ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Наложил лапу на «Динамо». Бело-голубых арбитр сегодня просто убивал
13 сентября 22:20
автор: Николай Яременко

Наложил лапу на «Динамо». Бело-голубых арбитр сегодня просто убивал

Рефери Сергей Лапочкин провел откровенно скандальный матч. Три красных карточки в игре, где грубости был минимум, сомнительный пенальти и много других странных решений – все это явно станет поводом для разбирательств, скандалов и хочется верить – отстранений.

Сергей Лапочкин традиционно входит в когорту арбитров, которых назначают на топ-матчи. К нему бывают вопросы (а к кому из арбитров их не бывает?), но матч, который в воскресенье игрался в Петровском парке точно станет одним из самых, мягко говоря, сомнительных в его судейской карьере.

Что можно сказать об игре, в которой хозяевам показывают две красные карточки (оба раза – за два предупреждения) и где такую же красную показывают игроку гостей? Если не видел – можно подумать, что матч был жестким, что называется – «в кость». Но вряд ли кто-то из тех, кто смотрел эту игру на «Динамо» или по телевизору, скажет, что на поле царила грубость. Вовсе нет. Таких матчей огромное количество, если вообще не большинство в нашем футболе, с борьбой, с равными шансами. И вот тут как раз судья может сделать игру. Да, он не забьет мят за кого-то, но он плотно посадит одну из команд на свистки и на карточки. Что и сделал Лапочкин с динамовцами с первых минут. Трибуны к середине первого тайма уже нервно хохотали, наблюдая, как после очередного столкновения в центре поля, судья назначает штрафной в сторону ворот «Динамо».

Пенальти, который при просмотре с некоторых ракурсов явно попахивает симуляцией (динамовец совершенно однозначно играет в мяч, касания с ныряющим Кварацхелией нет), арбитр ставит совершенно уверенно. Он не обязан ждать подсказки со стороны VAR или в обязательном порядке идти пересматривать эпизод. Но очень уж картинное падение почему-то ни у него не вызвало вопросов, ни у видеоассистентов. Симуляция была – VAR молчит. Это уже ОПГ, судейский сговор.

Видно, что динамовец сыграл в мяч, мяч уже пролетел дальше, а казанский футболист – без всякого столкновения – начинает свой «нырок».

Ок, можно было бы представить, что ты пристрастен, что воспринимаешь матч через призму эмоций, и все, что не вписывается в твои желания, подвергаешь критике. Но – начинается второй тайм. И одну за другой на ровном месте получает две карточки с разницей в пять минут Николай Комличенко. Верховая борьба за мяч, и арбитр, усмотревший толчок локтем (каких в каждом матче – по два-три десятка) лезет за красной. Спустя три минуты Максимилиана Филиппа жестко останавливают, когда он опасно прорывается к штрафной площади соперника. Свисток молчит. А когда игра минуты через две-три остановилась – судья, забыв обо всем на свете, рвется через половину поля к динамовцу, чтобы показать ему «горчишник»: он запомнил, что после падения игрок был недоволен и выражал претензии в адрес рефери.

Так же на ровном месте аж на 94-й минуте в районе своего углового флажка видит перед собой красный свет Паршивлюк. Если уж отматывать назад - первая желтая карточка Паршивлюку тоже вызывает большие вопросы, как и необходимость предупреждения Ордеца на 2-й минуте за фол в центре поля без всякой грубости.

«Сделав игру», арбитр по старой традиции, берущей начало еще в советские времена, выравнивал статистику – свистел немного и в пользу «Динамо». Помню, как многие отсудившие свое арбитры, рассказывали мне о таком способе обелить себя.

Не знаю, будет подавать «Динамо» протест, жалобу или что там подают в таких случаях, но хорошо бы в таком случае не останавливаться на полпути, а поднимать шум в прессе, громко отстаивая свою позицию. Жаль. Для многих убийство динамовцев человеком в черном потонет в тени дерби, к которому приковано все внимание. Значит, кричать надо еще громче, а действовать жестче и последовательней.

