«Динамо» отреагировало на отставку Новикова победой над «быками». Кульчий считает итог закономерным

- Довольны содержанием игры и результатом, ребята молодцы, - сказал исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Кирилла Новикова Александр Кульчий. - Сыграли строго, как и договаривались, агрессивно шли в отбор, выбегали в атаки. Закономерная победа. «Динамо» выглядело лучше, чем «Краснодар».
- Как удалось за пять дней так реанимировать команду? Ведь неделю назад почти тот же состав утупил «Химкам» 0:1...
- Я постарался найти какие-то слова. Не сказал бы, что ребята плохо выглядели с «Химками». Понятно, что случился уход главного тренера. Здесь больше заслуга футболистов. Тренеры приходят и уходят, а клуб будет всегда. Тем более такой как «Динамо».
- Прокомментируйте забитые мячи.
- В первом моменте Слава Грулев оказался в нужном месте. Это хлеб нападающего, который должен читать такие ситуации. Этот гол придаст ему уверенности. Что касается второго мяча, там была ошибка защитника соперника. Но Даниил Лесовой молодец, пошел до конца и забил прекрасный гол.
- Грулева РПЛ признала лучшим игроком матча. Согласны?
- Вся команда лучшая, именно команда была сегодня на поле. А Грулеву, надеюсь, матчи за «Динамо-2» помогли.
- Грулев выгядел на этой неделе предпочтительнее, чем Николай Комличенко?
- Они оба хорошо выглядели. Но я посчитал, что лучше с первых минут пусть выйдет Слава, а Коля во втором тайме добавит. И Комличенко хорошо вышел, имел полумомент для взятия ворот.
- Остались ли силы и эмоции после выходных? Накануне вы были главным тренером «Динамо-2», проводили матч, а сегодня вывели главную команду.
- Эмоции никогда не заканчиваются, тем более после победы. Вчера сыграли вничью, хотя имели много моментов. Зато оставили голы на сегодняшний матч первого «Динамо».
- Кто принимал решения по заменам - вы или Желько Бувач, который принимает участие в тренировках?
- Мы обсуждали замены до игры. И время выхода игроков я определял сам.
- Сложный матч, - констатировал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. - У нас выбыл целый ряд игроков, был непростой график после Лиги чемпионов. Нужно было проявить максимальную дисциплину. Если бы вышли на второй тайм при равном счете, все могло получиться по-другому. Но, к сожалению, пропустили мяч перед перерывом, и были вынуждены больше раскрываться. «Динамо» поймало нас, и потом уже сложно было отыграться.
- Возможны ли еще трансферы под Лигу чемпионов?
- Не исключено, будет еще одно приобретение.
- Что с Кристианом Рамиресом и каковы перспективы возвращения в строй Ари, Сергея Петрова, остальных?
- У Рамиреса проблемы с приводящей мышцей. По его ощущениям, произошел надрыв. Завтра сделаем МРТ. Посмотрим, насколько все серьезно. У Ари есть небольшое мышечное повреждение, которое пока не дает ему начать тренироваться в общей группе. Вандерсон, надеюсь, через неделю приступит к тренировкам. Петров выбыл примерно на 10 дней. Плюс у нас есть резерв в лице Кристоффера Олссона, который сегодня отбывал дисквалификацию.
РПЛ. 10-й тур
«Динамо» - «Краснодар» - 2:0 (1:0)
Голы: Грулев, 37 - 1:0. Лесовой, 57 - 2:0.
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