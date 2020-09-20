Марко Николич: Придет ли в «Локо» Манджукич? Мы ждем двух-трех новичков

- Психологически это был сложный матч для нас, - заявил Николич, команда которого прервала серию из пяти игр без побед в РПЛ. - Надо было обязательно выигрывать. Я очень доволен началом: первые двадцать минут мы действовали агрессивно, забили, но потом устали и не использовали много моментов. Впрочем, заработали три очка - и это самое важное. Продолжаем работу. Сейчас у «Локомотива» нет Дмитрия Баринова, Жоау Мариу, Алексея Миранчука, которые определяли игру команды в прошлом сезоне. Значит, на поле должны появляться новые лидеры. И это происходит.

- Когда выходил Виталий Лисакович, показалось, что автор единственного мяча Федор Смолов отказался покидать поле, и вы заменили Эдера. Так и было?

- Я говорил с Эдером. Вчера на тренировке была проблема. Он сказал, что больше не может играть. Поэтому мы его поменяли.

- А Франсуа Камано заменили из-за того, что он устал, или не довольны его действиями?

- Он пришел к нам после того, как долго не играл в футбол, и физически еще не готов. Ему трудно. Свежести ему пока хватает минут на шестьдесят. Или он может выходить со скамейки.

- Последнюю неделю ходят слухи и покупке «Локомотивом» Марио Манжджукича. Насколько это реально?

- Я могу говорить только о тех игроках, которые есть сейчас в «Локомотиве». Трансферное окно еще открыто, и можно усилиться. Для нас это было бы хорошо. Думаю, что будут два или даже три новых футболиста. Мы же боремся за высокие позиции. Матчи осенью будут идти каждые три дня.

- Следующая игра - с ЦСКА. На что обратите внимание?

- Это хорошая команда. Мне нравится, как они играют. Сейчас они перестроили схему, у них появились два – три качественных новичка. В ЦСКА есть Никола Влашич и Марио Фернандлес. Это лидеры. Мы в дерби, как правило, играем хорошо. Будем готовы к воскресенью.