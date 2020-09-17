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В РПЛ не повторяются? Наша футбольная лига придумывает новое «решение» проблемы коронавируса
17 сентября 13:01
автор: Дмитрий Кузнецов

В РПЛ не повторяются? Наша футбольная лига придумывает новое «решение» проблемы коронавируса

Матч 8-го тура премьер-лиги «Ростов» – «Ротор», видимо, состоится 19 сентября несмотря на эпидемию COVID-19 у гостевой команды. Практика двойных стандартов продолжается.

В российской премьер-лиге не повторяются. Как герой Александра Абдулова Ненашев в популярном в 90-е фильме «Гений». Всякий раз наша лига придумывает новое решение при очередном, каком уже по счету, случае выявления коронавируса в клубах РПЛ...

На днях эпидемия накрыла «Ротор». В волгоградском клубе положительные тесты сдали 11 человек. Несмотря на это, команда твердо была намерена выйти на домашний матч 7-го тура с «Краснодаром», выставив резервистов. Хозяева уже находились в раздевалке на стадионе, но игра не состоялась. РПЛ не дал отмашку на проведение встречи, так как разрешение от местного Роспотребнадзора «Ротор» к назначенному часу икс не получил.

Волгоградцы остались крайне недовольны отменой матча. По их мнению, виновником срыва поединка являются чиновники надзорного ведомства, которые не удосужились оперативно рассмотреть документы из футбольного клуба. Интересно, что за сведения должны были убедить Роспотребнадзор в безопасности проведения встречи? Какие методы тренировок и организации совместного времяпровождения практикуют в клубе, что куча зараженных игроков могла никак не пересекаться с остальными членами команды?

Этими же вопросами в среду задался «Ростов», которому 19 сентября предстоит дома принимать проблемный клуб. «Верит ли господин Прядкин, как президент лиги, в то, что 11 заболевших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали? Готов ли он нести публичную персональную ответственность за заражение футболистов «Ростова» во время игры против «Ротора»? Послание Сергею Геннадьевичу опубликовано на сайте дончан.

РПЛ влепила волгоградцам техническое поражение за «неявку» на игру 13 сентября с «Краснодаром», коль выпускать на поле никого было нельзя. Но почему тогда лига не удосуживается отменить субботнюю игру в Ростове-на-Дону, ведь между турами всего шесть дней, а на карантине необходимо находиться минимум две недели? Переносить игры наши клубы отказались сами, приняв после окончания прошлого сезона поправку в регламент. Но никаких изменений в плане 14-дневной самоизоляции никто не принимал.

Совершенно очевидно: если у игроков «Ротора» действительно ковид, то риск заражения соперника существует. «Ростову» 24 сентября играть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – либо с «Кайратом», либо с «Маккаби». В случае заражения команда рискует получить от УЕФА «технарь». Оно ей надо?

«Ростов», напомним, стал первой жертвой коронавируса в российском футболе. В июне сорок игроков и сотрудников клуба перед первым после возобновления сезона-2019/20 туром были отправлены на карантин, а на игру в Сочи полетела на растерзание молодежь. РПЛ отказалась переносить матч, и «детский сад» из Ростова в итоге вошел в историю, проиграв основе сочинцев 1:10. Наверное, памятуя об этом, в команде Валерия Карпина особенно ревностно сегодня относятся к решениям премьер-лиги в подобных форс-мажорных ситуациях.

Тем более что случай «Ротора» для РПЛ не новый. В летнюю доигровку точно такая же проблема возникла у «Оренбурга», где заболело 10 игроков и сотрудников клуба. Команду местный Роспортребнадзор не допустил к матчам 24-го и 25-го туров против «Краснодара» и «Урала», а лига присудила ей два «технаря», что «помогло» газовикам вылететь в ФНЛ.

В чем принципиальная разница случаев «Оренбурга» и «Ротора» - непонятно. Наша лига уже заработала себе репутацию едва ли не самой непоследовательной в плане принятия решений по ковиду организации в мире. Каких вердиктов она только ни выносила. Каких сценариев ни писала по ходу пьесы.

«Ростов», повторимся, отправили играть в Сочи юношами, отказав в переносе. Но тот же самый перенос в летнюю доигровку РПЛ разрешила в пользу «Динамо», отложив на время встречу бело-голубых с «Краснодаром», несмотря на случаи заболевания в московском клубе. «Оренбург» заставили сидеть на карантине полный срок (в ФНЛ, кстати, «Динамо» Брянск недавно получило три «технаря» по причине 14-дневного карантина), и вот новое ноу-хау в деле «Ротора»: «сидеть» надо, но не две недели...

А сколько тогда? Каким образом корректируются сроки в РПЛ и на каком основании? Хочется услышать ответы, основанные не на понятийном видении ситуации: мол, ну чего горячиться, у ребят в «Роторе» нет тяжелых случаев проявления болезни, пусть играют те, кто был с ними рядом, если тесты хорошие. Авось пронесет.

А если не пронесет? Создается впечатление, что с каждым месяцем к коронавирусу в нашем футболе относятся все более снисходительно. Футболисты действительно люди крепкие, пока не было прецедентов с серьезными осложнениями. Но общаются-то они в семьях и общественных местах и с престарелыми гражданами, входящими в группу повышенного риска. Официальная статистика информирует нас о сотни с лишним жертв ковида ежедневно, о растущих цифрах заболевших. И тут такой РПЛовский пофигизм. Решение собственных сиюминутных задач, получается, важнее здоровья людей.

Для сравнения. В четверг, 17 сентября, пришла новость из Казахстана, где клуб КХЛ «Барыс» отправлен на двухнедельный карантин, а ближайшие шесть матчей с участием команды перенесены лигой. На 14-дневной изоляции находится и «Йокерит», который отправился по домам по решению финских властей. Для вынесения такого вердикта им было достаточно информации о положительных тестах игроков «Нефтехимика» в Риге перед игрой с «Динамо». В Хельсинки же нижнекамцы гостили перед поездкой в столицу Латвии. «Шуты» перестраховываются (и правильно делают), пропуская матчи, пока «Нефтехимик» резвится на российском льду. В России коронавирус не помеха игре. Не только ледовой.

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В РПЛ не повторяются? Наша футбольная лига придумывает новое «решение» проблемы коронавируса
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