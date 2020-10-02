ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбольный бог – за Россию. «Милан» высадил нашего конкурента в нереальной серии пенальти (видео)
02 октября 11:29
автор: Иван Сергеев

Футбольный бог – за Россию. «Милан» высадил нашего конкурента в нереальной серии пенальти (видео)

Отбор в групповую стадию Лиги Европы завершился фантастическим по сценарию матчем в Португалии.

Фаворитом встречи раунда плей-офф Лиги Европы (до которого не добрались наши «Динамо» и «Ростов», споткнувшиеся на тбилисском «Локомотиве» и хайфском «Маккаби») между «Риу Ави» и «Милан», безусловно, считался итальянский клуб. После выхода из карантина красно-черные до сих пор не потерпели ни одного поражения. Их беспроигрышная серия во внутренних и междунарожных соревнованиях составляет уже 18 матчей - и на уверенной игре команды Стефано Пиоли не сказалась даже болезнь Златана Ибрагимовича, который неделю назад выпал из обоймы из-за коронавируса.

Тем не менее, в Португалии итальянцы должны были проиграть. Сначала в овертайме, затем - в серии пенальти. Но - случилось чудо. А вернее несколько чудес.

Итак, что же произошло.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. А в самом начале овертайма скромный «Риу Ави» (пятая команда португальского чемпионата) вышел вперед. Играть оставалось, по сути, два дополнительных тайма по 15 минут. Однако ничего путного за оставшееся время фаворит не придумал. Португальцы грамотно оборонялись, миланцы довольно беззубо владели мячом, без явных угроз воротам соперника.

В общем, все катилось к сенсационному, но логичному поражению «Милана», когда за несколько секунд (!) до финального свистка защитник «Риу Ави» случайно задел рукой мяч после навеса в штрафную. Пенальти! Его четко реализовал Хакан Чалханоглу - 2:2, и игра перешла в дополнительную серию 11-метровых.

«Ну и что?», спросите вы. Слабая команда не дотерпела и привезла гол в свои ворота на последних секундах. Обидно, конечно, но такое в футболе случается сплошь и рядом. Что тут невероятного? Да ничего, если не учесть, что этот момент стал лишь первым звеном в цепочке неудач, обрушившихся в этот дождливый промозглый вечер на «Риу Ави». Впоследствии португальцы оказывались в мгновении от победы еще трижды! И все три раза (!!) удача от них отворачивалась.

Команды начали исполнять пенальти, как роботы. 14 ударов - 14 точных попыток. Причем польский голкипер хозяев Павел Кишек был гораздо ближе к тому, чтобы совершить сэйв, чем его прославленный визави Джанлуидже Доннарумма.

Впрочем, при счете 7:7 Кишеку не потребовалось спасать - молодой нападающий «Милана» Лоренцо Коломбо пробил выше. Вот он, очередной шанс для «Риу Ави». Надо было реализовать свою попытку - и здравствуй, групповой турнир Лиги Европы! Но нет. Нелсон Монте исполнил редчайший трюк. После его удара мяч стукнулся о левую штангу, отскочил в правую - и вылетел обратно в поле. Ничья в серии устояла.

После обмена двумя точными попытками очередь исполнять пенальти дошла до вратарей. И Доннарумма запустил мяч в небеса. Опять «Риу Ави» оказался в одном реализованном пенальти от победы. И... опять этот шанс не реализовал. Кишек словно специально «повторил» Доннарумму. Пробил гораздо выше правой от себя крестовины.

Миланцы выдохнули, но тут же им снова пришлось хвататься за голову. Исмаэл Беннассер, с которого начиналась серия, второй раз переиграть Кишека не смог. Алжирец пробил в тот же нижний угол, куда бросился вратарь. Так значит, Фортуна все-таки на сторону «Риу Ави»? Как бы не так! Подошедший к мячу Шику Жералдеш, казалось, все сделал идеально. Доннарумма бросился в один угол, а мяч полетел в другой. Вот только вместо ворот попал... в штангу. Так «Риу Ави», выражаясь теннисным языком, не реализовал третий подряд «матчбол на своей подаче».

Затем счет все-таки стал 9:8. иданцев вперед вывел датчанин Симон Кьер. И вот тут мы увидели, наконец, первый сэйв Доннаруммы. Он отбил удар Адерлана Сантоса - и побежал обниматься с партнерами. «Милан» одержал, пожалуй, одну из самых невероятных побед в своей истории. Пусть и на такой вроде бы непримечательной стадии.

