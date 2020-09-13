Наложил лапу на «Динамо». Бело-голубых арбитр сегодня просто убивал

Сергей Лапочкин традиционно входит в когорту арбитров, которых назначают на топ-матчи. К нему бывают вопросы (а к кому из арбитров их не бывает?), но матч, который в воскресенье игрался в Петровском парке точно станет одним из самых, мягко говоря, сомнительных в его судейской карьере.

Что можно сказать об игре, в которой хозяевам показывают две красные карточки (оба раза – за два предупреждения) и где такую же красную показывают игроку гостей? Если не видел – можно подумать, что матч был жестким, что называется – «в кость». Но вряд ли кто-то из тех, кто смотрел эту игру на «Динамо» или по телевизору, скажет, что на поле царила грубость. Вовсе нет. Таких матчей огромное количество, если вообще не большинство в нашем футболе, с борьбой, с равными шансами. И вот тут как раз судья может сделать игру. Да, он не забьет мят за кого-то, но он плотно посадит одну из команд на свистки и на карточки. Что и сделал Лапочкин с динамовцами с первых минут. Трибуны к середине первого тайма уже нервно хохотали, наблюдая, как после очередного столкновения в центре поля, судья назначает штрафной в сторону ворот «Динамо».

Пенальти, который при просмотре с некоторых ракурсов явно попахивает симуляцией (динамовец совершенно однозначно играет в мяч, касания с ныряющим Кварацхелией нет), арбитр ставит совершенно уверенно. Он не обязан ждать подсказки со стороны VAR или в обязательном порядке идти пересматривать эпизод. Но очень уж картинное падение почему-то ни у него не вызвало вопросов, ни у видеоассистентов. Симуляция была – VAR молчит. Это уже ОПГ, судейский сговор.

Видно, что динамовец сыграл в мяч, мяч уже пролетел дальше, а казанский футболист – без всякого столкновения – начинает свой «нырок».

Ок, можно было бы представить, что ты пристрастен, что воспринимаешь матч через призму эмоций, и все, что не вписывается в твои желания, подвергаешь критике. Но – начинается второй тайм. И одну за другой на ровном месте получает две карточки с разницей в пять минут Николай Комличенко. Верховая борьба за мяч, и арбитр, усмотревший толчок локтем (каких в каждом матче – по два-три десятка) лезет за красной. Спустя три минуты Максимилиана Филиппа жестко останавливают, когда он опасно прорывается к штрафной площади соперника. Свисток молчит. А когда игра минуты через две-три остановилась – судья, забыв обо всем на свете, рвется через половину поля к динамовцу, чтобы показать ему «горчишник»: он запомнил, что после падения игрок был недоволен и выражал претензии в адрес рефери.