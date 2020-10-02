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Доменико Тедеско: Кокорин не сыграет с «Зенитом» из-за мышечной травмы. Это не рецидив
02 октября 15:27
автор: Юлия Григорьевская

Доменико Тедеско: Кокорин не сыграет с «Зенитом» из-за мышечной травмы. Это не рецидив

Главный тренер «Спартака» рассказал о подготовке к центральному матчу 10-го тура РПЛ, который пройдет 3 октября в Москве.

- В каком состоянии подходит команда к игре с «Зенитом»?
- Нечасто выпадает возможность тренироваться целую неделю, и мы хорошо воспользовались этим временем. Я доволен.

- Какая ситуация с травмированными?
- Есть еще пара вопросов по игрокам. Александр Кокорин точно пропустит матч. Ему предстоит двухнедельный курс лечения. Сегодня примем окончательное решение по остальным.

- У Кокорина рецидив старой травмы? Почему он с таким трудом входит в этот сезон?
- Это не похоже на рецидив. В игре с «Тамбовом» в первом тайме он почувствовал дискомфорт. Мы его заменили. Обследование показало, что у него есть небольшая мышечная травма. Надеемся, в ближайшее время он вернутся к работе и сможет набрать оптимальную форму.

- Ваше мнение о нынешнем «Зените»?
- «Зенит» – чемпион России и обладатель Кубка. Последний матч питерцы выиграли со счетом 6:0. Это о многом говорит. Команда сыгранная, с хорошей структурой игры. Победить такого соперника очень непросто.

- Насколько это принципиальный соперник?
- Мы одинаково ответственно подходим к каждой игре. Но на ЦСКА, «Зенит» настрой, конечно, особый.

- Павел Маслов вернется в стартовый состав после дисквалификации? Или опять выпустите Илью Кутепову?
- Может так случиться, что сыграют оба. Не хочу говорить заранее, чтобы не упрощать жизнь сопернику. У нас очень хорошие центральные защитники, и Маслов хорошо показал себя до дисквалификации. Завтра все узнаете.

- «Зенит» в Москве не забил «Динамо» и «Локомотиву», которые играли откровенно от обороны. Возьмете эту тактику на вооружение?
- У каждой игры своя история, всегда можно адаптироваться под конкретные обстоятельства. Посмотрим, как будет развиваться наша игра против «Зенита». От того, как мы начнем, как соперник начнет, зависит много.

- В двух предыдущих играх вы не выпускали в стартовом составе Александра Соболева. Почему?
- У нас на данный момент в обойме 4-5 отличных нападающих, а играть могут 2-3. Хорошо, когда есть возможность для ротации. И каждый понедельник, когда начинается новый микроцикл, все игроки начинают с нуля. Также на выбор влияет стиль игры соперника. Иногда нужно больше подавать с флангов, иногда - больше прессинговать, иногда - сделать ставку на контратаки. У Соболева последние недели были небольшие проблемы со здоровьем, что также влияло на выбор состава.

Турнирная таблица РПЛ

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Доменико Тедеско: Кокорин не сыграет с «Зенитом» из-за мышечной травмы. Это не рецидив
Доменико Тедеско: Кокорин не сыграет с «Зенитом» из-за мышечной травмы. Это не рецидив
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