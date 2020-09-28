«Динамо» как Робин Гуд? Согласен». Новиков о проигрыше «Химкам», которые победили впервые за 11 лет

Предыдущий раз «Химки» побеждали в чемпионате России еще в 2009 году. Их безвыигрышная серия составила 23 матча! Победу над «Динамо» принес точный удар Александра Ломовицкого.

- Согласны, что «Динамо» никак не выйдет из образа Робина Гуда: побеждает сильных вроде «Зенита» и раздает очки слабым вроде «Химок» или тбилисского «Локомотива», как произошло в Лиге Европы? - вопрос Новикову.

- Соглашусь, что в матчах командами из низов таблицы мы плохо реализуем свои моменты. Над этой проблемой нужно продолжать работать. Голы у нас рождаются тяжело, и это приводит к тому, что »Динамо» теряет много очков.

- Почему «Динамо», хорошо начиная таймы, потом сдувается?

- Я этого не вижу. Мы выдерживаем уровень, просто нужно забивать. Когда соперник вроде «Химок» открывает счет, потом взломать оборону сложнее. Но при счете 0:0 у нас был супермомент, который мы не реализовали. И потом шансы были. Не только в начале таймов. У «Химок» здорово сыграл вратарь.

- Что происходит с Николаем Комличенко? Где голы?

- Сегодня ему было тяжело. «Химки» играли в пять защитников, Комличенко цеплялся за мяч, но не получал оперативного простора. Во втором тайме мы выпустили ему в помощь Вячеслава Грулева. Стало полегче...Надеемся, в следующих матчах Коля свои голы забьет.

- Что можно успеть поправить к игре с «Краснодаром»?

- Нужно продолжать работать над реализацией моментов, над завершением. И мы посвящаем этому много времени. Рано или поздно количество должно перейти в качество.