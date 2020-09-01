Сергей Юран: Планирую скоро окунуться в работу. Есть предложения из Европы и РПЛ

- После вашего ухода «Химки» не блещут. В шести стартовых турах набрано три очка, не одержано ни одной победы… - Календарь располагал к набору очков. После стартового матча с ЦСКА затем у «Химок» были соперники, которых можно побеждать. Финал Кубка показал, что команда конкурентоспособна даже на фоне чемпиона страны. Поэтому текущий результат меня, конечно, расстраивает. Продолжаю переживать за ребят, с которыми работал. Хочется, чтобы «Химки» покинули зону вылета. Это сразу добавило бы уверенности.

- Это клуб ФНЛ? - Нет, РПЛ. Также есть варианты поработать в Европе. Мне зарубежные предложения тоже интересны. После «Химок» мною заинтересовались и за границей. Все же отталкиваются от результата, которого тренер добивается с командой. А он был.

- Кажется, еще совсем недавно вы с «Химками» давали бой «Зениту» в финале Кубка России, радовались путевке в РПЛ. Чем занимались после того, как неожиданно остались перед стартом сезона без работы? - У меня все нормально. Съездил в Луганск к родителям на могилу. Свои дела кое-какие накопились. В ближайшее время планирую окунуться в работу.

- Что не получается у вашего преемника Дмитрия Гунько? Состав-то стал сильнее с приходом вполне квалифицированных новичков с опытом РПЛ.

- Мне некорректно вмешиваться в работу коллеги. Могу только сказать, что я слежу за клубом, переживаю и желаю сохранить прописку в премьер-лиге.

«Химки» справятся с этой задачей?- Я бы этого очень хотел. Не просто же так мы выходили в РПЛ, чтобы сразу вылететь. Буду переживать и болеть. Считаю, «Химки» в нынешнем виде могут и должны стоять выше в таблице. Главное - начать, наконец, стабильно набирать очки. Иначе неудачная серия задавит ребят психологически.

«ЛИДЕРСТВО «СПАРТАКА» НЕ УДИВЛЯЕТ»

- А лидерство «Спартака» после шести туров вас удивляет?

- Нет. «Спартак» - это «Спартак». Там всегда максимальные задачи. А тут еще прямые конкуренты играют невыразительно. «Зенит» набрал очко в двух матчах. «Локомотив» буксует. ЦСКА тоже нестабилен. «Рубину» армейцы проиграли по делу… «Спартак» пользуется ситуацией - и правильно делает. Да, победы натужные, в один мяч, но кого это потом будет волновать? Результат на табло.

- Однако после перерыва на матчи сборных календарь у «Спартака» будет намного сложнее.

- Тем не менее, «Спартак» в состоянии удержать лидерство. Мне кажется, плюс для красно-белых - то, что они пропускают этот еврокубковый сезон. Из-за пандемии ведущие команды столкнулись с трудностями в подготовке, восстановлении. Когда добавятся игры в середине недели, «Зениту», «Локо» и остальным будет еще сложнее. И «Спартак» на свежести получит дополнительное преимущество. Вы посмотрите, сколько сейчас травм. На поле выходят не роботы. Возможности организма имеют свои пределы.

«СПАСИБО «ЛОКОМОТИВУ» ЗА МИРАНЧУКА»

- Травму получил и Алексей Миранчук, но, к счастью, несерьезную - она не помешала его переходу в «Аталанту». В Бергамо у него получится?

- Я очень рад за Алексея. Возраст для переезда в Европу хороший, и «Аталанта» - играющая команда. В таком сильном чемпионате, как серия А, Миранчук точно прибавит. Это польза и для сборной. А «Локомотиву» надо сказать спасибо, что вырастили такого парня. Не часто в последние годы мы получали футболистов с потенциалом заиграть в топ-лиге. Каждого такого игрока надо ценить.

- Чего ждете от матчей сборной России против Сербии и Венгрии? Мы сможем захватить лидерство в своей группе Лиги наций?

- Это будут сложные игры. Черчесову не позавидуешь: большинство футболистов премьер-лиги далеки от идеальной формы. А соперники никаких послаблений не дадут. Сербы - это советская школа, у них всегда есть мастера. Венгры тоже не подарок. Но я верю, что Черчесов правильно определит состав и выпустит на поле тех, кто лучше всего готов здесь и сейчас.

«СОБОЛЕВ - ЗЛОЙ, НАГЛЫЙ, ЭТО ИМПОНИРУЕТ»

- Забивать-то кто будет, когда травмы выкосили почти всю группу атаки?

- Повода для паники не вижу. Да, Денис Черышев, Саша Головин, Леша Миранчук команде сейчас не помешали бы. Да, Артем Дзюба подустал. Но незаменимых нет. И у Черчесова не так уж редко проявляли себя новички, которым вовремя предоставлялся шанс. Почему бы и сейчас кому-нибудь из них не выстрелить? Тому же Александру Соболеву, например.

- Возможен ли выход в стартовом составе Соболева и Дзюбы одновременно?

- Однозначно нет. Не вижу смысла сразу ставить двух габаритных форвардов вместе. Такое возможно только в концовке, если счет не будет устраивать. Когда в последние 15 - 20 минут надо усилить давление. А так, в идеале иметь впереди одного мощного центрфорварда вроде Дзюбы, а под ним маленького, быстрого нападающего, который мог бы выскочить из-за спин защитников. Ведь на «столба» часто стягиваются два защитника, поэтому появляются свободные зоны, куда можно врываться.

- Но с первых минут выйдет Дзюба - не Соболев?

- Даже если Артем сейчас в не самом идеальном состоянии, за него говорит опыт. Дзюба живет игрой и победой. Это важно. Так что против сербов скорее начнет он. Ну а что будет в Венгрии, посмотрим. Зависит от первой игры.

- Все-таки хочется, чтобы Черчесов предоставил Соболеву серьезный игровой отрезок?

- Этот нападающий мне нравится. В «Спартаке» он играет на максимуме. Что в старте, что со скамейки. Это хорошее качество, когда футболисту непринципиально, когда вступать в игру. Соболев - злой, наглый. Надеюсь, мы увидим его полноценный дебют в сборной уже скоро.