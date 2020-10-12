Клубы-миллиардеры готовят в Англии не революцию. Это самый настоящий рейдерский захват

2. Два последних клуба АПЛ вылетают в чемпионшип, а 16-я команда принимает участие в плей-офф чемпионшипа за право сыграть в премьер-лиге.

1. АПЛ должна сократиться с 20 клубов до 18, при этом в чемпионшипе, первой и второй лигах (третий и четвертый дивизионы) останется по 24 участника.

Британцы очень консервативны, особенно в области спорта. Но вся страна сейчас обсуждает вполне себе революционный проект «Большая картина» (Project Big Picture), хедлайнерами которого выступили «Ливерпуль» (через владельцев Fenway Sports Group) и «Манчестер Юнайтед». Вот пункты их совместной программы:

4. Парашютные выплаты для вылетевших из АПЛ клубов отменяются.

5. ЕФЛ (Английская футбольная лига, управляющая всеми профессиональными лигами, за исключением АПЛ) получает единоразовую выплату в размере 250 млн фунтов.

6. 25 процентов доходов АПЛ ежегодно перечисляются ЕФЛ.

7. Еще 100 млн единоразово получает ФА (Футбольная ассоциация, местный аналог РФС) в качестве компенсации за упущенную выгоду.

8. Девять клубов АПЛ на основании длительного участия в премьер-лиге получают «особое право голоса». Это главный пункт, ради которого все и затевается. Остальные блага – всего лишь прикрытие.

9. Лимит стоимости билета для фанатов гостевых команд фиксируется на уровне 20 фунтов, выезды болельщиков субсидируются, 8 процентов вместимости стадиона отдается гостям.

10. Шесть процентов от выручки АПЛ идут на улучшение стадионов четырех высших лиг.

11. Вводятся новые правила распределения доходов АПЛ.

12. Женская профессиональная лига проводится отдельно от АПЛ и ФА.

13. Правила аренды меняются, старт сезона в августе переноситяс на более поздний срок.

...Основной целью кардинальных изменений сторонники проекта называют финансовые проблемы клубов низших дивизионов (в ЕФЛ их 72), оказавшихся в бедственном положении из-за пандемии коронавируса. Для этого в их распоряжение в качестве аванса и поступит финансовая помощь в размере 250 млн (чтобы компенсировать потери прошлого сезона), а затем каждый год АПЛ будет переводиться четверть своих доходов.

Предложение уже поддержал бывший исполнительный директор «Ливерпуля», а ныне председатель ЕФЛ Рик Парри: «Это обеспечит долгосрочную устойчивость всех наших клубов. Необходимость в полном переосмыслении финансирования английского профессионального футбола возникла еще до кризиса, вызванного COVID-19».

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Однако в данный момент »революционеры» находятся в очевидном меньшинстве – против уже выступили АПЛ, болельщики, СМИ и даже члены правительства. Они увидели за всем этим банальную попытку захвата власти, поскольку план лишает клубы АПЛ, не имеющие статуса избранных, участвовать в обсуждении жизненно важных вопросов – таких как контракт на телеправа, финансовые правила и даже разрешения на приобретение клуба тем или иным лицом. Также пул топ-клубов (а речь, естественно, идет о них) в случае реализации программы сможет по своему желанию расчищать календарь для прибыльных товарищеских турниров или под создание европейской суперлиги, которой грезят многие гранды, и не только в Англии.

В премьер-лиге выкатили большое заявление, общий смысл которого заключается в том, что английский футбол – самый популярный на планете, он имеет «яркую, динамичную и конкурентоспособную структуру лиг», которую надо сохранить, а Парри поторопился с официальной поддержкой. Да, широкое обсуждение каких-то изменений приветствуется, но «ряд отдельных предложений могут иметь разрушительное влияние на игру».

В министерстве культуры, СМИ и спорта назвали данное предложение «закулисной сделкой», призванной создать закрытый клуб, добавив, что «устойчивость, прозрачность и честная конкуренция имеют первостепенное значение, а все, что может их подорвать, вызывает глубокую тревогу». Глава ведомства Оливер Дауден подтвердил, что относится к идее скептически, и даже пригрозил пристальнее присмотреться к принципам управления английского футбола в случае ее реализации.

КТО ВОЙДЕТ В «КЛУБ ДЕВЯТИ»

Чтобы план был одобрен, его должны поддержать 70 процентов членов АПЛ, то есть не менее 14 клубов. С учетом того факта, что реформа уменьшит количество команд премьер-лиги, желающих (особенно во второй половине турнирной таблицы) найдется не так много, однако участие по меньшей мере двух ведущих топ-клубов, включая действующего чемпиона, обязывает относиться к такой возможности серьезно.

