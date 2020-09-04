Есть ли жизнь после Месси?

Большинству лидеров давно за 30. Это Жерар Пике, Артуро Видаль (обоим, как и Месси, уже 33), Серхио Бускетс (32), Жорди Альба (31). Купленный у «Ювентуса» Миралем Пьянич преодолел этот рубеж в нынешнем году… Собственно, из ветеранов Куман готов положиться только на Пьянича и Пике. Остальным готов дать от ворот поворот. Пусть выгодно продать возрастных футболистов – не так-то просто. Тот же Иван Ракитич ушел в «Севилью» за жалкие полтора миллиона евро. А Суарес, скорее всего, достанется за бесценок «Ювентусу»…

Отец Лео Хорхе Месси после личной встречи с президентом клуба Жозепом Бартомеу допустил, что его сын, саботировавший медосмотр и тренировки, доработает свой контракт с «Барсой» до лета 2021 года. Это новый поворот, ведь еще недавно казалось, что Лео почти двумя ногами в «Ман Сити». Однако даже если он и не воссоединится с Пепом Гвардиолой в АПЛ прямо сейчас, а отложит свой уход еще на сезон, сути это не изменит. Во-первых, Куман не простит аргентинцу августовско-сентябрьскую шумиху, которая серьезно осложнила перезапуск проекта. Во-вторых, этот проект будет в любом случае перезапущен. В каких бы направлениях ни перемещался Месси.

Необходимость перемен в первую очередь очевидна Лионелю Месси , копья вокруг ухода/сохранения которого в команде продолжают ломаться каждый день. При этом приглашенный разгребать завалы «аргентинского самовластья» Роналд Куман никогда не отличался тактичностью. Голландец с ходу попрощался с Луисом Суаресом и объявил Месси о том, что тот больше не главарь банды, а «рядовой солдат».

Наверняка Куман сохранит фирменную для «Барсы» схему 4-3-3, которую при нем эффективно использовала сборная Голландии. И тут возникает еще и проблема Антуана Гризманна. 29-летнему французу всегда было удобнее играть вторым нападающим. Значит, либо он себя «переформатирует», либо мы станем свидетелями новых разборок «тренер - суперзвезда». И Кумана это не сильно волновало бы, если бы он получил в свое распоряжение Донни ван де Бека. Однако сверхперспективного атакующего полузащитника у «Барсы» перехватил «МЮ». Пришлось довольствоваться добротным, но не прогрессирующим Джорджиньо Вейналдумом из «Ливерпуля».

В данный момент, если бы удалось избавиться от Месси, Суареса, Видаля и Бускетса, оптимальный состав команды Кумана принял бы следующий вид: Марк-Андре тер Штеген (но он травмирован, значит, сезон начнет Нето) – Нелсон Семеду/Роберто, Пике, Клеман Лангле, Альба – Вейналдум/Роберто, Пьянич, де Йонг – Дембеле/Тринкау/Фати, Гризманн/Брэтуэйт, Коутиньо/Фати.

Сразу бросается в глаза минимальный выбор в обороне. Самюэль Умтити больше лечится, чем играет, и не входит в планы Кумана. Жан-Клер Тодибо и Рональд Араухо не имеют серьезного опыта. Куман просил у руководства 19-летнего Эрика Гарсию, но предложенные каталонцами за него 10 млн евро не устроили «Ман Сити». Правда, он еще может быть включен в гипотетическую сделку по Месси…

Еще сложнее на левом фланге, поскольку в Альбу Куман не верит, а Хуниор Фирпо не показал себя достойным сменщиком. Значит, надо точно кого-то покупать. Кандидаты: Анхелиньо (на контракте у «Ман Сити», но последние полгода провел в аренде в «Лейпциге»), Хосе Луис Гайя («Валенсия» испытывает финансовые трудности и распродает лидеров) и Николас Тальяфико (защитник «Аякса» может сыграть и слева, и в центре).

ФАНАТАМ НАДО ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ

Такой же дефицит и в центре нападения, где Гризманну будет неуютно, а Брэтуэйту – сложно соответствовать уровню «Барсы», исходя из класса самого датчанина. Разумеется, список форвардов, которых каталонцы хотели бы заполучить, весьма обширен. Не договорившись летом с Лаутаро Мартинесом («Интер») и Чиро Иммобиле («Лацио»), они обратили свой взор на Мемфиса Депая (тому комфортно и на фланге), Муссу Дембеле (оба - «Лион») и 21-летнего Калвина Стенгса («Алкмар»). Но лучший вариант – это согласиться на предложение «Ман Сити» отдать Месси за 100 млн евро и Гарсию, Бернарду Силву и Габриэла Жезуса в придачу. 23-летнему Жезусу вполне по силам стать топовым бомбардиром сине-гранатовых на долгие годы. Неужели «Барса» действительно не понимает, что цепляться за Месси бессмысленно?

Исходя из вышесказанного, Куман видит «Барселону» ближайшего будущего примерно такой: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле/Гарсия, Анхелиньо/Гайя/Тальяфико – де Йонг, Вейналдум/Рикард Пуч, Пьянич/Аленья – У. Дембеле/Тринкау, Жезус/М. Дембеле/Стенгс, Депай/Фати. Такой состав смотрится интригующе. Но чтобы эта команда заиграла на чемпионском уровне, потребуются два – три сезона, за которые состав окончательно омолодится с неминуемым уходом того же Пике или Пьянича.

В общем, жизнь после Месси наступит не сразу. И болельщикам «Барсы» стоит запастись терпением, а не требовать сиюминутных сверхрезультатов. Продолжать питать себя ложными иллюзиями, требуя от Кумана сделать ставку на Гризманна, Коутиньо и прочих съехавших с ярмарки «легенд», и надеяться выиграть спор за Лео в суде - это путь в никуда. Навстречу новым 2:8 от условной «Баварии»…