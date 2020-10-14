Сборная России так и не забила венграм. Это может аукнуться и в Лиге наций, и в отборе к ЧМ-2022

У соперника, напротив, по сравнению с предыдущим туром вышли шесть новых футболистов. Поскольку венграм в течение нескольких дней предстояли сразу три официальные гостевые встречи (пока россияне гоняли товарняк со шведами, они бились с Болгарией за выход в финал плей-офф за последние путевки на ЧМ-2020), в Сербии сыграл полуторный состав. Зато в Москве в основу вернулись почти все лидеры, за исключением находящегося на карантине Доминика Собослаи , вернувшегося по требованию «Фрайбурга» в расположение клуба Роланда Шаллаи , а также Адама Надя . Последний появился на поле только во втором тайме.

Станислав Черчесов , по традиции, доверился тем, в кого верит. Он практически полностью повторил состав, сыгравший с Турцией, за исключением одной позиции – на правом фланге обороны Вячеслава Караваева заменил Игорь Смольников . Свежий защитник должен был закрыть на своей бровке самого опасного в составе гостей Филипа Холендера и, забегая вперед, полностью его съел. После перерыва венгр на поле уже не вышел.

Сборная России неудачно провела два предыдущих октябрьских матча (1:2 со Швецией, 1:1 с Турцией), но имела отличную возможность в заключительной домашней игре Лиги наций увеличить отрыв от ближайшего преследователя в группе - Венгрии - до четырех очков за два тура до конца. Сложность состояла в том, что подопечные Марко Росси все шесть очков набрали на гостевых полях.

Об активности венгров в дебюте матча говорит тот факт, что в первые 14 минут подопечные Черчесова совершили шесть нарушений правил. Гости высоко встречали соперника, быстро принимали решения и двигали мяч, вынудив Антона Шунина с первых минут держать концентрацию. Уже на второй минуте вратарь отбил опаснейший удар Неманьи Николича в дальний угол. Пусть, и из офсайда.

К середине первого тайма нашей команде удалось выравнять игру, но создать давление на оборону не получалось. Запомнились лишь три входа в штрафную с правого полуфланга, однако передачам Магомеда Оздоева, Смольникова и Алексея Ионова в центр на Артема Дзюбу не хватило точности. Холендер, выдвигаясь вперед, оставлял за спиной свободную зону, куда удавалось врываться игрокам хозяев. Правда, почему-то этим чаще пользовался Смольников (его выход в старте себя полностью оправдал), а не почти ничем себя не проявивший правый вингер Ионов.

Любопытно, что Оздоев и Роман Зобнин в этой встрече поменялись местами. Обычно спартаковец играет в опорной зоне чуть правее, а его партнер – левее. На сей раз они расположились в обратном порядке. Вероятно, зенитовцу была поставлена задача помогать Смольникову в борьбе с Холендером. За счет большей активности правого фланга Магомед чаще встречался с мячом, тогда как Роман в своей тройке с Юрием Жирковым и Далером Кузяевым действовали менее остро.

Единственную попытку удара за 45 минут после подачи углового совершил Дзюба (он в 19-й раз вывел сборную на поле в качестве капитана – столько же матчей в этом статусе у Игоря Акинфеева и Романа Широкова, а у лидера Виктора Онопко - 86), но и в этом случае мяч до ворот не долетел. Первый тайм в исполнении россиян отковенно озадачил, поскольку после перерыва нынешней осенью наша команда зачастую выглядит заметно хуже. Эти опасения не оправдались, но успеха добиться все равно не удалось.

ДВА МОМЕНТА ИОНОВА, ВЫХОД БАКАЕВА И СОБОЛЕВА

В перерыве Росси сделал двойную замену, выпустив в опорную зону Надя, а на левый фланг – Аттилу Фиолу (вместо Холендера). Надежности обороне гостей это не добавило. И даже напротив. Сразу три атаки в начале тайма (две из них были организованы с того же правого фланга) могли завершиться голом. В первом случае Дзюба классно пробил от земли после передачи Зобнина (еще и Оздоев тонко пропустил мяч на партнера), но Дибуш выручил, во втором Ионов не попал по мячу после скидки Дзюбы. В заключении этого яркого отрезка ростовчанин выстрелил в перекладину, и лишь каких-то сантиметров не хватило мячу, чтобы пересечь линию ворот.

В попытках освежить и усилить атаку Черчесов снял не попавших в игру Кузяева и Миранчука. Вместо них на поле появились скоростные Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев. К сожалению, их КПД был невысок. Затем старательного, но неэффективного Ионова заменил Юрий Газинский. Давление на оборону гостей не ослабевало, но забить, несмотря на все усилия, так и не удалось.

Напрашивался и выход на поле Александра Соболева, забившего Швеции в своем единственном до сего момента матче в футболке национальной сборной. Болельщики на трибунах активно скандировали фамилию спартаковского нападающего, но дождались его лишь за 10 минут до финального свистка. Этого времени ему для спасения Отечества не хватило.

Таким образом, сборной России не удалось выиграть в октябре ни одного из трех домашних матчей (в последний раз такое было на ЧМ-2018, если учитывать только основное время матчей). Очковый отрыв от Венгрии за два тура до конца сохранился, однако впереди у нашей команды два выезда – в Турцию и Белград. Формально даже от вылета из дивизиона В россияне еще не застрахованы. К счастью для нас, турки на своем поле отыграли у Сербии два мяча и спасли ничью, благодаря чему после четвертого тура сохранился статус кво.

Напомним, чтобы выйти в дивизион А следующего розыгрыша Лиги наций, необходимо удержать первое место в группе. Кроме того, результаты предстоящих ноябрьских матчей (помимо двух в ЛН будет еще товарищеская встреча с Молдавией) повлияют на положение сборной России в рейтинге ФИФА, на основе которого будет проводиться жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022. Задача - оказаться во второй корзине, то есть, в двадцатке сильнейших европейских сборных. Перед октябрьскими матчами россияне делили 18 - 19-е места с Турцией. И существенно пополнить очковую копилку не сумели.

Так что в ноябре нынешний мини-провал может аукнуться. Не только в Лиге наций, но и для жеребьевки отбора ЧМ. Если Россия отвалится в третью корзину, то получит двух сильных соперников в квалификации следующего года. А прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Вторые места дадут право сыграть в стыках...

Лига наций. Дивизион В. Группа 3

Россия – Венгрия – 0:0

Россия: Шунин, Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков (Караваев, 67), Оздоев (Соболев, 81), Зобнин, Ионов (Газинский, 68), Ан. Миранчук (Бакаев, 56), Кузяев (Мостовой, 55), Дзюба.

Венгрия: Дибуш, Ботка, Орбан, Ат. Салаи, Него, Газдаг (Надь, 46), Шигер, Холендер (Фиола, 46), Кальмар (Шефер, 77), Ад. Салаи (Кеньвеш, 83), Николич (Варга, 61).

Предупреждения: Ботка, 24. Оздоев, 34. Кудряшов, 63. Фиола, 71. Ат. Салаи, 86.

Судья: Оливер (Англия).

Россия - 8 очков, Венгрия - 7, Турция - 3, Сербия - 2.