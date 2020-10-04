«Динамо» отреагировало на отставку Новикова победой над «быками». Кульчий считает итог закономерным

- Довольны содержанием игры и результатом, ребята молодцы, - сказал исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Кирилла Новикова Александр Кульчий. - Сыграли строго, как и договаривались, агрессивно шли в отбор, выбегали в атаки. Закономерная победа. «Динамо» выглядело лучше, чем «Краснодар».

- Как удалось за пять дней так реанимировать команду? Ведь неделю назад почти тот же состав утупил «Химкам» 0:1...

- Я постарался найти какие-то слова. Не сказал бы, что ребята плохо выглядели с «Химками». Понятно, что случился уход главного тренера. Здесь больше заслуга футболистов. Тренеры приходят и уходят, а клуб будет всегда. Тем более такой как «Динамо».

- Прокомментируйте забитые мячи.

- В первом моменте Слава Грулев оказался в нужном месте. Это хлеб нападающего, который должен читать такие ситуации. Этот гол придаст ему уверенности. Что касается второго мяча, там была ошибка защитника соперника. Но Даниил Лесовой молодец, пошел до конца и забил прекрасный гол.

- Грулева РПЛ признала лучшим игроком матча. Согласны?

- Вся команда лучшая, именно команда была сегодня на поле. А Грулеву, надеюсь, матчи за «Динамо-2» помогли.

- Грулев выгядел на этой неделе предпочтительнее, чем Николай Комличенко?

- Они оба хорошо выглядели. Но я посчитал, что лучше с первых минут пусть выйдет Слава, а Коля во втором тайме добавит. И Комличенко хорошо вышел, имел полумомент для взятия ворот.