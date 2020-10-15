Не кричите «Ату!» Черчесову

Я вот сейчас очень не в тренде хочу выступить. Сейчас – после двух ничьих (с Турцией и Венгрией в Лиге наций) и одного поражения (от Швеции в товарняке) – начнется куча нытья и польется куча негатива в адрес сборной и особенно в адрес главного тренера. Но давайте посмотрим правде в глаза: у нас при абсолютно посредственном чемпионате была в последние два с небольшим года весьма себе неплохая сборная. Местами фартовая. Уж точно выше уровня РПЛ. Так бывает.

Фарта хватило аж до сентябрьских матчей. Не будучи выше сербов на три головы и уж точно не переиграв их по всем статьям, повезло получить – не без помощи соперника – весьма комфортные 3:1. Валидольную игру в Будапеште – хоть и выигранную со счетом 3:2 – многие помнят. 3:0 к началу второго тайма, когда залетало вроде бы все, что может только залететь, а потом – нервные полчаса, когда удержать победу уже было за невозможное счастье. Про товарищескую игру со шведами, которые играли в полноги, лишний раз говорить не буду. Надо ли вспоминать про недавние 1:1 с турками, где во втором тайме гости были куда ближе к победе, чем мы?

Если бы Дзюба забил за 15 минут до конца и мы победили Турцию, это был бы сумасшедший фарт. Тот самый фарт, который всегда был с нами, но он не может продолжаться вечно. Да, игра с венграми была повеселее. Да, на этот раз большая часть матча проходила под нашим контролем. И второй тайм вовсе не был таким уж валидольным – редкий случай в последнее время, когда после перерыва мы прибавили, а не сбавили. Но фарт и тут отвернулся – Ионов стреляет в перекладину, мяч ударяется в землю и отлетает в сторону от ворот.

На фоне совершенно очевидного (вряд ли кто-то с этим будет спорить) понижения уровня внутреннего чемпионата происходит старение сборной. Есть кадровые потери – повторять общеизвестное не буду уже. Но ведь есть у сборной желание играть, есть видимая невооруженным глазом мотивация. Команда бежит, команда технична, команда умеет комбинировать, у команды что-то да получается. Но мастерства, чтобы реализовать моменты, полумоменты и стопроцентные мегамоменты, у этого состава не находится.

И вот тут я хочу заступиться за Черчесова. А потом, правда, вопросы задать. Но сначала – заступиться. Мы никогда силами сборной не играли три матча за шесть дней (даже на чемпионатах мира и Европы чуть больше времени есть для отдыха), и Черчесов не мог рассчитывать на трех лучших созидающих игроков. Три матча за неделю в старте провели ветеран всех известных войн Юрий Жирков и Далер Кузяев, который, напомним, вообще без клуба обретался.