Российская молодежка победила Болгарию, открыв счет на 28-й секунде (видео)

Линию обороны составили Николай Рассказов, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев и Данил Круговой , пятерку полузащитников - Константин Кучаев, Наиль Умяров, Иван Обляков, Максим Глушенков и Даниил Лесовой , а на острие вышел Иван Игнатьев . Мог быть еще и Федор Чалов , но он из-за повреждения вернулся со сбора в клуб. Такой банде вполне по силам навести шороху в Европе. Главное туда отобраться.

К сожалению, за нашими молодыми талантами нет такого пристального внимания, как за взрослой командой. Тем логичнее поподробнее остановиться на тех, кто оказался в старте в матче против болгар. Конкуренцию во вратарской линии чаще выигрывает Матвей Сафонов из «Краснодара». Он проводил уже пятый матч в этой кампании и не пропустил до сих пор ни одного мяча.

Наша молодежка с 2013 года не участвовала в финальных раундах Евро и сейчас имеет прекрасные шансы прервать черную полосу. Тем более, что и состав у команды подобрался на загляденье – что ни футболист, то игрок основы клуба РПЛ, причем нередко – претендента на еврокубки. В общем, когда биться за выход в элиту, если не сейчас?

Если первая сборная России только начала свой путь на чемпионат мира (путь и через полуобязательную Лигу наций), молодежная вовсю бьется за выход на чемпионат Европы-2021. Для тех, кто забыл, напомним, что команда под руководством Михаила Галактионова в шести предыдущих турах одержала четыре победы при двух ничьих (и разнице мячей 12-2) и уверенно забрала себе первое место. Однако оставались четыре сложных матча, ключевыми из которых должны были стать сентябрьские встречи с Болгарией (третье место) дома и Польшей в гостях. Поляки – наши главные преследователи. Их отставание составляет четыре очка при матче в запасе. Так что терять очки было нельзя.

С МЕСТА В КАРЬЕР

Возвращение после длительной паузы – а последний раз молодежка собиралась в ноябре прошлого года – получилось феноменально успешным. Россиянам потребовалось всего 27 секунд, чтобы пробить самую надежную оборону нашей группы. Кучаев классно обработал верховой мяч и с левого угла штрафной нашел передачей Глушенкова. Спартаковец метким ударом с левой из-под защитника уложил мяч точно в угол. Всего второй раз за шесть матчей вратарю болгар Даниелу Наумову пришлось доставать мяч из сетки. Тем ценнее это достижение, позволившее нашим ребятам повести в счете и почувствовать себя спокойнее и увереннее.

Отсутствие зрителей на трибунах было ребятам очень непривычно, ведь в РПЛ матчи проходят в присутствии болельщиков. Тем не менее, возможно, это по-своему сыграло им на руку – давление оказалось ниже, и можно было сконцентрироваться на игре. А она у хозяев получалась. Хороший шанс удвоить преимущество имел все тот же Глушенков, бивший головой практически в упор, но Наумов вовремя вышел из ворот и даже спровоцировал нападающего на нарушение правил.

Ошибочно было бы полагать, что болгары были готовы сдаться без боя, но все же игра у наших явно шла. Настолько, что даже центральный защитник Евгеньев в ходе позиционных атак дважды добегал до чужой штрафной и едва не заработал пенальти. Пожалуй, было очень похоже на фол, но турецкий арбитр Арда Кердешлер продолжил игру. Омрачила впечатления от первого тайма лишь серия излишне жестких единоборств, начало которым положил перенервничаший на ровном месте Игнатьев. К удивлению многих, Кердешлер лояльно отнесся к происходящему, не выдав ни одного предупреждения.

ТРЕТИЙ ГОЛ ДИВЕЕВА

В перерыве Галактионов заменил Лесового. Возможно, виной тому повреждение, полученное Даниилом в середине первого тайма. Вместо него на левый фланг полузащиты вышел его бывший партнер по «Арсеналу» Александр Ломовицкий (они вместе играли в Туле в прошлом сезоне, но нынешний спартаковец проводит в «Химках»).

Второй тайм для россиян получался не таким ярким, как первый. К своей штрафной они соперника не подпускали, но и сами угрожали чужим воротам нечасто. До гола Дивеева запомнился лишь неуклюжий удар Игнатьева после удобной передачи на линию штрафной самого яркого игрока нашей команды Кучаева.

Благо, пара центральных защитников удачно пришла на розыгрыш штрафного и самостоятельно соорудила второй гол. Умяров неожиданно пробил со стандарта, Евгеньев поборолся за мяч в районе лицевой линии и выкатил мяч Дивееву, очередной раз продемострировавшему свой плотный удар. В первом тайме он попробовал свою пушку метров с 40, и пусть пробил мимо. Создается впечатление, что в ЦСКА растет второй Сергей Игнашевич.

😎 Игорь Дивеев — лучший бомбардир нашей молодёжки в отборочном цикле.

Это уже третий мяч молодого защитника.



📺 #РоссияБолгария на #МАТЧПРЕМЬЕР

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📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/310EYl53gg — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 4, 2020

Второй гол окончательно сбил дыхание гостям. В оставшееся время подопечные Галактионова спокойно контролировали игру и даже могли довести счет до крупного. По ходу второго тайма на поле появились Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов, Данил Глебов и Артем Голубев. За счет их свежести и желания россияне поддерживали высокий темп и уверенно довели матч до победы. Жаль, что оторваться от поляков она не позволила – те не встретили сопротивления в Эстонии (6:0). Тем интереснее будет очная дуэль в следующий вторник, 8 сентября. Со стратегической точки зрения нас устроит и ничья.

Евро-2021 (игроки не старше 21 года). Отборочный турнир. Группа 5

Россия U21 – Болгария U21 – 2:0 (1:0)

Голы: Глушенков, 1 – 1:0. Дивеев, 64 – 2:0.

Россия: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Круговой, Кучаев (Уткин, 62), Лесовой (Ломовицкий, 46), Обляков, Умяров (Глебов, 76), Глушенков (Голубев, 90), Игнатьев (Сулейманов, 62).

Болгария: Наумов, Томбак (Чандаров, 66), П. Христов, Антов, А. Христов, Найденов, Лясков, Юруков (Стефанов, 84), Иванов (Илиев, 77), Крастев, Йорданов (Димитров, 66).

Предупреждения: Йорданов, 59. Глушенков, 63.

Судья: Кердешлер (Турция).

Россия - 17 очков, Польша - 13, Болгария - 8, Сербия - 8, Латвия - 3, Эстония - 3.