За себя и за «Родину». «Спартак» начал Кубок России с пяти голов, включая шедевр от Урунова (видео)

Футболисты «Родины», понятное дело, широкой публике неизвестны. Однако это интересный проект, пытающийся находить и развивать молодые таланты. Отвечает за это развитие тренерский штаб, в который входят прекрасно известные спартаковским болельщикам Александр Филимонов и Максим Калиниченко , а руководит процессом Денис Локтионов , дважды вызывавшийся в 2002 году в сборную России, а в 2011-м начавший тренерскую карьеру.

Вопрос о фаворите не стоял. Доменико Тедеско выпустил на поле практически основной стартовый состав, добавив в него не играющего в этом сезоне Илью Кутепова (вместо Самюэля Жиго ) и выходивших ранее только на замену летних новичков Остона Урунова (на позиции Наиля Умярова ) и Александра Кокорина . Структурно игра «Спартака» не изменилась – 3-5-2.

Стартовал исторический групповой этап в рамках Кубка России. В каждой группе объединены по три команды - из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. В первом туре встречаются представители элитного и второго дивизионов. Поэтому-то «Спартак» играл не с «Енисеем», который также оказался во второй группе, а с «Родиной». Этот столичный клуб ПФЛ формально считался хозяином матча. Однако стороны заранее договорились о проведении игры не на «Янтаре», а на домашней для красно-белых «Открытие Арене».

Если красно-белых и вышли на поле в вальяжном настроении, то уже в дебюте от успокоенности не осталось и следа. 190-сантиметровый защитник »Родины» Владислав Волков на ближней штанге отозвался на подачу со штрафного и опасно пробил мимо ближнего угла. На стандартах спартаковцы настолько ненадежны, что даже команды третьей по иерархии лиги заставляют нервничать болельщиков.

С этого момента «Спартак», как и ожидалось, завладел мячом, пытаясь проникнуть в штрафную соперника. Молодежь соперника упиралась, но перевес красно-белых во владении был столь велик, что можно было внимательнее понаблюдать за теми, кто нечасто играет при Тедеско. В первые 45 минут бросилось в глаза, что Кутепову команда не очень доверяет. Даже Павел Маслов (он в тройке защитников занял позицию в центре) чаще получал мяч. Урунов действовал довольно глубоко и в штрафную заходил редко, а Кокорин запомнился лишь умной скидкой под удар Георгию Джикии и тем, что дважды не успел к передачам на ход, позволив опередить себя вратарю Ивану Сальникову.

А единственный гол в первом тайме после прострела с правого фланга забил Александр Соболев. Это были очень достойные 45 минут для молодых ребят из «Родины», видевших до этого спартаковских звезд только по телевизору.

СУПЕРГОЛ УРУНОВА ДЕМОРАЛИЗОВАЛ «ХОЗЯЕВ»

После перерыва Урунову, наконец, удалось показать то, ради чего его приобретали у «Уфы». Получив мяч напротив ворот, Остон блестяще обыграл двоих соперников и с линии штрафного полукруга выстрелил в правый от Сальникова угол почти без замаха. Ассистировал партнеру Кокорин, также записавший на свой счет в «Спартаке» первое результативное действие.

Первый гол Остона Урунова за Спартак (2:0) pic.twitter.com/DPur9wCDGP — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) September 16, 2020

Гол пришелся как нельзя вовремя, поскольку «хозяева» после перерыва бросились атаковать большими силами, прессинговать - и создали убойный момент для Никиты Еременко, убежавшего от Джикии на свидание с Александром Максименко. А вот при 0:2 пыл «Родины» иссяк – в течение следующих шести минут первый гол за «Спартак» забил Айртон, а Маслов ассистировал Роману Зобнину.

В оставшееся время отметим великолепный гол Магомедхабиба Абдусаламова. 17-летний нападающий накрутил при входе в штрафную Кутепова и уложиля крученым ударом мяч в дальний угол. Эпизод подтвердил правоту Тедеско, предпочитающего в этом сезоне экс-защитнику сборной России 20-летнего Маслова.

Рома Зобнин забыл, что не умеет бить: pic.twitter.com/jIKSC2F8bT — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) September 16, 2020

При комфортном счете Тедеско дал отдохнуть Зобнину, Алексу Кралу и Айртону. Уже в воскресенье «Спартаку» играть в Казани в 8-м туре РПЛ. Среди вышедших у красно-белых заслуживает внимания Илья Голосов. А ближе к концу зрители увидели еще один гол-красавц - теперь в исполнении Эсекиэля Понсе.

Комбинация в касание и Понсе головой, ныряя рыбкой (5:1) pic.twitter.com/M5FfXZVtLN — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) September 16, 2020

Кубок России. Групповой этап. 1-й тур

«Родина» - «Спартак» - 1:5 (0:1)

Голы: Соболев, 35 – 0:1. Урунов, 53 – 0:2. Айртон, 56 – 0:3. Зобнин, 59 – 0:4. Абдусаламов, 61 – 1:4. Э. Понсе, 80 – 1:5.

«Родина»: Сальников, Волков, Коротков, Катаев, Юдинцев (Шандринцев, 79), Ламанов (Пичугин, 78), Филиппов, Шавель (Лактионов, 57), Айрапетян (Мальцев, 46), Абдусаламов, Еременко (Иванченко, 60).

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Джикия (Гапонов, 81), Зобнин (Э. Понсе, 62), Крал (Умяров, 71), Урунов, Айртон (Голосов, 62), З. Бакаев, Кокорин, Соболев.

Предупреждение: Юдинцев, 50.

Судья: Фролов (Москва).