Футбольный бог – за Россию. «Милан» высадил нашего конкурента в нереальной серии пенальти (видео)

В общем, все катилось к сенсационному, но логичному поражению «Милана», когда за несколько секунд (!) до финального свистка защитник «Риу Ави» случайно задел рукой мяч после навеса в штрафную. Пенальти! Его четко реализовал Хакан Чалханоглу - 2:2, и игра перешла в дополнительную серию 11-метровых.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. А в самом начале овертайма скромный «Риу Ави» (пятая команда португальского чемпионата) вышел вперед. Играть оставалось, по сути, два дополнительных тайма по 15 минут. Однако ничего путного за оставшееся время фаворит не придумал. Португальцы грамотно оборонялись, миланцы довольно беззубо владели мячом, без явных угроз воротам соперника.

Тем не менее, в Португалии итальянцы должны были проиграть. Сначала в овертайме, затем - в серии пенальти. Но - случилось чудо. А вернее несколько чудес.

Фаворитом встречи раунда плей-офф Лиги Европы (до которого не добрались наши «Динамо» и «Ростов», споткнувшиеся на тбилисском «Локомотиве» и хайфском «Маккаби») между «Риу Ави» и «Милан», безусловно, считался итальянский клуб. После выхода из карантина красно-черные до сих пор не потерпели ни одного поражения. Их беспроигрышная серия во внутренних и междунарожных соревнованиях составляет уже 18 матчей - и на уверенной игре команды Стефано Пиоли не сказалась даже болезнь Златана Ибрагимовича , который неделю назад выпал из обоймы из-за коронавируса.

«Ну и что?», спросите вы. Слабая команда не дотерпела и привезла гол в свои ворота на последних секундах. Обидно, конечно, но такое в футболе случается сплошь и рядом. Что тут невероятного? Да ничего, если не учесть, что этот момент стал лишь первым звеном в цепочке неудач, обрушившихся в этот дождливый промозглый вечер на «Риу Ави». Впоследствии португальцы оказывались в мгновении от победы еще трижды! И все три раза (!!) удача от них отворачивалась.

Команды начали исполнять пенальти, как роботы. 14 ударов - 14 точных попыток. Причем польский голкипер хозяев Павел Кишек был гораздо ближе к тому, чтобы совершить сэйв, чем его прославленный визави Джанлуидже Доннарумма.

Впрочем, при счете 7:7 Кишеку не потребовалось спасать - молодой нападающий «Милана» Лоренцо Коломбо пробил выше. Вот он, очередной шанс для «Риу Ави». Надо было реализовать свою попытку - и здравствуй, групповой турнир Лиги Европы! Но нет. Нелсон Монте исполнил редчайший трюк. После его удара мяч стукнулся о левую штангу, отскочил в правую - и вылетел обратно в поле. Ничья в серии устояла.

После обмена двумя точными попытками очередь исполнять пенальти дошла до вратарей. И Доннарумма запустил мяч в небеса. Опять «Риу Ави» оказался в одном реализованном пенальти от победы. И... опять этот шанс не реализовал. Кишек словно специально «повторил» Доннарумму. Пробил гораздо выше правой от себя крестовины.

Миланцы выдохнули, но тут же им снова пришлось хвататься за голову. Исмаэл Беннассер, с которого начиналась серия, второй раз переиграть Кишека не смог. Алжирец пробил в тот же нижний угол, куда бросился вратарь. Так значит, Фортуна все-таки на сторону «Риу Ави»? Как бы не так! Подошедший к мячу Шику Жералдеш, казалось, все сделал идеально. Доннарумма бросился в один угол, а мяч полетел в другой. Вот только вместо ворот попал... в штангу. Так «Риу Ави», выражаясь теннисным языком, не реализовал третий подряд «матчбол на своей подаче».

Затем счет все-таки стал 9:8. иданцев вперед вывел датчанин Симон Кьер. И вот тут мы увидели, наконец, первый сэйв Доннаруммы. Он отбил удар Адерлана Сантоса - и побежал обниматься с партнерами. «Милан» одержал, пожалуй, одну из самых невероятных побед в своей истории. Пусть и на такой вроде бы непримечательной стадии.

Who said you could go to bed before watching this ⤵️



Qualcuno pensava di andare a dormire senza rivedersi la serie 🅘🅝🅕🅘🅝🅘🅣🅐 dei calci di rigore? ⤵️#RioAveMilan #UEL #SempreMilan pic.twitter.com/TDJABBrFzV — AC Milan (@acmilan) October 1, 2020

Ну а футболистам «Риу Ави» в ближайшие недели будет явно не до сна. Эта серия пенальти еще не раз придет к ним в ночных кошмарах. Для России же важно то, что Португалия на стадии отбора в Лигу Европы потеряла сразу две команды. Как, собственно, и мы. Помимо «Риу Ави» в групповую стадию не пробился «Спортинг» (уступивший австрийскому ЛАСКу). Таким образом, не без помощи футбольного бога, мы получили дополнительный козырь в заочной борьбе с португальцами за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. От России борьбу в еврокубках-2020/21 продолжают четыре клуба (из шести), а от Португалии - теперь только три (из пяти). Да, наше отставание в рейтинге по-прежнему велико - четыре балла. Но сокращать его будет гораздо проще, чем если бы «Спортинг» и «Риу Ави» продолжили участие в ЛЕ.

Напомним, накануне, 1 октября, соперников по группам Лиги чемпионов узнали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Питерцы сыграют с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге», железнодорожники - с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом», «быки» - с «Челси», «Севильей» и «Ренном». Сегодня, 2 октября, состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы. ЦСКА посеян в первой корзине. А вот полный состав участников, сформированный после вчерашнего португальского безумия.