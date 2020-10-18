ЦСКА и Гончаренко сняли динамовское проклятье и дышат в спину «Зениту» и «Спартаку» (видео)

Шансы динамовцев лежали в психологической области. Московское дерби стало первой проверкой для нового главного тренера бело-голубых Сандро Шварца . Он не стал ломать то, что было построено до него. Слишком уж мало времени было у немца для каких-то изменений. Тем более, что самого его ни в команде, ни в России до сих пор нет. Со скамейки динамовцами руководил исполняющий обязанности главного тренера Александр Кульчий . Он и готовил команду в течение недели.

Сложностей красно-синим добавляли кадровые проблемы в обороне. Марио Фернандес не может играть из-за подозрительного теста на коронавирус, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников и Бруно Фукс травмированы, Хердур Магнуссон отбывал дисквалификацию. В результате Гончаренко пришлось отправлять на фланги Бактиера Зайнутдинова (налево) и Виктора Васина (направо). Уже в первом тайме выбыл из игры еще и Вадим Карпов , которому локтем разбил (сломал?) нос Вячеслав Грулев . Вместо истекавшего кровью защитника появился Алан Дзагоев , а в оборону опустился Константин Марадишвили (Васин вернулся в центр). Грулев к неудовольствию армейцев отделался только предупреждением...

Так что мотивация хозяев была невероятной, тем более, что отставание от «Зенита» и «Спартака» увеличилось в субботу до пяти очков. При тех денежных вливаниях, которые позволил себе ЦСКА в закрывшееся накануне трансферное окно, борьба за место в Лиге чемпионов – обязательная задача.

«Динамо» - самый неудобный соперник для Виктора Гончаренко . В предыдущих девяти встречах с бело-голубыми во главе «Кубани», «Урала» и ЦСКА ему ни разу не удалось одержать победу – пять ничьих и четыре поражения. Соответственно, и для армейцев это дерби в последние годы складывалось неудачно. Предыдущий успех датировался апрелем 2016 года, когда Гончаренко еще не тренировал ЦСКА...

Стартовый состав гостей был довольно привычным. Лишь Николай Комличенко неожиданно оказался в запасе, а в нападении вышел тот самый молодой Грулев. Замена Сергея Паршивлюка на молодого Сергея Слепова была вынужденной – основной защитник пропускал игру из-за дисквалификации.

ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ ЧАЛОВА, СЭЙВЫ ШУНИНА

Дерби началось очень ярко. Уже на третьей минуте Константин Кучаев поборолся за мяч и вывел на удар Федора Чалова. Форвард немного замешкался, но техники ему хватило, чтобы не только сохранить владение, но и пробить в дальний угол. Однако не успели хозяева порадоваться, как VAR углядел в единоборстве Кучаева нарушение правил. Кажется, вполне справедливо. Динамовцы ответили резким выпадом и опаснейшим ударом под перекладину Клинтона Нжи. Игорь Акинфеев в блестящем прыжке перевел мяч на угловой.

После этого игра успокоилась. Точнее даже, перешла в середину поля. Хозяева чуть больше владели мячом, но под динамовским прессингом (об этой особенности «Майнца» Шварца мы рассказывали) испытывали трудности при пересечении центральной линии. Вероятно, сыграл роль и перевод в заднюю линию крепко стоящего на ногах в любой ситуации Марадишвили. Зато если армейцам удавалось прорваться, они получали свободное пространство и создавали опасные подходы к штрафной Антона Шунина. В первую очередь по левому краю, где техничному Зайнутдинову и помогавшему ему Кучаеву противостояли неопытный Слепов и ленивый в обороне Нжи.

В центральной зоне Даниилу Фомину и Николе Моро тоже сложно приходилось против Николы Влашича, не стесняющего, как обычно, наносить удары из любых позиций. Уже в первые полчаса он трижды пробил по воротам (попал в створ, правда, всего раз). А самыми опасными получились выстрелы Ивана Облякова с передач Дзагоева и Кучаева (после обреза на своей половине поля Ивана Ордеца). Шунин дважды выручил партнеров.

КУЧАЕВ ПРОДОЛЖИЛ ЗАБИВАТЬ

Второй тайм получился ярким и результативным, а начался сразу с двух голов ЦСКА, пришедших с правого фланга. Сначала поддержавший контрвыпад Марадишвили нашел перед штрафной Чалова, и тот в касание отдал в свободную зону на ход врывавшемуся в штрафную Кучаеву. Полузащитник молодежной сборной выскочил на ворота и технично подрезал мяч мимо Шунина. Это уже пятый гол Кучаева в нынешнем сезоне РПЛ, он не устает забивать.

А спустя три минуты Фомин заработал для соперников штрафной. Чидера Эджуке после подачи первым сориентировался в сутолоке и отправил мяч в противоход Шунину.

По такой игре сложно было представить, что динамовцам удастся отыграться, но они быстро «вернулись». Помогли летние новички. Почти невидимый до того Даниил Лесовой ушел в центр от Кучаева и отдал оказавшемуся абсолютно свободным Моро. Дзагоев позицию потерял, а Васин просто не успел выдвинуться на хорвата. Парировать его удар впритирку со штангой Акинфеев шансов практически не имел.

Динамовцы стали перехватывать инициативу, и Гончаренко решился на смену обоих нападающих, чтобы за счет свежих игроков решить исход, не доводя болельщиков до инфаркта. Адольфо Гайч вышел здорово, создав убойный момент для Кучаева. Эпизод завершился угловым, с которого хозяева и забили третий мяч. После подачи Кучаев прострелил вдоль вратарской, а Игорь Дивеев замкнул. Чудовищный эпизод для защитников «Динамо», поскольку, помимо, Дивеева до мяча могли дотянуться Дзагоев и Гайч. Самый что ни на есть проходной двор в штрафной Шунина.

Получив преимущество в два мяча, ЦСКА вновь стал действовать по счету и уверенно довел матч до победы. Последние 15 минут гости играли в меньшинстве из-за удаления Романа Евгеньева (теперь он пропустит матч с «Сочи»). Защитник не успел в подкат под Зайнутдинова и срубил его. Вторая желтая карточка отправила его в раздевалку, откуда он наблюдал за тем, как армейцы после финального свистка празднуют первую за 7 матчей победу над «Динамо» и возвращение в тройку лидеров. Отставание от «Зенита» и «Спартака» всего два очка.

РПЛ. 11-й тур

ЦСКА – «Динамо» - 3:1 (0:0)

Голы: Кучаев, 51 – 1:0. Эджуке, 54 – 2:0. Моро, 57 – 2:1. Дивеев, 67 – 3:1.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 20), Кучаев, Обляков, Марадишвили, Зайнутдинов, Влашич (Бистрович, 78), Эджуке, Чалов.

«Динамо»: Шунин, Слепов, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Фомин (Каборе, 66), Нжи, Шиманьски, Лесовой (Нойштедтер, 78), Грулев (Комличенко, 66).

Предупреждения: Грулев, 16. Обляков, 35. Евгеньев, 40. Фомин, 53.

Удаление: Евгеньев, 75 (2 жк).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

Турнирная таблица