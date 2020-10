Футбольный бог – за Россию. «Милан» высадил нашего конкурента в нереальной серии пенальти (видео)

«Ну и что?», спросите вы. Слабая команда не дотерпела и привезла гол в свои ворота на последних секундах. Обидно, конечно, но такое в футболе случается сплошь и рядом. Что тут невероятного? Да ничего, если не учесть, что этот момент стал лишь первым звеном в цепочке неудач, обрушившихся в этот дождливый промозглый вечер на «Риу Ави». Впоследствии португальцы оказывались в мгновении от победы еще трижды! И все три раза (!!) удача от них отворачивалась.

Команды начали исполнять пенальти, как роботы. 14 ударов - 14 точных попыток. Причем польский голкипер хозяев Павел Кишек был гораздо ближе к тому, чтобы совершить сэйв, чем его прославленный визави Джанлуидже Доннарумма.

Впрочем, при счете 7:7 Кишеку не потребовалось спасать - молодой нападающий «Милана» Лоренцо Коломбо пробил выше. Вот он, очередной шанс для «Риу Ави». Надо было реализовать свою попытку - и здравствуй, групповой турнир Лиги Европы! Но нет. Нелсон Монте исполнил редчайший трюк. После его удара мяч стукнулся о левую штангу, отскочил в правую - и вылетел обратно в поле. Ничья в серии устояла.

После обмена двумя точными попытками очередь исполнять пенальти дошла до вратарей. И Доннарумма запустил мяч в небеса. Опять «Риу Ави» оказался в одном реализованном пенальти от победы. И... опять этот шанс не реализовал. Кишек словно специально «повторил» Доннарумму. Пробил гораздо выше правой от себя крестовины.

Миланцы выдохнули, но тут же им снова пришлось хвататься за голову. Исмаэл Беннассер, с которого начиналась серия, второй раз переиграть Кишека не смог. Алжирец пробил в тот же нижний угол, куда бросился вратарь. Так значит, Фортуна все-таки на сторону «Риу Ави»? Как бы не так! Подошедший к мячу Шику Жералдеш, казалось, все сделал идеально. Доннарумма бросился в один угол, а мяч полетел в другой. Вот только вместо ворот попал... в штангу. Так «Риу Ави», выражаясь теннисным языком, не реализовал третий подряд «матчбол на своей подаче».

Затем счет все-таки стал 9:8. иданцев вперед вывел датчанин Симон Кьер. И вот тут мы увидели, наконец, первый сэйв Доннаруммы. Он отбил удар Адерлана Сантоса - и побежал обниматься с партнерами. «Милан» одержал, пожалуй, одну из самых невероятных побед в своей истории. Пусть и на такой вроде бы непримечательной стадии.