Давайте не стесняться: Лапочкин сегодня в Петровском парке творил беспредел, а беспредельщиков вообще-то изолируют. В его случае – хорошо бы изолировать от футбола надолго. Куратор судейского корпуса Виктор Кашшаи был на матче, видел все своими глазами. Наверняка, как-то прокомментировать придется.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Трусова считает правильным свой переход от Тутберидзе к ПлющенкоПри обвале нелегального золотодобывающего рудника в Конго погибли 50 человекМинеев вызывает на бой Магомеда ИсмаиловаВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летСамая сексуальная спортсменка мира разделась и взорвала Сеть
Арифметика от Тедеско: ЦСКА забил три гола с пяти моментов, «Спартак» – один с семи
Арифметика от Тедеско: ЦСКА забил три гола с пяти моментов, «Спартак» – один с семи
Главные тренеры подвели итоги московского дерби в рамках 7-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили красно-синим 1:3.
13.09.2020 22:22
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Наложил лапу на «Динамо». Бело-голубых арбитр сегодня просто убивал
Наложил лапу на «Динамо». Бело-голубых арбитр сегодня просто убивал
Рефери Сергей Лапочкин провел откровенно скандальный матч. Три красных карточки в игре, где грубости был минимум, сомнительный пенальти и много других странных решений – все это явно станет поводом для разбирательств, скандалов и хочется верить – отстранений.
13.09.2020 22:20
Футбол
автор: Николай Яременко
Кокорин дебютировал за «Спартак», супергол Влашича принес победу ЦСКА (видео)
Кокорин дебютировал за «Спартак», супергол Влашича принес победу ЦСКА (видео)
В центральном матче 7-го тура РПЛ армейцы в красивом стиле обыграли красно-белых.
13.09.2020 21:08
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Ошибка Максименко решила исход дерби. Видео всех голов 7-го тура РПЛ
Ошибка Максименко решила исход дерби. Видео всех голов 7-го тура РПЛ
Все голы тура в одном месте.
13.09.2020 21:00
Футбол
Пенальти, три удаления и травма Хвичи. Как «Рубин» победил в Москве «Динамо» (видео)
Пенальти, три удаления и травма Хвичи. Как «Рубин» победил в Москве «Динамо» (видео)
Казанский клуб набрал три очка в 7-м туре РПЛ, доведя свою беспроигрышную серию в Москве против бело-голубых до семи матчей.
13.09.2020 18:36
Футбол
автор: Артем Зибрак
Евгений Бушманов: В матче ЦСКА – «Спартак» будет результативная ничья
Евгений Бушманов: В матче ЦСКА – «Спартак» будет результативная ничья
Бывший защитник красно-белых и красно-синих поделился с «Советским спортом» ожиданиями от главного дерби российского футбола, которое начнется 13 сентября на «ВЭБ Арене» в 19.00.
13.09.2020 11:07
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Кто прихлопнет Клоппа – Гвардиола, Абрамович или, может, красные дьяволы? Стартует чемпионат Англии
Кто прихлопнет Клоппа – Гвардиола, Абрамович или, может, красные дьяволы? Стартует чемпионат Англии
«Советский спорт» представляет новый сезон в самой коммерчески успешной футбольной лиге мира.
12.09.2020 12:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Сможет ли ЦСКА впервые победить «Спартак» при Карасеве? Интриги 7-го тура РПЛ
Сможет ли ЦСКА впервые победить «Спартак» при Карасеве? Интриги 7-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
12.09.2020 11:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 7-го тура РПЛ
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 7-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
12.09.2020 10:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Как сплотить «Спартак»? Свозил бы команду в Сибирь». Тедеско – перед дерби с ЦСКА
«Как сплотить «Спартак»? Свозил бы команду в Сибирь». Тедеско – перед дерби с ЦСКА
Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско рассказал о подготовке к центральному матчу 7-го тура РПЛ, который пройдет 13 сентября на «ВЭБ Арене».
11.09.2020 16:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика