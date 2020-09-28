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«Динамо» как Робин Гуд? Согласен». Новиков о проигрыше «Химкам», которые победили впервые за 11 лет
28 сентября 22:04
автор: Юлия Григорьевская

«Динамо» как Робин Гуд? Согласен». Новиков о проигрыше «Химкам», которые победили впервые за 11 лет

Главный тренер динамовцев Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды в 9-м туре РПЛ от химчан (0:1), одержавших свою первую победу после возвращения в РПЛ.

Предыдущий раз «Химки» побеждали в чемпионате России еще в 2009 году. Их безвыигрышная серия составила 23 матча! Победу над «Динамо» принес точный удар Александра Ломовицкого.

- Согласны, что «Динамо» никак не выйдет из образа Робина Гуда: побеждает сильных вроде «Зенита» и раздает очки слабым вроде «Химок» или тбилисского «Локомотива», как произошло в Лиге Европы? - вопрос Новикову.
- Соглашусь, что в матчах командами из низов таблицы мы плохо реализуем свои моменты. Над этой проблемой нужно продолжать работать. Голы у нас рождаются тяжело, и это приводит к тому, что »Динамо» теряет много очков.

- Почему «Динамо», хорошо начиная таймы, потом сдувается?
- Я этого не вижу. Мы выдерживаем уровень, просто нужно забивать. Когда соперник вроде «Химок» открывает счет, потом взломать оборону сложнее. Но при счете 0:0 у нас был супермомент, который мы не реализовали. И потом шансы были. Не только в начале таймов. У «Химок» здорово сыграл вратарь.

- Что происходит с Николаем Комличенко? Где голы?
- Сегодня ему было тяжело. «Химки» играли в пять защитников, Комличенко цеплялся за мяч, но не получал оперативного простора. Во втором тайме мы выпустили ему в помощь Вячеслава Грулева. Стало полегче...Надеемся, в следующих матчах Коля свои голы забьет.

- Что можно успеть поправить к игре с «Краснодаром»?
- Нужно продолжать работать над реализацией моментов, над завершением. И мы посвящаем этому много времени. Рано или поздно количество должно перейти в качество.

- Была тяжелая игра, - констатировал Игорь Черевченко, который дебютировал на посту главного тренера «Химок». - Мы знали силу «Динамо», разобрали игру соперника. Я говорил с ребятами перед матчем, и было видно, что они переживают за результат. Преимуществом владело «Динамо», но мы бились с первой и до последней минуты. И заслужили эти три очка.

- Какова ситуация с Аршаком Коряном?
- Когда я только пришел в «Химки» - это было три дня назад, - доктор сказал, что у Коряна дискомфорт приводящей мышцы. Вчера он тренировался не в полную силу, и мы решили его поберечь. Поле тяжелое. Из-за одной игры рисковать футболистом, который потом может пропустить 4-5 недель не стали.

- Что удалось поменять в игре команды за эти три дня?
- Инсайды немного по-другому стали играть. Но сейчас для «Химок» на первом месте психология. Ребята могут играть в хороший футбол, просто до сих пор результата не было.

- Говорят, вы хотели видеть в »Химках» Гию Григалаву и Луку Джорджевича, с которыми работали в Туле. Это верная информация?
- Мало ли, кого я хочу видеть. Не все же от меня зависит. Слухи не комментирую.

- Впереди игра с «Локомотивом», затем будет пауза в чемпионате. Насколько важно было одержать первую в сезоне победу в такой момент?
- Очень важно. Теперь в спокойном режиме будем готовиться к «Локомотиву». А в паузу на сборные подтянем команду тактически и физически. Две недели - не так много, но это время нужно использовать.

Турнирная таблица РПЛ

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«Динамо» как Робин Гуд? Согласен». Новиков о проигрыше «Химкам», которые победили впервые за 11 лет
«Динамо» как Робин Гуд? Согласен». Новиков о проигрыше «Химкам», которые победили впервые за 11 лет
Главный тренер динамовцев Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды в 9-м туре РПЛ от химчан (0:1), одержавших свою первую победу после возвращения в РПЛ.
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