Ну а футболистам «Риу Ави» в ближайшие недели будет явно не до сна. Эта серия пенальти еще не раз придет к ним в ночных кошмарах. Для России же важно то, что Португалия на стадии отбора в Лигу Европы потеряла сразу две команды. Как, собственно, и мы. Помимо «Риу Ави» в групповую стадию не пробился «Спортинг» (уступивший австрийскому ЛАСКу). Таким образом, не без помощи футбольного бога, мы получили дополнительный козырь в заочной борьбе с португальцами за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. От России борьбу в еврокубках-2020/21 продолжают четыре клуба (из шести), а от Португалии - теперь только три (из пяти). Да, наше отставание в рейтинге по-прежнему велико - четыре балла. Но сокращать его будет гораздо проще, чем если бы «Спортинг» и «Риу Ави» продолжили участие в ЛЕ.

Напомним, накануне, 1 октября, соперников по группам Лиги чемпионов узнали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Питерцы сыграют с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге», железнодорожники - с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом», «быки» - с «Челси», «Севильей» и «Ренном». Сегодня, 2 октября, состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы. ЦСКА посеян в первой корзине. А вот полный состав участников, сформированный после вчерашнего португальского безумия.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Девять человек погибли при взрыве автомобиля на юге АфганистанаСостоялась жеребьёвка Лиги чемпионовАлександрова – в третьем круге «Ролан Гаррос»Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именем
Футбольный бог – за Россию. «Милан» высадил нашего конкурента в нереальной серии пенальти (видео)
Футбольный бог – за Россию. «Милан» высадил нашего конкурента в нереальной серии пенальти (видео)
Отбор в групповую стадию Лиги Европы завершился фантастическим по сценарию матчем в Португалии.
02.10.2020 11:29
Футбол
автор: Иван Сергеев
ЦСКА — клуб, где плакать нельзя. Откровения Кучаева
Кучаев: когда порвал «кресты», плакал в раздевалке. Мне сказали: «Иди отсюда, там поплачь»
В «Краснодаре» хотели соперников покруче, Семак стелет соломку, «Спартак» вне восьмерки
В «Краснодаре» хотели соперников покруче, Семак стелет соломку, «Спартак» вне восьмерки
В рубрике «Пока вы спали» – о главных спортивных событиях со вчерашнего вечера.
02.10.2020 07:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Зенит», «Локомотив», «Краснодар»! Cлабо втроем в евровесну?
«Зенит», «Локомотив», «Краснодар»! Cлабо втроем в евровесну?
Результаты прошедшей в Женеве жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов можно признать вполне успешными для клубов из России.
01.10.2020 20:36
Футбол
автор: Иван Сергеев
Игорь Шалимов: Мы еще не видели настоящий «Краснодар» из-за травм ведущих игроков
Игорь Шалимов: Мы еще не видели настоящий «Краснодар» из-за травм ведущих игроков
Бывший главный тренер краснодарского клуба поделился c «Советским спортом» впечатлениями от исторического выхода «быков» в групповую стадию Лиги чемпионов.
01.10.2020 12:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
80 миллионов евро и 14 баллов в рейтинг УЕФА. «Краснодар» увеличил улов России от Лиги чемпионов
80 миллионов евро и 14 баллов в рейтинг УЕФА. «Краснодар» увеличил улов России от Лиги чемпионов
Исторический выход краснодарцев в групповой этап главного еврокубка поправил положение российского футбола в таблице клубных коэффицентов.
01.10.2020 11:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Краснодар» вошел в историю, Серена отложила рекорд, а Дзюба – снова лучший (видео)
«Краснодар» вошел в историю, Серена отложила рекорд, а Дзюба – снова лучший (видео)
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
01.10.2020 06:00
Футбол
автор: Антон Липкин
Пятка грека и Кабелля вывели «Краснодар» в Лигу чемпионов. Там впервые сыграют три клуба из России
Пятка грека и Кабелля вывели «Краснодар» в Лигу чемпионов. Там впервые сыграют три клуба из России
«Быки» прошли ПАОК в решающем раунде квалификации ЛЧ (2:1 дома и в гостях) и 1 октября вместе с «Зенитом» и «Локомотивом» узнают соперников по групповому этапу.
30.09.2020 23:45
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Александр Дюков: Хочется, чтобы матч «Спартак» – «Зенит» обошелся без ключевых судейских ошибок
Александр Дюков: Хочется, чтобы матч «Спартак» – «Зенит» обошелся без ключевых судейских ошибок
Президент РФС провел брифинг в онлайн-режиме по итогам очередного заседания исполкома.
30.09.2020 18:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
День России после дня Украины? «Краснодар» может подарить стране футбольный сезон мечты
День России после дня Украины? «Краснодар» может подарить стране футбольный сезон мечты
Если «Краснодар» пройдет ПАОК, то Россия впервые будет представлена в групповом турнире Лиги чемпионов тремя клубами. Там «быков» уже ждут «Зенит» и «Локо».
30.09.2020 10:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Игрок «Тоттенхэма» убежал с поля, «Динамо» уволило Новикова, белорусы – в лидерах КХЛ
Игрок «Тоттенхэма» убежал с поля, «Динамо» уволило Новикова, белорусы – в лидерах КХЛ
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
30.09.2020 08:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика