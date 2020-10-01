«Зенит», «Локомотив», «Краснодар»! Cлабо втроем в евровесну?

После того, что совершил «Краснодар» в среду в Салониках, нас бы устроил любой состав групп. Этот евросезон уже в любом случае уникален для России. Впервые мы представлены в основной стадии главного еврокубка сразу тремя командами – до «быков» прямые путевки автоматически получили «Зенит» и «Локомотив». Так что сейчас хочется просто наслаждаться моментом. Радоваться, что клубный футбол в стране все-таки не умер.

А вот насколько он жив, должен показать групповой этап. Год назад оба наших представителя до евровесны не дожили: «Зенит» и «Локо» заняли в своих квартетах последние места. Теперь наши принимаются за дело втроем. Компанию питерцам и москвичам составит дебютант, прошедший удивительный путь от ПФЛ до группы Лиги чемпионов за 12 лет. И если клуб Сергея Галицкого из нее не выйдет, кто ж бросит в него камень?

Так казалось до жеребьевки. Но аппетит приходит во время еды. Это для Европы главный итог распределения 32 участников по группам – то, что лицом к лицу сойдутся Лионель Месси и Криштиану Роналду, не пересекавшиеся с момента отъезда португальца из «Реала» в «Ювентус». Это для Украины весьма символично то, что в одном квартете оказались киевское «Динамо» и легенда этого клуба Сергей Ребров, тренирующий «Ференцварош». А для нас вывод таков: все три российские команды имеют отличные шансы побороться хотя бы за третьи места в своих группах. А значит, втроем могут шагнуть в евровесну-2021.

Больше всего, пожалуй, повезло «Краснодару». С одной стороны, команда Мурада Мусаева пройдет экзаменовку «Челси» и «Севильей». Галицкий ждал в гости европейские суперклубы – и получил их. Лондонцы летом накупили звезд на сотни миллионов евро. Испанцы летом выиграли Лигу Европы. Два гранда – ни дать, ни взять. С другой стороны, на фоне «Ренна» - такого же дебютанта групповой стадии ЛЧ – краснодарцы уж точно не выглядят аутсайдерами. В общем, продолжить борьбу в 1/16 финала Лиги Европы им вполне по силам. И это будет великолепный результат для первого сезона на таком уровне.

Меньше всего может быть доволен «Локомотив». Как и прошлой осенью, в группе красно-зеленых присутствуют два «железобетонных» будущих участника плей-офф ЛЧ. Тогда это были «Ювентус» и «Атлетико», теперь – «Бавария» и… «Атлетико». Зато третий конкурент, пожалуй, уступает прошлогоднему: «Зальцбург» на бумаге послабее «Байера» будет. Вот и посмотрим, чего добьется в такой компании Марко Николич. Если сможет финишировать третьим, то перекроет результат Юрия Семина. Не сможет – наверняка будет окончательно предан болельщицкой анафеме вместе с назначившими его руководителями.