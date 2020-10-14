Как России победить Венгрию? Задавить в первом тайме и выпустить Соболева на второй

Активную помощь Караваеву способен оказать Роман Зобнин . Но есть и другая опция - выпустить справа свежего Игоря Смольникова , а Караваева отправить на противоположный край вязать по рукам и ногам Беше. Тот менее опасен, чем Холендер, но тоже может выдать острую подачу в штрафную и, как показал матч в Будапеште, превосходит Юрия Жиркова на втором этаже. А ведь 37-летний Жирков, как и Караваев, отбегал 180 минут без замен…

От того, кто именно сыграет у Венгрии на флангах (основной правый вингер - Барнабаш Беше , альтернатива ему - Аттила Фиола ), зависит много. Разыгрывать комбинации у чужой штрафной в составе соперников некому (главный креативщик Доминик Собослаи находится на карантине), поэтому ставка будет сделана на подачи в штрафную. Наиболее опасен Холендер. И это первая проблема для Черчесова, поскольку Марио Фернандес , сдавший положительный тест на COVID-19, справа нам не поможет. Похоже, накрывать Холендера придется Вячеславу Караваеву , но хватит ли зенитовцу сил? За последние пять дней он провел на поле 180 минут.

В первых двух октябрьских играх (отборочном на Евро-2020 против Болгарии - 3:1 - и в рамках Лиги наций против Сербии - 1:0) венгры задействовали в основе 17 футболистов. В Белграде Росси выпустил нескольких лидеров только на замену - Филипа Холендера (левый вингер), Вилли Орбана (центральный защитник) и Адама Салаи (нападающий). А Роланд Шаллаи вообще остался вне заявки. В Москве все они с высокой вероятностью выйдут с первых минут.

Перед тем, как составлять план на игру, Станиславу Черчесову неплохо было бы угадать стартовый состав соперника. Это не самая простая задача - его визави Марко Росси не стесняется экспериментировать.

ЗАДЕРГАТЬ ОРБАНА, РАСКАЧАТЬ НАДЯ

Слабость венгров в том, что они плохо возвращаются в оборону. Между латералем и одним из центральных защитников часто образуются свободные зоны, чем наши уже пользовались в сентябре. Тогда Далер Кузяев оказался за спиной Беше, вытянул на себя Орбана и отдал голевой пас в центр на Антона Миранчука. Кроме того, Адам Ланг и Салаи часто теряют позиции и позволяют расстреливать ворота. Тут можно вспомнить третий гол россиян в Будапеште, забитый Фернандесом с передачи Артема Дзюбы.

При этом Ланг хуже партнеров играет головой, чем легко может пользоваться тот же Дзюба. Его традиционные скидки при быстром переходе в атаку выглядят грозным оружием. Особенно если с первых минут появится Денис Черышев, но, судя по пресс-конференции Черчесова, такой вариант маловероятен.

Скорее мы будем рассчитывать на подключения Зобнина по центру, чтобы продавить опорную зону венгров, где пару Адаму Надю составляют Давид Шигер или более нацеленный на атаку Жолт Кальмар. Зобнин способен выдернуть кого-то из защитников, что освободит пространство в штрафной для Дзюбы и врывающихся с флангов Кузяева (Черышева) или Алексея Ионова.

ВЫИГРАТЬ ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Успех россиян во многом будет зависеть от результата первой 45-минутки, поскольку во второй наша команда неизменно проседает. Осенью мы стабильно пропускаем после перерыва, а выиграли только один второй тайм (у Сербии, в самом начале кампании, когда сил было еще много). Затем были ничья со Швецией (1:1) и поражения от Венгрии (1:2) и Турции (0:1)…

Учитывая, что венгры в октябре активнее тасовали состав, в среду они наверняка будут более свежими. Так что перевес в один гол к перерыву - задача-минимум для сборной России. А в идеале повести хотя бы в два мяча, чтобы после 60-й минуты (когда силы начнут покидать) опуститься к своей штрафной и спокойно ловить гостей на контратаках.

Росси наверняка не станет форсировать события. Поэтому для увеличения пасовой активности есть смысл выпустить в старте Юрия Газинский вместо менее креативного Магомеда Оздоева. А время хорошо обороняющегося зенитовца могло бы наступить после перерыва.

Вообще, замены будут иметь колоссальное значение. В матчах со Швецией и особенно Турцией они у Черчесова не сработали. Против Венгрии во втором тайме пригодились бы хорошо цепляющийся за мяч Александр Соболев и быстро убегающий в отрыв Зелимхан Бакаев. Наверняка вместо Ионова выйдет Андрей Мостовой, но ему надо прибавлять в контретике у чужой штрафной.

ВНИМАНИЕ СТАНДАРТАМ

Ну, и, конечно, надо что-то решать со стандартами у своих ворот. Это мощное оружие венгров, нередко бьющее точно в цель, о чем не понаслышке знают болгары, пропустившие после подачи на Орбана и прямого удара со штрафного Кальмара.

Нам же в октябре со стандартов забивали и шведы, и турки. Особенно удивителен гол Кенана Карамана. Мало того, что Федор Кудряшов не добежал на дальнюю штангу за Мерихом Демиралом, так еще и Караман оказался во вратарской (!) в полнейшем одиночестве. Зобнин и Андрей Семенов не могли успеть за оппонентом, потому что держали других игроков. Кто играл по Караману, загадка.

Это вопрос не индивидуальной ошибки, а простого разбора игроков на стандартах. Тот же Орбан, защитник Аттила Салаи (рост 192 см) и его однофамилец Адам (193 см) с удовольствием воспользуются такой нерасторопностью. Так что, помимо всего прочего, желательно пореже фолить в непосредственной близости от своей штрафной, а для этого надо успевать вовремя расставляться в позиционной обороне.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

РОССИЯ (4-2-3-1)

ВРАТАРЬ

ШУНИН

ЗАЩИТНИКИ

КАРАВАЕВ, СЕМЕНОВ, КУДРЯШОВ, ЖИРКОВ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

ЗОБНИН, ОЗДОЕВ

ИОНОВ, Ан. МИРАНЧУК, КУЗЯЕВ

НАПАДАЮЩИЕ

ДЗЮБА

ВЕНГРИЯ (3-4-2-1)

ВРАТАРЬ

ГУЛАЧИ

ЗАЩИТНИКИ

ОРБАН, ЛАНГ, Ат. САЛАИ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

БЕШЕ, ШИГЕР, НАДЬ, ХОЛЕНДЕР

ШАЛЛАИ, КАЛЬМАР

НАПАДАЮЩИЙ

Ад. САЛАИ