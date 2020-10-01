«Зенит», «Локомотив», «Краснодар»! Cлабо втроем в евровесну?

После того, что совершил «Краснодар» в среду в Салониках, нас бы устроил любой состав групп. Этот евросезон уже в любом случае уникален для России. Впервые мы представлены в основной стадии главного еврокубка сразу тремя командами – до «быков» прямые путевки автоматически получили «Зенит» и «Локомотив». Так что сейчас хочется просто наслаждаться моментом. Радоваться, что клубный футбол в стране все-таки не умер.
А вот насколько он жив, должен показать групповой этап. Год назад оба наших представителя до евровесны не дожили: «Зенит» и «Локо» заняли в своих квартетах последние места. Теперь наши принимаются за дело втроем. Компанию питерцам и москвичам составит дебютант, прошедший удивительный путь от ПФЛ до группы Лиги чемпионов за 12 лет. И если клуб Сергея Галицкого из нее не выйдет, кто ж бросит в него камень?
Так казалось до жеребьевки. Но аппетит приходит во время еды. Это для Европы главный итог распределения 32 участников по группам – то, что лицом к лицу сойдутся Лионель Месси и Криштиану Роналду, не пересекавшиеся с момента отъезда португальца из «Реала» в «Ювентус». Это для Украины весьма символично то, что в одном квартете оказались киевское «Динамо» и легенда этого клуба Сергей Ребров, тренирующий «Ференцварош». А для нас вывод таков: все три российские команды имеют отличные шансы побороться хотя бы за третьи места в своих группах. А значит, втроем могут шагнуть в евровесну-2021.
Больше всего, пожалуй, повезло «Краснодару». С одной стороны, команда Мурада Мусаева пройдет экзаменовку «Челси» и «Севильей». Галицкий ждал в гости европейские суперклубы – и получил их. Лондонцы летом накупили звезд на сотни миллионов евро. Испанцы летом выиграли Лигу Европы. Два гранда – ни дать, ни взять. С другой стороны, на фоне «Ренна» - такого же дебютанта групповой стадии ЛЧ – краснодарцы уж точно не выглядят аутсайдерами. В общем, продолжить борьбу в 1/16 финала Лиги Европы им вполне по силам. И это будет великолепный результат для первого сезона на таком уровне.
Меньше всего может быть доволен «Локомотив». Как и прошлой осенью, в группе красно-зеленых присутствуют два «железобетонных» будущих участника плей-офф ЛЧ. Тогда это были «Ювентус» и «Атлетико», теперь – «Бавария» и… «Атлетико». Зато третий конкурент, пожалуй, уступает прошлогоднему: «Зальцбург» на бумаге послабее «Байера» будет. Вот и посмотрим, чего добьется в такой компании Марко Николич. Если сможет финишировать третьим, то перекроет результат Юрия Семина. Не сможет – наверняка будет окончательно предан болельщицкой анафеме вместе с назначившими его руководителями.
Наконец, «Зенит» оказался в самой настоящей группе жизни, из которой реально выйти в 1/8 финала ЛЧ. Так мы думали и год назад, присматриваясь к «Лиону», «Лейпцигу» и «Бенфике». А закончилось все катастрофой в Лиссабоне. Однако соперничество с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге» представляется еще более перспективным для команды Сергея Семака. Да, атака немцев с Эрлингом Холандом – страшная сила. Но вот римляне, которых бросает то в жар, то в холод (в выходные «Лацио» был разгромлен дома «Аталантой» 4:1), вполне проходимы. Не говоря уже о «Брюгге», пропускать который выше себя «Зенит» не имеет права.
Так что, слабо втроем в евровесну?! И обязательно нужно захватить туда с собой ЦСКА, который узнает соперников по группе Лиги Европы 2 октября. И тоже наверняка попадет в не самую смертельную компанию, так как будет посеян в первой корзине.
После провала-2019, сдобренного фиаско «Динамо» и «Ростова» в квалификации ЛЕ-2020, России срочно требуется пополнять багаж в таблице коэффициентов УЕФА. Прямо сейчас ситуация еще не выглядит катастрофической. Благодаря «Краснодару», который добавил в копилку шесть очков (по одному за каждую победу над ПАОКом плюс четыре за выход в группу ЛЧ), мы сократили отставание от Португалии. Теперь оно измеряется 4 рейтинговыми баллами. Дальше набирать очки нам будет сложнее, чем португальцам. Ведь у них продолжают выступление пять команд, а у нас четыре. Притом что сумма делится у них на пять, а у нас на шесть. Тем не менее, после такой жеребьевки грех не устремиться в погоню за шестой строчкой, которую мы так безвольно отдали.
И о финансах не стоит забывать. Это тоже мотивация. Каждая победа в Лиге чемпионов приносит в клубную казну 2,7 миллиона евро, каждая ничья – 0,9 млн. А, скажем, выход в 1/8 финала ЛЧ – это бонус в 9,5 миллиона! Есть за что побороться.
Кстати, на данный момент три наших лигочемпионских «полпреда» озолотились почти на 80 миллионов евро. За выход в группу «Зенит», «Локо» и «Краснодар» получат от УЕФА по 15 миллионов. Также им полагаются выплаты на основе десятилетнего еврокубкового рейтинга (не путать с пятилетним, на основе которого определяются квоты для каждого следующего сезона). Так вот, в этом «удлиненном» рейтинге «Зенит» занимает 16-е место (это прибавка в 18 млн), «Локо» - 25-е (8,8 млн), «Краснодар» - 27-е (6,6 млн).
Стартовые позиции, что ни говорите, хороши. Не наступить бы на старые грабли.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ГРУППОВОЙ ЭТАП
ГРУППА А
БАВАРИЯ
АТЛЕТИКО
ЗАЛЬЦБУРГ
ЛОКОМОТИВ
ГРУППА В
РЕАЛ
ШАХТЕР
ИНТЕР
БОРУССИЯ М
ГРУППА С
ПОРТУ
МАН СИТИ
ОЛИМПИАКОС
МАРСЕЛЬ
ГРУППА D
ЛИВЕРПУЛЬ
АЯКС
АТАЛАНТА
МИДТЬЮЛЛАНД
ГРУППА E
СЕВИЛЬЯ
ЧЕЛСИ
КРАСНОДАР
РЕНН
ГРУППА F
ЗЕНИТ
БОРУССИЯ Д
ЛАЦИО
БРЮГГЕ
ГРУППА G
ЮВЕНТУС
БАРСЕЛОНА
ДИНАМО К
ФЕРЕНЦВАРОШ
ГРУППА Н
ПСЖ
МЮ
ЛЕЙПЦИГ
БАШАКШЕХИР
Календарь
1-й тур. 20, 21 октября
2-й тур. 27, 28 октября
3-й тур. 3, 4 ноября
4-й тур. 24, 25 ноября
5-й тур. 1, 2 декабря
6-й тур. 8, 9 декабря
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 ФИНАЛА
Первые матчи - 16/17 и 23/24 февраля, ответные – 9/10 и 16/17 марта
1/4 ФИНАЛА
Первые матчи – 6/7 апреля, ответные – 13/14 апреля
1/2 ФИНАЛА
Первые матчи – 27/28 апреля, ответные – 4/5 мая
ФИНАЛ
29 мая. Стамбул. Стадион «Ататюрк»