Сергей Хусаинов: «Динамо» зря критикует Лапочкина, а вот Карасев помог ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Тот факт, что шла первая минута, не имеет никакого значения. А если бы через несколько минут был бы аналогичный фол, что тогда? Опять не давать красную? Это уже две результативные ошибки.

Защитник амейцев Карпов сзади атаковал Ларссона. Он не играл в мяч, у него была последняя попытка остановить проход спартаковца перед штрафной площадью. Это умышленный срыв атаки и фол последней надежды, потому что между Карповым и Акинфеевым уже не было защитников. Такой фол карается красной карточкой и штрафным ударом.

Чистейшее нарушение правил. На одном из повторов четко было видно, что Карпов коленом въехал Айртону в бедро. Надо было назначать 11-метровый удар и показывать Карпову вторую желтую карточку. То есть, к 34-й минуте он должен был быть удален дважды.

Карасев отстал от эпизода и не видел контакта, поэтому показал удар от ворот. Хорошо, его можно понять, но что делал сидевший у монитора суперсудья премьер-лиги Евгений Турбин, чье имя стало уже нарицательным? Можно понять, что он не разбирается в эпизодах и не видит, что это пенальти, но как он увидел в действиях Айртона симуляцию?

И при этом в начале второго тайма Соболев после падения обратился к арбитру. Вот там симуляция была, потому что он не только упал, но и акцентировал внимание судьи на этом падении. Такое надо в корне пресекать. Здесь надо было давать желтую за симуляцию, там – нет. А у них все наоборот.

При всем уважении к Карасеву, это было низкоквалифицированное судейство. Был ведь еще эпизод, когда Влашич пошел в отбор против Айртона, сыграл в корпус, а мяч забрал его партнер. Все было бы нормально, если бы он сам подхватил мяч, а так получается – он просто снес бразильца. Это не футбол, а хоккей уже. Но наши арбитры видят игру по-другому.

90+2-я минута – третий гол ЦСКА

Гол Эджуке нельзя было засчитывать. До этого был эпизод в середине поля, когда мяч отскочил в руку Бакаеву. Там Карасев четко разобрался и назначил штрафной. А тут-то что случилось? Обляков благодаря этому касанию рукой получил выгоду, подработал мяч. Если бы это был защитник на линии ворот? Пенальти! А здесь тогда что? И почему Турбин опять сидит и в ус не дует?

В результате не только гол забит, но и Тедеско получил желтую карточку. Потому что он-то все видел, Обляков был прямо возле главного тренера «Спартака» в этот момент.

«ДИНАМО» – «РУБИН» – 0:1

Судья: Сергей Лапочкин

14-я минута – незасчитанный гол Комличенко

Офсайд у Паршивлюка перед голом Комличенко был очевидным.

30-я минута – пенальти на Кварацхелии

Ордец опоздал, не сыграл в мяч и срубил Кварацхелию. Со стороны динамовца это была большая смелость - в своей штрафной идти в подкат, тем более не встречный, а сбоку-сзади. Фол был, это лишение голевой возможности, то есть, пенальти и карточка Ордецу, которая должна была стать для него второй. Так что не разделяю возмущений динамовцев по поводу работы Лапочкина. Напротив, для них могло все сложиться намного хуже.

35-я минута – первая желтая карточка Паршивлюку

Умышленная атака со стороны Паршивлюка, абсолютно верно ему показана желтая. Он не контролировал мяч и не блокировал его, просто дал Кварацхелии плечом в грудь.

48-я и 51-я минуты – две желтые карточки Комличенко

И здесь арбитр разобрался четко. В обоих верховых единоборствах Комличенко задействовал локти. С его стороны это была неосторожность, без умысла и агрессии, но таковы сейчас рекомендации – карать такие нарушения предупреждениями.

49-я минута – попадание мяча в Старфельта

Только Филипп мог посчитать, что Старфельт сыграл рукой, тогда как мяч попал защитнику «Рубина» в бедро. Думаю, немец просто попытал удачу. Не получилось, и ладно. Вскоре он получил свою желтую за претензии в адрес Лапочкина.

90+2-я минута – вторая желтая карточка Хван Ин Бому

Хван даже не спорил с решением арбитра, сам понимал, что не достал мяч и попал по ногам Грулеву.

90+4-я минута – вторая желтая Паршивлюку

Паршивлюк сзади откровенно ударил соперника и абсолютно справедливо получил второе предупреждение.

Турнирная таблица РПЛ