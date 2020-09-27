Вызов Кержакова с коронавирусной отсрочкой

Лучший бомбардир в истории «Зенита» открывает новую страницу спортивной биографии: в минувший четверг Кержаков официально возглавил «Томь» - команду, занимающую предпоследнее, 21-е место в ФНЛ-2020/21. Дебют 37-летнего специалиста должен был состояться 27 сентября, но вмешался коронавирус. «Шинник» не был допущен до матча в Томске по причине массого заражения футболистов ярославского клуба. Таким образом, у Кержакова появилась дополнительная неделя для подготовки к новому вызову. 4 октября «Томь» ждет гостевой поединок против московского «Торпедо».

То, что Кержаков получил самостоятельную работу на клубном уровне, вполне логично. Осмотревшись на малопонятной должности с малопонятными полномочиями и функционалом в академии «Зенита», Александр планомерно двигался в сторону развития карьеры тренера. И вел себя очень последовательно. Не распылялся на разговоры из серии «если бы», не пытался ухватываться за далекие для него роли ради возможности быть на виду. Отказался от идеи быть экспертом-завсегдатаем на ТВ, а когда периодически выступал в этом качестве, был сдержан и обходителен.

Тихо и корректно вел себя Кержаков в СМИ. В чем тоже красной строкой замечалась умная позиция - не раздражать критическими замечаниями людей, принимающих в российском футболе ключевые решения. Первое такое для него поступило уже спустя полгода после завершения игровой карьеры – в марте 2018-го Кержаков стал главным тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения).

Вахтовая работа с еще растущими во всех смыслах футболистами исключает возможность более-менее обьективной оценки готовности тренера бросаться в топку профессиональных лиг. Тем не менее, Кержакову доверили «Томь», которой предстоит борьба за сохранение прописки в ФНЛ. Но потянет ли Александр? Станет ли для команды спасительным домкратом?

Конечно, это назначение - не результат стратегического анализа сибирского клуба, а, как и большинство назначений в нашем футболе, скорее результат лоббирования и компромиссов между различными группами. Но это сейчас не столь важно. Главное - Кержаков получил возможность заявить о себе в новом масштабе.