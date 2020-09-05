«Мой сын Тьяго плакал и кричал: папа, не делай этого!» Главное из программного интервью Месси

О РЕАКЦИИ СЕМЬИ НА ВОЗМОЖНЫЙ УХОД ИЗ «БАРСЕЛОНЫ»

- Когда я сказал жене и детям, что принял решение покинуть клуб, было много слез. Это была драма. Дети не хотели уезжать, мой старший сын Тьяго не хотел менять школу. Он плакал, кричал: «Папа, не надо этого делать». Но такой сценарий все равно был возможен. Я объяснил родным, что хочу продолжать бороться за титулы, за победу в Лиге чемпионов. Именно поэтому могу покинуть «Барселону». На какое-то время, разумеется. Свою жизнь я всегда связывал с Каталонией. Барселона - мой город.

О РОЛИ ПОРАЖЕНИЯ 2:8 ОТ «БАВАРИИ» В ПОЛУФИНАЛЕ ЛЧ-2019/20

- Скорее это было последней каплей. Когда мы терпели разгромные поражения от «Ромы» и «Ливерпуля» в плей-офф Лиги чемпионов предыдущих двух сезонов, чувства были схожими. Все это вместе привело меня к мысли о том, что, если проект не получит нового импульса, лучше уйти. И я не увидел, что кто-то собирается что-то менять. Поэтому объявил о своем решении клубу.

О ПРЕЗИДЕНТЕ «БАРСЫ» ЖОЗЕПЕ БАРТОМЕУ

- Почему в принципе я считал, что имею право уйти, несмотря на действующий до лета 2021 года контракт? Потому что это мне обещал Бартомеу. У нас была договоренность о том, что по окончании сезона я сам приму решение. Но стоило мне объявить о своем решении, как клуб начал цепляться за факт, что я не сделал это до 10 июня. Но постойте, из-за пандемии летом сезон продолжался. На тот момент я не мог определиться с будущим. Теперь же Бартомеу говорит об отступных в 700 миллионов евро. Только на таких условиях они меня отпустят. В общем, президент не сдержал слово.

О СУДЕБНОЙ ТЯЖБЕ С КЛУБОМ

- Наверное, я мог бы отстоять свои права в суде. Принимая во внимание форс-мажорные обстоятельства, связанные с пандемией, пункт о 10 июня был бы аннулирован. Но я не хочу устраивать скандалы вокруг клуба, который считаю родным для себя. «Барселона» - мой дом. Я никогда в жизни не буду судиться с организацией, которая дала мне все в жизни.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ СЕЗОНЕ

- Несмотря ни на что, я буду, как и раньше, полностью отдаваться игре, делать все для побед «Барселоны». Свои голы намерен посвящать людям, пострадавшим от коронавируса или сражавшимся с этой болезнью. Клуб для меня превыше всего. Действия Бартомеу этого не изменят.