команд (пусть и по-своему) заслуживала победы и потому наверняка осталась недовольной результатом, а болельщики получили очень яркое зрелище. В сумме за 90 минут было нанесено 36 (!) ударов, из которых 11 пришлись в створ (не считая еще двух попаданий в стойку ворот).

Неясно только, зачем сразу после финального свистка Мусаев бросился к Карасеву. Ничего, кроме прямой красной карточки в свой адрес, он этим не добился. «Краснодар» не может выиграть уже три тура и оседает в середине турнирной таблицы. Видимо, этим объясняется нервная реакция тренера.

РПЛ. 6-й тур

«Краснодар» - «Ростов» - 1:1 (0:0)

Голы: Норманн, 64 – 0:1. Берг, 72 – 1:1.

«Краснодар»: Сафонов, С. Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Газинский (Уткин, 59), Олссон, Вандерсон, Вилена (Кабелля, 66), Классон (М. Сулейманов, 80), Берг.

«Ростов»: Песьяков, А. Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Е. Чернов, Норманн, Хашимото (Глебов, 74), Еременко (Логашов, 85), Ионов (Долгов, 74), Байрамян (Полоз, 63), Шомуродов (Тошевски, 85).

Предупреждения: С. Петров, 27. Еременко, 28. Мартынович, 63. Тошевски, 90+1.

Судья: Карасев (Москва).

Турнирная таблица