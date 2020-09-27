ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Вызов Кержакова с коронавирусной отсрочкой
27 сентября 11:35
автор: Максим Михалко

Вызов Кержакова с коронавирусной отсрочкой

Отмена матча 12-го тура ФНЛ «Томь» – «Шинник» из-за эпидемии COVID-19 в рядах ярославцев отложил на неделю дебют Александра Кержакова на посту главного тренера томичей.

Лучший бомбардир в истории «Зенита» открывает новую страницу спортивной биографии: в минувший четверг Кержаков официально возглавил «Томь» - команду, занимающую предпоследнее, 21-е место в ФНЛ-2020/21. Дебют 37-летнего специалиста должен был состояться 27 сентября, но вмешался коронавирус. «Шинник» не был допущен до матча в Томске по причине массого заражения футболистов ярославского клуба. Таким образом, у Кержакова появилась дополнительная неделя для подготовки к новому вызову. 4 октября «Томь» ждет гостевой поединок против московского «Торпедо».

То, что Кержаков получил самостоятельную работу на клубном уровне, вполне логично. Осмотревшись на малопонятной должности с малопонятными полномочиями и функционалом в академии «Зенита», Александр планомерно двигался в сторону развития карьеры тренера. И вел себя очень последовательно. Не распылялся на разговоры из серии «если бы», не пытался ухватываться за далекие для него роли ради возможности быть на виду. Отказался от идеи быть экспертом-завсегдатаем на ТВ, а когда периодически выступал в этом качестве, был сдержан и обходителен.

Тихо и корректно вел себя Кержаков в СМИ. В чем тоже красной строкой замечалась умная позиция - не раздражать критическими замечаниями людей, принимающих в российском футболе ключевые решения. Первое такое для него поступило уже спустя полгода после завершения игровой карьеры – в марте 2018-го Кержаков стал главным тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения).

Вахтовая работа с еще растущими во всех смыслах футболистами исключает возможность более-менее обьективной оценки готовности тренера бросаться в топку профессиональных лиг. Тем не менее, Кержакову доверили «Томь», которой предстоит борьба за сохранение прописки в ФНЛ. Но потянет ли Александр? Станет ли для команды спасительным домкратом?

Конечно, это назначение - не результат стратегического анализа сибирского клуба, а, как и большинство назначений в нашем футболе, скорее результат лоббирования и компромиссов между различными группами. Но это сейчас не столь важно. Главное - Кержаков получил возможность заявить о себе в новом масштабе.

Критерии успешности тренера в нынешней ФНЛ до предела размыты. Итоговый результат порой зависит от десятков более или менее спонтанных обстоятельств. Однако в тренерском ремесле как таковом у Кержакова должно получиться. Знающие лучшего зенитовского бомбардира два десятка лет люди подтвердят: Саша – неоднозначная (его нефутбольные приключения – тому доказательство), но глубокая личность. И даже в период пика звездной разболтанности он никогда не был болваном. Четко понимая, в чем силен, в чем конкурентам уступает и в каком направлении должен развиваться.

Потому, кстати, Кержаков оказался нужен не только догазпромовскому «Зениту». Заведомо уступая в некоторых закладных данных многомиллионным иностранцам, он сначала в «Севилье», а потом и в «Динамо» сохранил и развил свою бомбардирскую «фишку». Насколько профессионально, что стал органичной частью того богатого, представительного и смотрящего на все свысока «Зенита», в который вернулся спустя три года.

Кержаков - умный, рассудительный, склонный к анализу и имеющий доступ к огромной базе данных - многое в своей голове продумал, проверил и обкатал уже по-тренерски. Пора приступать к практической части. Помогут или помешают в этом калейдоскопичные черты его характера, пока загадка. Но личные качества Александра - тема для отдельного разговора.

Сейчас же остается пожелать начинающему тренеру удачи. Столь спорной личности гарантировано новое увлекательное приключение. За работой Кержакова в «Томи» будет, вне всяких сомнений, интересно наблюдать.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Новые BMW M3 и M4 появятся на рынке в марте 2021 года«Спартак» сегодня сыграет важный матч в Саранске с «Тамбовом»Нехватка адекватности. Поражение «Ростова» стало зеркалом проблем российского футболаБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринСамая сексуальная спортсменка мира разделась и взорвала Сеть
Траурный трамвай. Отар Кушанашвили в ожидании дерби
Траурный трамвай. Отар Кушанашвили в ожидании дерби
Наш обозреватель делится своими чувствами перед игрой ЦСКА - «Локомотив».
27.09.2020 11:54
Футбол
автор: Отар Кушанашвили
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
Вызов Кержакова с коронавирусной отсрочкой
Вызов Кержакова с коронавирусной отсрочкой
Отмена матча 12-го тура ФНЛ «Томь» – «Шинник» из-за эпидемии COVID-19 в рядах ярославцев отложил на неделю дебют Александра Кержакова на посту главного тренера томичей.
27.09.2020 11:35
Футбол
автор: Максим Михалко
Дзюба с Азмуном забили 5 голов «Уфе», «Спартак» впервые выиграл у «Тамбова», Худобин спас «Даллас»
Дзюба с Азмуном забили 5 голов «Уфе», «Спартак» впервые выиграл у «Тамбова», Худобин спас «Даллас»
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
27.09.2020 07:59
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
У Азмуна и Дзюбы – 31 гол в 2020 году, а «Зенит» снова на первом месте (видео)
У Азмуна и Дзюбы – 31 гол в 2020 году, а «Зенит» снова на первом месте (видео)
В 9-м туре РПЛ питерский клуб разгромил на своем поле «Уфу» (6:0).
26.09.2020 18:30
Футбол
автор: Иван Сергеев
У Дзюбы – хет-трик, у Азмуна – дубль. Все голы девятого тура РПЛ
У Дзюбы – хет-трик, у Азмуна – дубль. Все голы девятого тура РПЛ
Все голы тура в одном месте.
26.09.2020 18:00
Футбол
Евгений Бушманов: У «Спартака» четыре форварда на две позиции, но нет правого защитника
Евгений Бушманов: У «Спартака» четыре форварда на две позиции, но нет правого защитника
Бывший защитник «Спартака» поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0).
26.09.2020 17:30
Футбол
автор: Владислав Усачев
Штанга Кокорина и дебютный дубль Айртона в РПЛ. «Спартак» впервые в истории победил «Тамбов» (видео)
Штанга Кокорина и дебютный дубль Айртона в РПЛ. «Спартак» впервые в истории победил «Тамбов» (видео)
Красно-белые с огромным трудом взяли три очка в Саранске в рамках 9-го тура РПЛ и единолично возглавили таблицу чемпионата России.
26.09.2020 16:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Сколько пенальти назначит Вилков в дерби ЦСКА – «Локо»? Интриги 9-го тура РПЛ
Сколько пенальти назначит Вилков в дерби ЦСКА – «Локо»? Интриги 9-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
26.09.2020 10:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 9-го тура РПЛ
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 9-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
26.09.2020 09:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Аттракцион неслыханной щедрости от «Локо», Нуньес стала папой, а Волков подерется у Хабиба
Аттракцион неслыханной щедрости от «Локо», Нуньес стала папой, а Волков подерется у Хабиба
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
26.09.2020 06:00
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика