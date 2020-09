Кепа закапывает «Челси». Два гола Мане за четыре минуты принесли победу «Ливерпулю» (видео)

Такую спокойную игру сложно взломать, если кто-нибудь не допустит ошибку. А если на поле есть Кепа Аррисабалага, главный претендент на «привоз» известен. Вот вратарь «Челси» на ровном месте и создал остроту, побежав к краю штрафной за бесхозным мячом. Партнеры спокойно наблюдали за его забегом, пока вдруг не выяснилось, что первым-то на мяче оказывается Мохамед Салах. Египтянин одним касанием ушел в сторону и прострелил в центр на Роберто Фирмино, которому помешал Андреас Кристенсен.

От абсолютной бессмысленности просмотр первых 45 минут спасли два длинных заброса. К передаче Ковачича Вернер не дотянулся, а вот Садио Мане готов был преобразовать пас Джордана Хендерсона в выход один на один, но Кристенсен обнял его, как любимого родственника, и дальше не пустил. Арбитр Пол Тирни сначала предъявил нарушителю желтую карточку, потом сходил к монитору и заменил решение на прямое удаление. И надо сказать, абсолютно заслуженное. Так «Челси» на весь второй тайм остался в меньшинстве.

КЕПА - НОВЫЙ КАРИУС

В перерыве Лэмпарду (а он в «Челси» впервые оказался в такой ситуации) надо было решать, кем пожертвовать. И выбор справедливо пал на совершенно потерявшегося Хаверца, вместо которого появился Фикайо Томори. А вот решение Клоппа оказалось очень неожиданным. На второй тайм вместо главного организатора атак Хендерсона (дольше него мячом владел только Фабиньо) вышел Алькантара.

«Челси» опустился в низкий блок и оставил свободными фланги, чего делать было категорически нельзя. Красным потребовалось всего пять минут, чтобы наказать соперника. Атакующая тройка Салах, Фирмино и Мане разыграли быструю комбинацию, в завершении которой сенегалец замкнул мягкую подачу бразильца в центр штрафной.

