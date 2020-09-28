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Не пора ли «Спартаку» продавать Кокорина? Неудачные союзы российского футбола
28 сентября 11:43
автор: Артем Зибрак

Не пора ли «Спартаку» продавать Кокорина? Неудачные союзы российского футбола

«Советский спорт» рассказывает об известных футболистах, не имеющих постоянной игровой практики в премьер-лиге-2020/21. Самое время задуматься об очередной перезагрузке карьеры.

Николай РАССКАЗОВ («Спартак»)
Возраст: 22 года
Амплуа: защитник
Статистика в РПЛ-2019/20: 20 матчей (1547 минут), 1 гол и 1 передача
Статистика в РПЛ-2020/21: 0 матчей
Трансферная стоимость: 2 млн евро

Воспитанник красно-белых ворвался в основу еще в сентябре 2018 года при Массимо Каррере и, казалось, с каждым сезоном должен был набирать обороты, но, к сожалению, не подошел для модели Доменико Тедеско, в которой крайние защитники закрывают всю бровку.

Немец попробовал на правом краю сначала Лоренсо Мельгарехо, затем Романа Зобнина и во втором случае остался доволен увиденным. В концовке прошлого сезона Рассказову все равно предоставили шанс, но он им не воспользовался, оказавшись в глухом запасе. Настолько глухом, что уступил конкуренцию даже ветерану Андрею Ещенко (6 выходов на замену за 9 туров) и не сыграл в Кубке России против соперника из ПФЛ.

В «Спартаке» все равно верят в перспективы 22-летнего защитника – ему уже предложен новый контракт. Но для развития Рассказову необходимо в это трансферное окно уходить в аренду.

Константин РАУШ («Динамо»)
Возраст: 30 лет
Амплуа: защитник/полузащитник
Статистика в РПЛ-2019/20: 18 матчей (1383 минуты), 1 гол и 4 передачи
Статистика в РПЛ-2020/21: 0 матчей
Трансферная стоимость: 2 млн евро

Рауш приехал в Москву из Кельна в январе 2018 года ради сборной России и до 2019-го был стабильным игроком ее основы. Главные достоинства динамовца – работоспособность и агрессивная игра на левом фланге, где он может закрыть позицию не только защитника, но и полузащитника. Собственно, этим универсализмом тренеры бело-голубых и пользовались.

Но с приходом Кирилла Новикова русский немец был сначала окончательно переведен в среднюю линию (в оборону клуб приобрел Дмитрия Скопинцева), а затем усажен на лавку. После рестарта сезона Раушу, по утверждению главного тренера, не хватало кондиций, поэтому он выходил только на замену. А затем окончательно пропал. Последний раз Константин выходил на поле 4 июля против «Арсенала» (0:1).

Даже в Тбилиси, когда надо было спасать команду от позорного вылета из Лиги Европы, на замену выпустили не Рауша, а Григория Морозова, с фланга которого и пришли оба гола »Локомотива». Очевидно, при Новикове ветерану места в команде не найдется. Но это не значит, что надо ставить крест на карьере.

Виталий ЛЫСЦОВ, Слободан РАЙКОВИЧ («Локомотив»)
Возраст: 25/31 год
Статистика в РПЛ-2020/21: 1 матч (1 минута)
Суммарная трансферная стоимость: 1,8 млн евро

Двух железнодорожников мы решили объединить в один профайл, чтобы наглядно продемонстрировать «мудрость» работы клуба на трансферном рынке. Оба пришли в «Локо» в момент кардинальной перезагрузки проекта. Отпустив целую группу игроков (Алексея Миранчука, Бенедикта Хеведеса, Александра Коломейцева, Джефферсона Фарфана, Брайана Идову, Соломона Кверквелию), претендовавших на место в основе, москвичи сделали пять приобретений, два из которых до сих пор никак не задействованы.

Лысцов и Райкович рассматривались как дублеры для Ведрана Чорлуки и Мурило и уверенно приклеились к скамейке запасных. 31-летний серб однажды появился на поле – на 90-й минуте матча с «Зенитом» заменил получившего повреждение Чорлуку. Все остальное время защитники просиживают штаны, поэтому оценить их форму и уровень не представляется возможным.

