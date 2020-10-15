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Не кричите «Ату!» Черчесову
15 октября 10:00
автор: Николай Яременко

Не кричите «Ату!» Черчесову

Главный редактор «Советского спорта» попытался разобраться, какие вопросы встают перед тренерским штабом сборной России после двух домашних ничьих в Лиге наций.

Я вот сейчас очень не в тренде хочу выступить. Сейчас – после двух ничьих (с Турцией и Венгрией в Лиге наций) и одного поражения (от Швеции в товарняке) – начнется куча нытья и польется куча негатива в адрес сборной и особенно в адрес главного тренера. Но давайте посмотрим правде в глаза: у нас при абсолютно посредственном чемпионате была в последние два с небольшим года весьма себе неплохая сборная. Местами фартовая. Уж точно выше уровня РПЛ. Так бывает.

Фарта хватило аж до сентябрьских матчей. Не будучи выше сербов на три головы и уж точно не переиграв их по всем статьям, повезло получить – не без помощи соперника – весьма комфортные 3:1. Валидольную игру в Будапеште – хоть и выигранную со счетом 3:2 – многие помнят. 3:0 к началу второго тайма, когда залетало вроде бы все, что может только залететь, а потом – нервные полчаса, когда удержать победу уже было за невозможное счастье. Про товарищескую игру со шведами, которые играли в полноги, лишний раз говорить не буду. Надо ли вспоминать про недавние 1:1 с турками, где во втором тайме гости были куда ближе к победе, чем мы?

Если бы Дзюба забил за 15 минут до конца и мы победили Турцию, это был бы сумасшедший фарт. Тот самый фарт, который всегда был с нами, но он не может продолжаться вечно. Да, игра с венграми была повеселее. Да, на этот раз большая часть матча проходила под нашим контролем. И второй тайм вовсе не был таким уж валидольным – редкий случай в последнее время, когда после перерыва мы прибавили, а не сбавили. Но фарт и тут отвернулся – Ионов стреляет в перекладину, мяч ударяется в землю и отлетает в сторону от ворот.

На фоне совершенно очевидного (вряд ли кто-то с этим будет спорить) понижения уровня внутреннего чемпионата происходит старение сборной. Есть кадровые потери – повторять общеизвестное не буду уже. Но ведь есть у сборной желание играть, есть видимая невооруженным глазом мотивация. Команда бежит, команда технична, команда умеет комбинировать, у команды что-то да получается. Но мастерства, чтобы реализовать моменты, полумоменты и стопроцентные мегамоменты, у этого состава не находится.

И вот тут я хочу заступиться за Черчесова. А потом, правда, вопросы задать. Но сначала – заступиться. Мы никогда силами сборной не играли три матча за шесть дней (даже на чемпионатах мира и Европы чуть больше времени есть для отдыха), и Черчесов не мог рассчитывать на трех лучших созидающих игроков. Три матча за неделю в старте провели ветеран всех известных войн Юрий Жирков и Далер Кузяев, который, напомним, вообще без клуба обретался.

Очевидно, что у нашей сборной была и хорошая стратегия на игру, и хороший тайм-менеджмент. В первые 20 минут венгры были активнее наших и уж точно агрессивнее. Но радикально ничего не создали, не перебегали гости, да и сами сдулись – к середине тайма русские забрали инициативу у мадьяр.

Черчесов признался после игры, что в плане было прессинговать венгров, но не получалось – те из-под прессинга выходили почти идеально.

Из удач тренерских – абсолютно своевременные замены Бакаева и Мостового. Сколько копий было сломано из-за замен тремя днями ранее. А тут – все сложилось: ставка на свежесть сработала. Именно с момента замен наши инициативу уже не отдавали.

Да, не забили. Но это тот самый фарт, который теперь от нас отворачивается. Но разве это повод бросить в Черчесова камень? Другой вопрос – в том, к чему мы идем и чего ждем? Евро-2020 отложился на год. И наша сборная за этот год становится старше. А к тому моменту, когда будут решающие матчи отбора на ЧМ-2022, станет старше уже на два. Это не вина тренера. Со всеми, даже самыми гениальными и сыгранными командами это рано или поздно происходит. Дзюба не станет быстрее, Жирков не станет моложе. При этом страна будет ждать результата на Евро будущим летом – хотя бы выхода из группы. Использовать Евро для обкатки молодых нельзя. Но эта команда до ЧМ-2022 точно не доползет. Она, конечно, не ползает, но и не летает точно. Вот тут как раз главные вопросы, на которые тренер должен будет искать ответ. Ну, после ноября. Сейчас месяц потерпите, не надо «ату» кричать.

источник: «Советский спорт»
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