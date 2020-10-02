Доменико Тедеско: Кокорин не сыграет с «Зенитом» из-за мышечной травмы. Это не рецидив

- В каком состоянии подходит команда к игре с «Зенитом»?

- Нечасто выпадает возможность тренироваться целую неделю, и мы хорошо воспользовались этим временем. Я доволен.

- Какая ситуация с травмированными?

- Есть еще пара вопросов по игрокам. Александр Кокорин точно пропустит матч. Ему предстоит двухнедельный курс лечения. Сегодня примем окончательное решение по остальным.

- У Кокорина рецидив старой травмы? Почему он с таким трудом входит в этот сезон?

- Это не похоже на рецидив. В игре с «Тамбовом» в первом тайме он почувствовал дискомфорт. Мы его заменили. Обследование показало, что у него есть небольшая мышечная травма. Надеемся, в ближайшее время он вернутся к работе и сможет набрать оптимальную форму.

- Ваше мнение о нынешнем «Зените»?

- «Зенит» – чемпион России и обладатель Кубка. Последний матч питерцы выиграли со счетом 6:0. Это о многом говорит. Команда сыгранная, с хорошей структурой игры. Победить такого соперника очень непросто.

- Насколько это принципиальный соперник?

- Мы одинаково ответственно подходим к каждой игре. Но на ЦСКА, «Зенит» настрой, конечно, особый.