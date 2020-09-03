Пустое «Динамо» для России и Сербии. За полчаса до матча

Матч без зрителей – всегда несколько необычное зрелище. В прежние годы это всегда было исключительно в виде наказания. Плохо себя вели – вот и не придете на трибуны. Теперь мы все наказаны, даже если носим маски и даже если не материмся на трибунах.

Помнится, на одном из матчей питерского «Зенита», который был наказан за поведение своих фанатов пустым стадионом, набилась под завязку пресс-ложа. Все получали аккредитацию на какую-то проходную игру всеми правдами и неправдами. Чуть ли от «Спортивного рыболовства» аккредитовывались. В итоге обычно полупустой сектор вместил около двухсот человек, который активно болел, аплодировал и чуть ли не скандировал речевки.

Сейчас не вышло бы и этого: дистанция в пресс-ложе предусмотрена даже не в полтора метра, а, по-моему, куда больше. Места заклеены: каждый сидит в ряду один или максимум по двое.

Прессы тоже немного – строгие ограничения: по одному человеку от издания – и точка.

Но на подходах к стадиону – все равно традиционная милиция, турникеты и в большом количестве автозаки для хулиганов. Не очень понятно, откуда они возьмутся, конечно, хулиганы эти. Но – тем не менее.

Инфернальное зрелище, конечно, немного. Зато по трансляции высказываний главного тренера, которого из-за отсутствия звука не слышно, но хорошо видно, можно сделать вывод: настроение у Черчесова хорошее.

В ложу подошел Леонид Слуцкий, но он тут тоже как медиа – вместе с Романом Гутцайтом готовится к комментарию матча.