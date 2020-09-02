Дзюба устал. Если не дать ему отдохнуть, провалятся и «Зенит», и сборная России

В сборной Дзюба последний раз не выходил на поле в ноябре 2018-го, пропустив из-за небольшой травмы встречу с Германией. В «Зените» в этом году он лишь трижды получал передышку - в матчах с «Локомотивом» (в феврале), «Ахматом» (когда титул-2019/20 был уже оформлен) и «Ростовом» (из-за растяжения мышц спины). Стоит ли удивляться, что с каждым следующим туром РПЛ-2020/21 Артем смотрится все тяжелее и тяжелее. В последних двух играх за «Зенит» (против «Динамо» и «Локо») лучший бомбардир и ассистент прошлого сезона не пробил по воротам ни разу.

Чемпионат России ушел на паузу, однако футболистам сборных покой только снится. Им предстоят важнейшие матчи стартующей Лиги наций. С учетом самого короткого в истории межсезонья и обилия мышечных травм такой плотный календарь не может не беспокоить тренеров. Тем более, что некоторые игроки уже сейчас вымотаны до предела. Особенно усталым выглядит нападающий «Зенита» Артем Дзюба . Что вполне естественно. После сделавшего его героем нации ЧМ-2018 он играет, по сути, в режиме нон-стоп уже два года.

Следствие этой усталости - не только в отсутствии голов и передач. У Дзюбы упали практически все статистические показатели. Число ударов по воротам (1,4 в среднем за игру против 2,9 в прошлом сезоне), количество выигранных верховых единоборств (3,8 против 5,0), заработанные фолы (0,8 против 1,8). А участились только невынужденные ошибки в контроле мяча (2,2 против 2).

Однако, судя по всему, отдохнуть у Дзюбы до Нового года не получится. За три с половиной месяца »Зенит» ждут 13 туров РПЛ и 6 – в Лиге чемпионов, а лидера питерцев - 6 игр за сборную в Лиге наций. Итого 25 матчей за 107 дней, в среднем - по игре каждые 4 дня. В таком графике сломаться может каждый. Но откуда взяться паузе, если ни у «Зенита», ни, скорее всего, у сборной запаса прочности не предвидится? Питерцы уже отстают в чемпионате от «Спартака», а команде Станислава Черчесова предстоит борьба за первое место в очень ровной группе с Сербией, Турцией и Венгрией.

СЕМАКУ НУЖЕН ТРЕТИЙ ФОРВАРД

Проблему можно было бы решить за счет ротации на клубном уровне, однако у Сергея Семака в распоряжении всего два профильных форварда. Тренер «Зенита» периодически экспериментирует, отряжая в первую линию Себастьяна Дриусси, Александра Ерохина или Эмилиано Ригони, но эти варианты не убеждают.

Чемпиону необходим третий форвард, способный достойно заменить Дзюбу или Сердара Азмуна. И заодно - разнообразить зенитовскую атаку, которая становится все более предсказуемой. Мы видим, как соперники пользуются этим на внутренней арене (ноль забитых питерцами мячей в матчах с «Динамо» и «Локо» тому подтверждение). А что будет в Лиге чемпионов, где нашему чемпиону будут противостоять европейские гранды?

Но тут возникает другая сложность. Полностью выбрав новый лимит на легионеров, «Зенит» вынужден вести поиски новичков среди футболистов с паспортом РФ. А среди них выбор до предела ограничен. Евгений Луценко много забивает за «Арсенал», но слишком возрастной. Александр Соболев и Николай Комличенко всего полгода назад пополнили «Спартак» и «Динамо» и вряд ли сорвутся в Питер. Есть еще Федор Смолов, которому действительно не слишком уютно в «Локо». Но уровень его игры в последнее время оставляет желать лучшего. Несмотря на голы «Реалу» и «Барселоне».

В такой ситуации логичнее было бы избавиться от Ригони, проигрывающего конкуренцию даже Андрею Мостовому, освободить одно легионерское место - и заполнить его добротным мастером из-за рубежа.

А можно перестроить игру «Зенита» со схемы 4-4-2 на 4-2-3-1. Тогда вместо одного надающего, получающего отдых, на поле стал бы выходить центральный атакующий полузащитник. Но Семак, судя по всему, к такому не готов. Кардинальная смена рисунка за месяц до начала евросезона - слишком большой риск. А Сергей Богданович всегда отличался осторожностью.

НУ А ЧТО ЖЕ ЧЕРЧЕСОВ?

Вот и выходит, что до зимней паузы Дзюбе в клубе перезарядить батареи, скорее всего, не дадут. А значит, «Зенит» и сборная России окажутся в заложниках у его формы, физических и психологических кондиций.

При этом зависимость обеих команд от Дзюбы - вещь очевидная. В сборной, атакующей более разнообразно и интересно, чем «Зенит», Артем все равно играет роль главного бомбардира, голы которого обеспечивают результат. И даже в плохой форме он, по-видимому, будет до последнего ставиться Черчесовым в основу, пока в нем не разочаруются окончательно.

Но, может, Станиславу Саламовичу все-таки рискнуть? В отличие от «Зенита», сборная играет не в двух, а в одного нападающего. И на эту роль прямо сейчас отлично подходит горящий желанием ярко дебютировать за национальную команду Александр Соболев. Тот самый Соболев, который внес огромный вклад в то, что «Спартак» стоит в таблице РПЛ выше «Зенита».

Самое время дать Дзюбе передышку. В интересах самого футболиста. И в интересах двух команд, которые он тащит на своем горбу уже третий год.