Но если россиянина мы хотя бы знаем по игре за «Крылья Советов» в прошлом сезоне (там он, кстати, провел всего 8 матчей, зато на добротном уровне), то что из себя представляет Райкович, приехавший летом из итальянской серии B, загадка. Как загадка и то, зачем вообще «Локо» такой пассажир. Объяснение председателя совета директоров Алексея Мещерякова «если бы наши игроки играли за такую зарплату, я был бы счастлив» звучит натянуто, особенно с учетом уровня амбиций клуба, его лигочемпионских перспектив и перехода на новую философию по продвижению молодежи.

Резиуан МИРЗОВ («Спартак»)
Возраст: 27 лет
Амплуа: полузащитник
Статистика в РПЛ-2019/20: 21 матч (581 минута), 1 гол и 1 передача
Статистика в РПЛ-2020/21: 1 матч (2 минуты)
Трансферная стоимость: 1,8 млн евро

Эта история тянется еще с прошлого лета. Тогдашний главный тренер красно-белых Олег Кононов очень хотел забрать из «Арсенала» хорошо знакомого ему по совместной работе Мирзова. Трансфер изначально казался нелогичным, если учесть, что столь великий талант играл в Туле на правах аренды, поскольку не пригодился даже Валерию Карпину в «Ростове». Сезон-2018/19 Мирзов действительно провел ярко, но 4 млн за его приобретение и тогда виделись большой беспечностью.

Так оно, в сущности, и получилось, но если в прошлом сезоне Кононов, а затем Тедеско усилием воли выпускали Мирзова на замену, и в сумме он записал в актив 21 матч (в 8 из которых провел на поле не более 8 минут), то в нынешнем его фамилию можно прочесть только в заявке на матч. А в последних трех турах он не попадал даже в нее. Единственный его выход на поле в рамках РПЛ длился две минуты. В матче… с «Арсеналом» Мирзов в самой концовке заменил Джордана Ларссона.

Крайние полузащитники в схеме Тедеско не предусмотрены, а в нападение летом «Спартак» к имеющимся Эсекиэлю Понсе, Ларссону и Александру Соболеву добавил Александра Кокорина и вернувшегося из аренды Максима Глушенкова (он, правда, получил тяжелую травму и выбыл до марта), что наглядно демонстрирует отсутствие веры тренера в Мирзова. По возрасту игрок находится в самом расцвете футбольных сил, так что ему однозначно нужно искать новую команду.

Павел МОГИЛЕВЕЦ («Рубин»)
Возраст: 27 лет
Амплуа: полузащитник
Статистика в РПЛ-2019/20: 20 матчей (1355 минут) и 3 передачи
Статистика в РПЛ-2020/21: 1 матч (8 минут)
Трансферная стоимость: 2 млн евро

Центральный полузащитник в прошлом сезоне не только был стабильным игроком основы, но в матче с «Локомотивом» даже примерил капитанскую повязку. Однако под Леонида Слуцкого казанцы за короткий отрезок пригласили Оливера Абильгора, Дмитрия Тарасова, Дарко Йевтича, Ин Бом Хвана и Олега Шатова.

В результате для игравших ранее ключевые роли Могилевца, Игоря Коновалова и Вячеслава Подберезкина места не осталось. Последний уже уехал в «Урал», двух других, вероятно, ждет подобная же участь. Но если Коновалов в первых трех турах появлялся на поле (дважды – в основе), то к Могилевцу Слуцкий оказался не так щедр – 8 минут против «Урала» во втором туре, и всё.

Экс-полузащитник сборной России (4 матча, последний – в 2018 году), впрочем, сам виноват – прошлый сезон он провел из рук вон плохо. И вряд ли сумеет радикально прибавить. Так что наверняка уже в скором будущем мы увидим его в другой команде.

Александр КОКОРИН («Спартак»)
Возраст: 29 лет
Амплуа: нападающий
Статистика в РПЛ-2019/20: 10 матчей (879 минут), 7 голов и 3 передачи
Статистика в РПЛ-2020/21: 2 матча (87 минут)
Трансферная стоимость: 6 млн евро

Пожалуй, самый громкий трансфер межсезонья. В январе Кокорин после своей шумной прогулки с Павлом Мамаевым, наконец, получил право быть заявленным в РПЛ и отыграл за «Сочи», куда его отправили в аренду из «Зенита», 10 матчей. И сделал это настолько ярко, что спартаковцы включились в борьбу за сильного форварда сразу после того, как у него истек контракт с питерцами.