Инициаторы уверены, что остальные представители «большой шестерки» («Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Челси») поддержат реформу. Кроме них особый статус планируется предложить «Эвертону», «Вест Хэму» и «Саутгемптону» (они занимают места с 9-го по 11-е в списке клубов-долгожителей АПЛ). При этом не упоминаются «Астон Вилла» и «Ньюкасл», проведшие в премьер-лиге больше сезонов, чем «Ман Сити».

ВЗЯТКА В 350 МИЛЛИОНОВ

У реформы есть сильный сторонник в лице ЕФЛ, столкнувшейся из-за пандемии с беспрецедентным финансовым кризисом. Понятно, что более выгодная система распределения доходов, когда в низшие лиги спускается часть денежного потока куда более богатой премьер-лиги, делает ЕФЛ максимально заинтересованной в подобном развитии событий.

«Доходы ведущих клубов ограничены премьер-лигой, тогда как в чемпионшипе изо всех сил стараются вести себя осмотрительно, а первая и вторая лиги испытывают финансовые трудности, – заявил Парри. – Наш план поможет разрешить проблему».

В подтверждение своих слов он призывает на помощь статистику. В сезоне-2018/19 72 клуба ЕФЛ получили в качестве выплат 146 млн, тогда как АПЛ перевела 14 худшим клубам премьер-лиги более чем в 10 раз больше – 1,56 миллиарда! Парашютные же выплаты (от АПЛ вылетевшим клубам) составили 246 млн – это треть всего оборота команд чемпионшипа.

Таким образом, разрыв между лигами слишком велик, и для преодоления данного дисбаланса нужно срочно принимать какие-то меры. Так что даже если это предложение не будет принято, какая-то альтернатива ему все же нужна. Уже раздаются голоса о том, что сама идея перераспределения доходов должна быть реализована в ближайшем будущем.

Чтобы «захват власти» одобрила еще и местная футбольная федерация, ее также планируют подкупить – сотней миллионов в качестве «подарка». Возможная дата введения изменений в силу – сезон-2022/23. Если реформу удастся реализовать, для решения ключевых вопросов в жизни АПЛ достаточно будет шести голосов «избранных» из девяти, то есть «большая шестерка» сможет рулить всей премьер-лигой в угоду своим маркетинговым интересам, а остальные 12 клубов вынуждены будут подчиняться.

СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА МАТЧЕЙ НЕИЗБЕЖНО

При этом в Англии совсем не обсуждают идею отмены Кубка лиги и Суперкубка Англии, тогда как российские СМИ именно это вынесли в заголовки. Да и дискуссии о сокращении АПЛ до 18 клубов не звучат очень остро. Меж тем, все это имеет огромное значение для топ-клубов, проводящих больше матчей, чем кто бы то ни было в Европе. Помимо 38 туров чемпионата страны (как и во всех остальных лигах топ-5, кроме Германии) они вынуждены играть в Кубке лиги и Кубке страны. Добавьте сюда потенциальные 13 игр в Лиге чемпионов (15 в ЛЕ), национальный Суперкубок, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира... За год может набежать под 60 игр, не считая пауз на турниры сборных.

Еще год назад Юрген Клопп угрожал, что «Ливерпуль» может просто отказаться от участия в Кубке лиги. И хотя не привел угрозу в исполнение, просто игнорирует турнир – в прошлом сезоне в четвертьфинале против «Астон Виллы» молодежь «Ливерпуля» получила в Бирмингеме 0:5, а в нынешнем смешанный состав не преодолел четвертый раунд (поражение от «Арсенала» по пенальти). По схожему пути, кстати, идут и во Франции, где Кубок лиги упразднили летом.

А вот в России, напротив, ищут пути, как увеличить количество матчей, что логично для наших реалий. Если ведущие клубы Европы доходят до финальных стадий еврокубков и имеют под 60 матчей в сезоне, то у большинства российских это число не переваливает и за 40. Вот почему в нынешнем сезоне и ввели в Кубке России групповой этап, а еще весной обсуждали расширение лиги до 18 клубов. Разница в интенсивности календарей раз за разом приводит к провалу в еврокубках наших команд, не способных выдерживать заданный сильными соперниками темп.

Только вот у нас никаких революций не будет. Как и «рейдерских захватов». Реформы должен провести РФС. Желательно - в правильно выбранном направлении.