Сергей Жорин: У Широкова не было намерения убить судью. Доказать обратное практически нереально

- На Широкова 15 сентября завели уголовное дело по статье 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Что грозит бывшему футболисту, избившему во время товарищеской игры судью Никиту Данченкова?

- Зависит от доказательств сторон. Само по себе возбуждение уголовного дела не означает обязательного обвинительного приговора. Теперь начинается работа юристов с обеих сторон. В самом худшем случае Широкову грозит штраф и - что еще более существенно - судимость. Ее наличие создает проблемы, например, при получении визы.

- Адвокат Данченкова не согласен с квалификацией дела, поскольку усматривает в действиях Широкова покушение на убийство из хулиганских побуждений. Насколько реальна переквалификация на более тяжкую статью, исходя из судебной практики?

- Переквалификация статьи на более тяжкую здесь маловероятна. Конечно, никакого покушения на убийство не было, это очевидно. С другой стороны, если у потерпевшего будут выявлены внутренние повреждения, которые нанесли вред здоровью средней тяжести, переквалификация возможна. Для этого нужно проводить судмедэкспертизу, если она еще не была проведена.

- Удары в лицо, а потом в живот лежащему человеку нельзя квалифицировать как покушение на убийство?

- На мой взгляд, нет. У Широкова не было намерения убить судью.

- Избитый не принял деньги от Широкова в качестве компенсации за ущерб и подал иск в суд. Не говорит ли это о корыстных мотивах Данченкова? Может, он рассчитывает получить по суду больше денег?

- Это может говорить о чем угодно. Допускаю, что потерпевшему стало очень обидно. И решать вопрос только с помощью денег для него унизительно. Это его право.

- Но если суд все равно, как вы говорите, скорее всего, назначит штраф, почему нельзя было договориться обо всем без заведения дела?

- То, что у Широкова может появиться судимость, тоже фактор. И, как я уже сказал, это более существенное наказание, чем штраф. Возможно, этого потерпевшая сторона и добивается.