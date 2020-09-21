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Мурад Мусаев: «Олимпиакосу» проиграли из-за несдержанности. Помним об этом перед ПАОК
21 сентября 15:30
автор: Юлия Григорьевская

Мурад Мусаев: «Олимпиакосу» проиграли из-за несдержанности. Помним об этом перед ПАОК

Главный тренер «Краснодара» рассказал о подготовке к первому матчу с ПАОК в решающем раунде отбора Лиги чемпионов.

– Каковы ваши ожидания от домашней игры с греческим клубом ПАОК? – вопрос Мусаеву.
Обеим командам остается один шаг до группового этапа Лиги чемпионов. Это большая цель. Предстоит сложный матч, и мы ждем его с нетерпением. Только в играх такого уровня ответственности можно прогрессировать. Это будет важный день в истории «Краснодара». Впрочем, ответная встреча не менее важна.

В предыдущем раунде «Бенфика» владела мячом больше 70 процентов времени, но ПАОК не позволил португальцам создать много моментов. Как строить игру против греков?
Неправильно проводить параллели между «Бенфикой» и «Краснодаром». К тому же тогда команды проводили только один матч, а сейчас будет два. Это существенный фактор. В любом случае нам придется играть быстро, четко переходить из обороны в атаку и наоборот. Простой контроль мяча ничего не даст. ПАОК хорошо перекрывает свободные зоны, обороняясь по системе 5-4-1. Только убыстрение игры в каждой фазе позволит создать преимущество.

Год назад на той же стадии ваша команда уступила «Олимпиакосу». Есть зуб на греков?
Каждый матч на этом уровне – это новый опыт. Тогда нас подкосила травма Реми Кабелла, полученная в первой выездной встрече. А в концовке мы проявили несдержанность. Побежали отыгрываться и уступили 0:4. А надо было закончить 0:1 или в крайнем случае 0:2 такую фору у «Олимпиакоса» можно было отыграть дома. Сейчас, настраиваясь на ПАОК, учитываем те ошибки. Хотя, по-футбольному, это совершенно другая история. Нынешний ПАОК играет совсем не так, как тот «Олимпиакос».

«Краснодар» только что одержал крупную победу 7:2 после неудачного отрезка. Это добавляет уверенности в силах? И не боитесь ли самоуверенности?
У нас нет поводов переоценивать себя. В чемпионате России очков недобрали. А последний матч с «Химками» никого не ввел в заблуждение. Сыграли хорошо, забили красивые мячи, но это всего лишь один матч. Мы сразу о нем забыли. Все наши мысли только о греках. Важно, что вернулись травмированные, Виктор Классон набрал форму. Это обнадеживает, но нам предстоит сложнейшее испытание.

источник: «Советский спорт»
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Главный тренер «Краснодара» рассказал о подготовке к первому матчу с ПАОК в решающем раунде отбора Лиги чемпионов.
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