Но старт сезона Александр пропустил из-за невесть откуда всплывшей травмы, затем неудачно вышел на замену в матче с ЦСКА (1:3), ничем не проявил себя в игре на Кубок против «Родины» (5:1), а в Казани остался на скамейке запасных. Тогда «Спартак» остался в меньшинстве, и Тедеско пришлось снимать одного из нападающих ради укрепления обороны. Зато в минувшем туре Кокорин начал матч с «Тамбовом» с первых минут и... был заменен в самом начале второго тайма, успев запомниться попаданием в штангу, но полностью выпадая из командного механизма. Победу москвичи добыли уже без него.

Прямо сейчас, при наличии хорошо подогнанных под модель Тедеско Ларссона, Понсе, Соболева и Зелимхана Бакаева Кокорин, увы, смотрится в «Спартаке» инородным телом. Так, может, реанимировать переговоры с итальянскими клубами? Если интерес к Александру на Апеннинах есть, то надо цепляться за этот шанс уже в текущее трансферное окно. В выгоде останутся все стороны.

Алексей СУТОРМИН («Зенит»)
Возраст: 26 лет
Амплуа: полузащитник
Статистика в РПЛ-2019/20: 24 матча (985 минут), 3 гола и 2 передачи
Статистика в РПЛ-2020/21: 6 матчей (52 минуты), 1 гол
Трансферная стоимость: 2 млн евро

История отношений Сутормина и «Зенита» стала комедией еще в момент его трансфера, который якобы обошелся питерцам в 50 тысяч рублей. Примерно на эту сумму полузащитник и наиграл. Вообще-то Сутормин действительно здорово смотрелся в «Оренбурге»-2018/19, но у «Зенита» совершенно иной уровень задач и требований, поэтому сложно было понять, чем руководствовались в клубе при этом переходе. Видимо, сыграл роль тот факт, что Алексей воспитанник питерской академии.

Появление Сутормина на поле больше похоже на какую-то политическую историю. На старте сезона Сергей Семак попробовал его в основе, быстро все понял и стал выпускать на замену, однако с удивительной периодичностью. Всего шесть раз за чемпионат тот остался в запасе. На фоне двух матчей в Лиге чемпионов (в сумме на 25 минут) это выглядит если не подозрительным, то как минимум показательным.

В нынешнем сезоне все еще более очевидно – из шести выходов на поле (все – на замену) лишь дважды Сутормин сыграл более 6 минут. Как ни странно, тренер продолжает его использовать, но при этом всем видом показывает, что на усиление игры с появлением Алексея особо не расчитывает. Гол Сутормина в самой концовке матча «Уфой», когда счет был уже 5:0, ничего не изменил.

Егор СОРОКИН («Краснодар»)
Возраст: 24 года
Амплуа: защитник
Статистика в РПЛ-2019/20: 22 матча (1805 минут)
Статистика в РПЛ-2020/21: 2 матча (120 минута)
Трансферная стоимость: 2,5 млн евро

А эта ситуация сколь пугающая, столь и важная для всего российского футбола, поскольку Станислав Черчесов испытывает колоссальные трудности уже на этапе вызова в сборную России центральных защитников. Сорокин – один из кандидатов и очень перспективный игрок, но он слишком ограничен в практике.

«Краснодар» выкупил его у «Рубина» еще год назад, оставив в Казани на половину сезона добирать опыта. В марте Сорокин наконец дебютировал за «быков» и провел несколько неплохих матчей. Под него руководство клуба даже расчистило состав, отпустив летом Йона Фьолусона и Алексея Грицаенко и отправив в аренду Уроша Спайича. Сорокин стал первым запасным, но выиграть конкуренцию у Кайо и Александра Мартыновича пока не получается.

За сезон с учетом матча Лиги чемпионов Егор вышел на поле трижды, и во всех случаях это было связано с дисквалификациями партнеров. Понятно, что при таком раскладе он может получить достаточно времени (если кто-то из пары основных защитников выпадет из строя), но этого может и не произойти. Сорокин оказался заложником положения, в котором ничего не может поменять, и просто ждет своего шанса.

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