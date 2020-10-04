ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Динамо» отреагировало на отставку Новикова победой над «быками». Кульчий считает итог закономерным
04 октября 23:06
автор: Юлия Григорьевская

«Динамо» отреагировало на отставку Новикова победой над «быками». Кульчий считает итог закономерным

Александр Кульчий и Мурад Мусаев поделились мнением о заключительном матче 10-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (2:0).

- Довольны содержанием игры и результатом, ребята молодцы, - сказал исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Кирилла Новикова Александр Кульчий. - Сыграли строго, как и договаривались, агрессивно шли в отбор, выбегали в атаки. Закономерная победа. «Динамо» выглядело лучше, чем «Краснодар».

- Как удалось за пять дней так реанимировать команду? Ведь неделю назад почти тот же состав утупил «Химкам» 0:1...
- Я постарался найти какие-то слова. Не сказал бы, что ребята плохо выглядели с «Химками». Понятно, что случился уход главного тренера. Здесь больше заслуга футболистов. Тренеры приходят и уходят, а клуб будет всегда. Тем более такой как «Динамо».

- Прокомментируйте забитые мячи.
- В первом моменте Слава Грулев оказался в нужном месте. Это хлеб нападающего, который должен читать такие ситуации. Этот гол придаст ему уверенности. Что касается второго мяча, там была ошибка защитника соперника. Но Даниил Лесовой молодец, пошел до конца и забил прекрасный гол.

- Грулева РПЛ признала лучшим игроком матча. Согласны?
- Вся команда лучшая, именно команда была сегодня на поле. А Грулеву, надеюсь, матчи за «Динамо-2» помогли.

- Грулев выгядел на этой неделе предпочтительнее, чем Николай Комличенко?
- Они оба хорошо выглядели. Но я посчитал, что лучше с первых минут пусть выйдет Слава, а Коля во втором тайме добавит. И Комличенко хорошо вышел, имел полумомент для взятия ворот.

- Остались ли силы и эмоции после выходных? Накануне вы были главным тренером «Динамо-2», проводили матч, а сегодня вывели главную команду.
- Эмоции никогда не заканчиваются, тем более после победы. Вчера сыграли вничью, хотя имели много моментов. Зато оставили голы на сегодняшний матч первого «Динамо».

- Кто принимал решения по заменам - вы или Желько Бувач, который принимает участие в тренировках?
- Мы обсуждали замены до игры. И время выхода игроков я определял сам.

- Сложный матч, - констатировал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. - У нас выбыл целый ряд игроков, был непростой график после Лиги чемпионов. Нужно было проявить максимальную дисциплину. Если бы вышли на второй тайм при равном счете, все могло получиться по-другому. Но, к сожалению, пропустили мяч перед перерывом, и были вынуждены больше раскрываться. «Динамо» поймало нас, и потом уже сложно было отыграться.

- Возможны ли еще трансферы под Лигу чемпионов?
- Не исключено, будет еще одно приобретение.

- Что с Кристианом Рамиресом и каковы перспективы возвращения в строй Ари, Сергея Петрова, остальных?
- У Рамиреса проблемы с приводящей мышцей. По его ощущениям, произошел надрыв. Завтра сделаем МРТ. Посмотрим, насколько все серьезно. У Ари есть небольшое мышечное повреждение, которое пока не дает ему начать тренироваться в общей группе. Вандерсон, надеюсь, через неделю приступит к тренировкам. Петров выбыл примерно на 10 дней. Плюс у нас есть резерв в лице Кристоффера Олссона, который сегодня отбывал дисквалификацию.

РПЛ. 10-й тур

«Динамо» - «Краснодар» - 2:0 (1:0)

Голы: Грулев, 37 - 1:0. Лесовой, 57 - 2:0.

Турнирная таблица

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гэтжи поделился своими мыслями по поводу исхода боя с Хабибом НурмагомедовымBMW анонсировала купе 4 серии в версии кабриолетСтоит ли покупать российский автомобиль с пробегом?Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Динамо» отреагировало на отставку Новикова победой над «быками». Кульчий считает итог закономерным
«Динамо» отреагировало на отставку Новикова победой над «быками». Кульчий считает итог закономерным
Александр Кульчий и Мурад Мусаев поделились мнением о заключительном матче 10-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (2:0).
04.10.2020 23:06
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Спецпроект «Экономика футбола». Как Гинер умудрился заработать на вылете «Динамо» и «Ростова»?
Вылеты «Динамо» и «Ростова» и проход «Краснодара» в группу Лиги чемпионов точно принесут ЦСКА более миллиона евро.
Заболотный забил через себя. Все голы десятого тура
Заболотный забил через себя. Все голы десятого тура
Все голы тура в одном месте.
04.10.2020 21:00
Футбол
Марко Николич: Ждем ли Кузяева и Зе Луиша? Надеюсь, до вторника усиление в «Локо» будет
Марко Николич: Ждем ли Кузяева и Зе Луиша? Надеюсь, до вторника усиление в «Локо» будет
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги победного для его команды матча 10-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).
04.10.2020 16:56
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Сергей Шавло: От Дзюбы ждал большего, а Малком разочаровал
Сергей Шавло: От Дзюбы ждал большего, а Малком разочаровал
Бывший генеральный директор «Спартака» поделился с «Советским спортом» впечатлениями от центрального матча 10-го тура РПЛ.
04.10.2020 13:55
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Валерий Гладилин: «Спартаку» нужен свой Влашич
Валерий Гладилин: «Спартаку» нужен свой Влашич
Бывший полузащитник и тренер «Спартака» прокомментировал ничью красно-белых в матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
04.10.2020 11:11
Футбол
автор: Владислав Усачев
Евгений Ловчев: Я встал на колени перед Федором и попросил прощения
Евгений Ловчев: Я встал на колени перед Федором и попросил прощения
Шесть лет назад не стало Федора Черенкова.
04.10.2020 10:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Перчатка «Спартака» долетела до «Зенита». Красно-белые действительно в золотой гонке
Перчатка «Спартака» долетела до «Зенита». Красно-белые действительно в золотой гонке
Матч 10-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:1) показал, что в этом сезоне нас ждет полноценная борьба за чемпионство, по которой все соскучились.
03.10.2020 23:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Тедеско недоволен ничьей, Семак рассказал об ушибе Дзюбы. Тренеры после матча «Спартак» – «Зенит»
Тедеско недоволен ничьей, Семак рассказал об ушибе Дзюбы. Тренеры после матча «Спартак» – «Зенит»
Доменико Тедеско и Сергей Семак подвели итоги центральной встречи 10-го тура РПЛ, завершившейся со счетом 1:1.
03.10.2020 22:30
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Шамиль Газизов: После промаха Понсе нецензурно выругался. Но не вслух
Шамиль Газизов: После промаха Понсе нецензурно выругался. Но не вслух
Генеральный директор «Спартака» поделился впечатлениями от ничьей с «Зенитом» (1:1) в 10-м туре РПЛ.
03.10.2020 22:00
Футбол
автор: Елена Медведева
Понсе стал антигероем, а потом супергероем и спас «Спартаку» ничью с «Зенитом» (видео)
Понсе стал антигероем, а потом супергероем и спас «Спартаку» ничью с «Зенитом» (видео)
Центральный матч 10-го тура завершился со счетом 1:1 и сохранил двоевластие в чемпионате России.
03.10.2020 21:00
Футбол
автор: Владислав Домрачев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика