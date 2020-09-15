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Сергей Жорин: У Широкова не было намерения убить судью. Доказать обратное практически нереально
15 сентября 16:46
автор: Юлия Григорьевская

Сергей Жорин: У Широкова не было намерения убить судью. Доказать обратное практически нереально

Известный адвокат высказал «Советскому спорту» мнение об открытии уголовного дела в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова.

- На Широкова 15 сентября завели уголовное дело по статье 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Что грозит бывшему футболисту, избившему во время товарищеской игры судью Никиту Данченкова?
- Зависит от доказательств сторон. Само по себе возбуждение уголовного дела не означает обязательного обвинительного приговора. Теперь начинается работа юристов с обеих сторон. В самом худшем случае Широкову грозит штраф и - что еще более существенно - судимость. Ее наличие создает проблемы, например, при получении визы.

- Адвокат Данченкова не согласен с квалификацией дела, поскольку усматривает в действиях Широкова покушение на убийство из хулиганских побуждений. Насколько реальна переквалификация на более тяжкую статью, исходя из судебной практики?
- Переквалификация статьи на более тяжкую здесь маловероятна. Конечно, никакого покушения на убийство не было, это очевидно. С другой стороны, если у потерпевшего будут выявлены внутренние повреждения, которые нанесли вред здоровью средней тяжести, переквалификация возможна. Для этого нужно проводить судмедэкспертизу, если она еще не была проведена.

- Удары в лицо, а потом в живот лежащему человеку нельзя квалифицировать как покушение на убийство?
- На мой взгляд, нет. У Широкова не было намерения убить судью.

- Избитый не принял деньги от Широкова в качестве компенсации за ущерб и подал иск в суд. Не говорит ли это о корыстных мотивах Данченкова? Может, он рассчитывает получить по суду больше денег?
- Это может говорить о чем угодно. Допускаю, что потерпевшему стало очень обидно. И решать вопрос только с помощью денег для него унизительно. Это его право.

- Но если суд все равно, как вы говорите, скорее всего, назначит штраф, почему нельзя было договориться обо всем без заведения дела?
- То, что у Широкова может появиться судимость, тоже фактор. И, как я уже сказал, это более существенное наказание, чем штраф. Возможно, этого потерпевшая сторона и добивается.

- Штраф будет небольшим?
- Надо смотреть по диспозиции статьи, но суммы там действительно не самые большие.

- Опять скандал затронул футбол. Может ли громкое дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые провели в колонии почти год за избиение чиновника в кафетерии, повлиять на итоговый вердикт Широкову?
- Какую-то роль в качестве ассоциации и привлечения внимания то дело, может, и сыграет. А так, проводить параллели не совсем правильно, потому что обстоятельства разные. То, что Широков, как и Кокорин с Мамаевым, представляет мир футбола, с позиции судьи не имеет большого значения.

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