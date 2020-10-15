Жирков – маэстро, с Дзюбой все сложно. Оценки игроков сборной России за три октябрьских матча

ПЯТЬ

Антон ШУНИН (2 матча, 180 минут – 1 пропущенный мяч)

В игре с Турцией вытащил несколько сложнейших мячей, а против Венгрии его единственной задачей было грамотно сыграть на выходах (0 ударов в створ), что динамовец и сделал.

Игорь СМОЛЬНИКОВ (1 матч, 90 минут)

Вышел только в последней встрече, смел оппонента по флангу Холендера (того заменили уже в перерыве) и поучаствовал в нескольких опасных атаках.

ЧЕТЫРЕ С ПЛЮСОМ

Андрей СЕМЕНОВ (2 матча, 180 минут)

Пропустил только матч со Швецией, затем занял место в центре обороны и оправдал доверие Черчесова. Редко пускал турок в свою зону и справился с подачами венгров.

Юрий ЖИРКОВ (3 матча, 247 минут)

Ветеран сборной – просто маэстро, отыгравший в 37 лет более 90 процентов времени. В каждом матче здорово поддерживал атаку, делал нацеленные передачи в штрафную. Не справился только с Ундером во втором тайме против Турции.

ЧЕТЫРЕ

Александр СОБОЛЕВ (2 матча, 54 минуты – гол)

Забил шведам в своем первом же матче за сборную. Выйдя на замену против Венгрии, не усилил игру команды, но все же стоит учитывать, что он провел на поле всего десять минут.

ЧЕТЫРЕ С МИНУСОМ

Артем ДЗЮБА (3 матча, 225 минут)

Самый сложный для оценки игрок. Черчесов относится к нему, как к «русскому Месси, и держит на поле, даже если форвард сильно вымотан. Артем был очень полезен в матче с Турцией, имел пару голевых моментов, оказывал большое влияние на атаку, не касаясь мяча. Но против Венгрии, проигрывая оппонентам в скорости и физически не успевая к прострельным передачам партнеров, все равно играл до финального свистка. В результате, несмотря на все усилия, ни одного результативного действия за 2,5 матча.

Вячеслав КАРАВАЕВ (3 матча, 203 минуты)

В матчей с Турцией закрыл Карамана, в каждой игре делал опасные подачи в штрафную, с венграми качественно заменил Жиркова на левом фланге.

Антон МИРАНЧУК (3 матча, 200 минут – 1 гол)

Сыграл очень неровно, проведя на высоком уровне примерно половину отведенного времени. Потому стабильно уступал место кому-то со скамейки. Забил единственный мяч туркам, состряс перекладину в игре со Швецией. Абсолютно потерялся в игре против венгров.

ТРИ С ПЛЮСОМ

Роман ЗОБНИН (3 матча, 225 минут – 1 передача)

Был мотором сборной России в матче с Турцией, сделал единственный гол россиян, но против Швеции и Венгрии куда реже обострял.

ТРИ

Магомед ОЗДОЕВ (3 матча, 216 минут)

Провалил второй тайм против Турции, но очень качественно отработал в следующей игре. Тем не менее, по сумме трех матчей октябрьский сбор вряд ли занесет себе в актив.

Федор КУДРЯШОВ (3 матча, 180 минут)

В первых двух встречах стал прямым участником двух пропущенных мячей (подставился под рикошет после удара Юханссона и упустил Демирала), но исправился надежной игрой в заключительном матче.

Юрий ГАЗИНСКИЙ (3 матча, 116 минут)

Провел средний товарищеский матч против Швеции, а в Лиге наций, выходя на замену, ни разу не усилил игру.

Марио ФЕРНАНДЕС (1 матч, 61 минута)

Провел всего полтора тайма в матче со Швецией, яркими эпизодами не запомнился, а потом вернулся в расположение ЦСКА из-за сомнительного теста на COVID-19.

ТРИ С МИНУСОМ

Сослан ДЖАНАЕВ (1 матч, 90 минут – 2 пропущенных мяча)

Вряд ли мог выручить партнеров в обоих голевых эпизодах в матче со Швецией, но один отбитый удар против двух пропущенных – слишком печальная статистика для вратаря.

Денис ЧЕРЫШЕВ (2 матча, 60 минут)

За час на поле ничего не создал с игры, компенсировав провал только точной подачей на Соболева с углового.

ДВА

Алексей ИОНОВ (3 матча, 167 минут)

С возрастом потерял единственное преимущество – скорость, и стал крайне неэффективен. Почти не созидал, запомнившись лишь ударом в перекладину венгерских ворот и тем, что с нескольких метров не попал по мячу после скидки Дзюбы.

Далер КУЗЯЕВ (3 матча, 130 минут)

Отсутствие игровой практики на протяжении более двух мясяцев дало о себе знать. Если левый фланг атаки, за который отвечал зенитовец, что-то и создавал, то без его участия. Запорол два убойных шанса в первом тайме с Турцией. Кажется, что, как и Ионов, выходит на поле, потому что «на безрыбье…»

Андрей МОСТОВОЙ (3 матча, 116 минут)

Пожалуй, самый неоднозначный выбор Черчесова. Все три матча провел слабо, запомнившись лишь тем, что в игре с Турцией здорово замыкал на ближней штанге прострел Жиркова (вратарь выручил). Но для почти полутора матчей этого очень мало.

Илья КУТЕПОВ (1 матч, 90 минут)

Против Швеции выглядел очень неуверенно – результативно проиграл борьбу Исаку, совершил обрез на своей половине поля, подставился под удар Черышева. Больше на поле не выходил.

Зелимхан БАКАЕВ (2 матча, 50 минут)

Дважды вышел на замену, ни на йоту не усилив игру команды. Если не сказать хуже.

БЕЗ ОЦЕНКИ

Даниил ФОМИН (1 матч, 1 минута)