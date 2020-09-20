Кепа закапывает «Челси». Два гола Мане за четыре минуты принесли победу «Ливерпулю» (видео)

Вопреки ожиданиям, первые минуты прошли очень спокойно. Команды как будто побаивались друг друга и просто присматривались, что заготовил соперник. Игроки «Челси» не стали опускаться глубоко, встречая гостей в среднем блоке (а иногда и выше), поэтому проходить центр поля мерсисайдцам было непросто. Красные тоже привычно вступали в прессинг, но не слишком энергично, чтобы не создавать разрывов между линиями.

У Фрэнка Лэмпарда хватает своих новобранцев, но задействовал он только двоих – звездных молодых немцев Кая Хаверца и Тимо Вернера . Оба пока еще проходят адаптацию в английском футболе, но, естественно, не для того за них заплатили 133 млн евро, чтобы они просиживали штаны в запасе. По сравнению с прошлой игрой Лэмпард сделал только одно изменение – вместо Рубена Лофтус-Чика вышел Матео Ковачич , а в переднюю линию передвинулся Мэйсон Маунт .

Обе команды выиграли в стартовом туре. Чемпионы выдали спектакль в игре с «Лидсом» (4:3), лондонцы набрали три очка в Брайтоне (3:1). »Ливерпуль» и без того в обороне выглядит не лучшим образом, а тут еще Юрген Клопп оставил вне заявки игравшего в основе Джо Гомеса и вышедшего в концовке Жоэля Матипа . Не рискнул немец выпустить и новичка Константиноса Цимикаса. Грек, как и только что приобретенный у «Баварии» Тьяго Алькантара , впервые попал в заявку, но остался на скамейке запасных. Испанец вышел на замену в перерыве. А в паре с Вирджилом ван Дейком оказался опорник Фабиньо.

Такую спокойную игру сложно взломать, если кто-нибудь не допустит ошибку. А если на поле есть Кепа Аррисабалага, главный претендент на «привоз» известен. Вот вратарь «Челси» на ровном месте и создал остроту, побежав к краю штрафной за бесхозным мячом. Партнеры спокойно наблюдали за его забегом, пока вдруг не выяснилось, что первым-то на мяче оказывается Мохамед Салах. Египтянин одним касанием ушел в сторону и прострелил в центр на Роберто Фирмино, которому помешал Андреас Кристенсен.

От абсолютной бессмысленности просмотр первых 45 минут спасли два длинных заброса. К передаче Ковачича Вернер не дотянулся, а вот Садио Мане готов был преобразовать пас Джордана Хендерсона в выход один на один, но Кристенсен обнял его, как любимого родственника, и дальше не пустил. Арбитр Пол Тирни сначала предъявил нарушителю желтую карточку, потом сходил к монитору и заменил решение на прямое удаление. И надо сказать, абсолютно заслуженное. Так «Челси» на весь второй тайм остался в меньшинстве.

КЕПА - НОВЫЙ КАРИУС

В перерыве Лэмпарду (а он в «Челси» впервые оказался в такой ситуации) надо было решать, кем пожертвовать. И выбор справедливо пал на совершенно потерявшегося Хаверца, вместо которого появился Фикайо Томори. А вот решение Клоппа оказалось очень неожиданным. На второй тайм вместо главного организатора атак Хендерсона (дольше него мячом владел только Фабиньо) вышел Алькантара.

«Челси» опустился в низкий блок и оставил свободными фланги, чего делать было категорически нельзя. Красным потребовалось всего пять минут, чтобы наказать соперника. Атакующая тройка Салах, Фирмино и Мане разыграли быструю комбинацию, в завершении которой сенегалец замкнул мягкую подачу бразильца в центр штрафной.

The Goal of Sadio Mané for Liverpool in video ! 🤯🎥#CHELIV #LFC 🔴pic.twitter.com/Sma6wwmJjf — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) September 20, 2020

Кепа как будто расстроился, что никак не поучаствовал в голевой атаке, и спустя четыре минуты подарил гостям второй мяч в лучших традициях Лориса Кариуса - немца, который хоронил... «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов с «Реалом». Команда Клоппа включила максимальный прессинг, и Мане сумел в штрафной перехватить бездарную передачу Кепы, забив в пустые ворота.

Смешно вспоминать, что трансфер Кепы – самый дорогостоящий среди голкиперов в истории. Очевидно, что синим здесь обязательно требуется усиление, потому что ошибки испанца – это уже самая настоящая трагедия. Прямо по ходу матча появилась новость, что «Челси» согласовал трансфер вратаря «Ренна» Эдуарда Менди. Вот уж кто смотрел игру с особым вниманием.

Оставшиеся 35 минут стали пустой формальностью. «Ливерпуль» тотально владел мячом, убивая время и желание досматривать матч до конца. Чемпионы просто экономили силы в начале длительного и сложного сезона, даже не делая вид, что заинтересованы в третьем голе. Единственный раз они проснулись, когда Вернер заработал пенальти, но Жоржиньо не смог переиграть Алиссона (для вратаря это вообще первая победа в 11-метровой дуэли в «Ливерпуле»). Так что чемпион как-то даже садистски спокойно довел встречу до победы.

АПЛ. 2-й тур

«Челси» - «Ливерпуль» - 0:2 (0:0)

Голы: Мане, 50 – 0:1. Мане, 54 – 0:2.

Нереализованный пенальти: Жоржиньо, 75 (вратарь).

«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Зума, Алонсо, Канте, Жоржиньо (Абрахам, 79), Ковачич (Баркли, 79), Хаверц (Томори, 46), Маунт, Вернер.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Фабиньо, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Милнер, 64), Хендерсон (Тьяго Алькантара, 46), Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино (Минамино, 86).

Удаление: Кристенсен, 45+1.

Судья: Тирни.