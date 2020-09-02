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Дзюба устал. Если не дать ему отдохнуть, провалятся и «Зенит», и сборная России
02 сентября 10:33
автор: Артем Зибрак

Дзюба устал. Если не дать ему отдохнуть, провалятся и «Зенит», и сборная России

Автор «Советского спорта» рассуждает о тотальной зависимости чемпионов России и нашей национальной команды от Артема Дзюбы, которая может перерасти в серьезную проблему.

РЕЖИМ НОН-СТОП УБИВАЕТ

Чемпионат России ушел на паузу, однако футболистам сборных покой только снится. Им предстоят важнейшие матчи стартующей Лиги наций. С учетом самого короткого в истории межсезонья и обилия мышечных травм такой плотный календарь не может не беспокоить тренеров. Тем более, что некоторые игроки уже сейчас вымотаны до предела. Особенно усталым выглядит нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Что вполне естественно. После сделавшего его героем нации ЧМ-2018 он играет, по сути, в режиме нон-стоп уже два года.

В сборной Дзюба последний раз не выходил на поле в ноябре 2018-го, пропустив из-за небольшой травмы встречу с Германией. В «Зените» в этом году он лишь трижды получал передышку - в матчах с «Локомотивом» (в феврале), «Ахматом» (когда титул-2019/20 был уже оформлен) и «Ростовом» (из-за растяжения мышц спины). Стоит ли удивляться, что с каждым следующим туром РПЛ-2020/21 Артем смотрится все тяжелее и тяжелее. В последних двух играх за «Зенит» (против «Динамо» и «Локо») лучший бомбардир и ассистент прошлого сезона не пробил по воротам ни разу.

Налицо физическая усталость и эмоциональная выхолощенность. У человеческого организма есть пределы. Капитан «Зенита» и сборной их, очевидно, достиг.

25 МАТЧЕЙ ЗА 107 ДНЕЙ

Следствие этой усталости - не только в отсутствии голов и передач. У Дзюбы упали практически все статистические показатели. Число ударов по воротам (1,4 в среднем за игру против 2,9 в прошлом сезоне), количество выигранных верховых единоборств (3,8 против 5,0), заработанные фолы (0,8 против 1,8). А участились только невынужденные ошибки в контроле мяча (2,2 против 2).

Однако, судя по всему, отдохнуть у Дзюбы до Нового года не получится. За три с половиной месяца »Зенит» ждут 13 туров РПЛ и 6 – в Лиге чемпионов, а лидера питерцев - 6 игр за сборную в Лиге наций. Итого 25 матчей за 107 дней, в среднем - по игре каждые 4 дня. В таком графике сломаться может каждый. Но откуда взяться паузе, если ни у «Зенита», ни, скорее всего, у сборной запаса прочности не предвидится? Питерцы уже отстают в чемпионате от «Спартака», а команде Станислава Черчесова предстоит борьба за первое место в очень ровной группе с Сербией, Турцией и Венгрией.

СЕМАКУ НУЖЕН ТРЕТИЙ ФОРВАРД

Проблему можно было бы решить за счет ротации на клубном уровне, однако у Сергея Семака в распоряжении всего два профильных форварда. Тренер «Зенита» периодически экспериментирует, отряжая в первую линию Себастьяна Дриусси, Александра Ерохина или Эмилиано Ригони, но эти варианты не убеждают.

Чемпиону необходим третий форвард, способный достойно заменить Дзюбу или Сердара Азмуна. И заодно - разнообразить зенитовскую атаку, которая становится все более предсказуемой. Мы видим, как соперники пользуются этим на внутренней арене (ноль забитых питерцами мячей в матчах с «Динамо» и «Локо» тому подтверждение). А что будет в Лиге чемпионов, где нашему чемпиону будут противостоять европейские гранды?

Но тут возникает другая сложность. Полностью выбрав новый лимит на легионеров, «Зенит» вынужден вести поиски новичков среди футболистов с паспортом РФ. А среди них выбор до предела ограничен. Евгений Луценко много забивает за «Арсенал», но слишком возрастной. Александр Соболев и Николай Комличенко всего полгода назад пополнили «Спартак» и «Динамо» и вряд ли сорвутся в Питер. Есть еще Федор Смолов, которому действительно не слишком уютно в «Локо». Но уровень его игры в последнее время оставляет желать лучшего. Несмотря на голы «Реалу» и «Барселоне».

В такой ситуации логичнее было бы избавиться от Ригони, проигрывающего конкуренцию даже Андрею Мостовому, освободить одно легионерское место - и заполнить его добротным мастером из-за рубежа.

А можно перестроить игру «Зенита» со схемы 4-4-2 на 4-2-3-1. Тогда вместо одного надающего, получающего отдых, на поле стал бы выходить центральный атакующий полузащитник. Но Семак, судя по всему, к такому не готов. Кардинальная смена рисунка за месяц до начала евросезона - слишком большой риск. А Сергей Богданович всегда отличался осторожностью.

НУ А ЧТО ЖЕ ЧЕРЧЕСОВ?

Вот и выходит, что до зимней паузы Дзюбе в клубе перезарядить батареи, скорее всего, не дадут. А значит, «Зенит» и сборная России окажутся в заложниках у его формы, физических и психологических кондиций.

При этом зависимость обеих команд от Дзюбы - вещь очевидная. В сборной, атакующей более разнообразно и интересно, чем «Зенит», Артем все равно играет роль главного бомбардира, голы которого обеспечивают результат. И даже в плохой форме он, по-видимому, будет до последнего ставиться Черчесовым в основу, пока в нем не разочаруются окончательно.

Но, может, Станиславу Саламовичу все-таки рискнуть? В отличие от «Зенита», сборная играет не в двух, а в одного нападающего. И на эту роль прямо сейчас отлично подходит горящий желанием ярко дебютировать за национальную команду Александр Соболев. Тот самый Соболев, который внес огромный вклад в то, что «Спартак» стоит в таблице РПЛ выше «Зенита».

Самое время дать Дзюбе передышку. В интересах самого футболиста. И в интересах двух команд, которые он тащит на своем горбу уже третий год.

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