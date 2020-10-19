Сергей Хусаинов: В перерыве матча «Химки» – «Спартак» с судьей Левниковым наверняка провели беседу

52-я минута – гол Олссона. Бегич выходил из штрафной, когда Классон его прихватил, а Олссон подобрал мяч, вышел один на один с забил. Тут такой нюанс. Прихваты в футболе допускаются, но в любом единоборстве третий лишний. То есть, если арбитр решил, что прихват был достаточно легким, чтобы продолжить игру, требуется, чтобы вступивший в единоборство мячом и овладел. Иначе получается, что он затянул соперника, а партнер воспользовался этим и забил гол. Это грубейшая ошибка арбитра, стоявшего рядом с эпизодом, а потом еще сходившим посмотреть повтор. Вилков, что тут скажешь...

Вторая часть – техническая ошибка Вилкова, слишком поздно обративгегося к VAR. Вспоминается переигровка матча «Тироль» - «Локомотив», когда арбитр ошибся при вынесении предупреждения и не удалил Пименова. Но здесь совершенно иная ситуация – после голов из вне игры матчи же не переигрываются. В данном случае имело место нарушение регламента VAR. Если после такого переигрывать матч, мы откроем ящик Пандоры.

43-я минута – пенальти в ворота «Рубина». Данный эпизод надо разделить на две части – руку Самошникова и реакцию Вилкова. У меня сложилось впечатление, что игры рукой со стороны защитника «Рубина» не было. Это не такой эпизод, как в матче «Ростов» - «Ахмат», где нарушение было очевидным. А здесь не было увеличения площади обстрела для перехвата мяча. Самошников просто инстинктивно повернулся. Это естественная реакция на удар, тем более, что расстояние между ним и бьющим было маленьким.

35-я и 54-я минуты – два падения Понсе в штрафной. Специально объединяю два этих эпизода, и даже не потому, что в обоих принимали участие спартаковец Понсе и химчанин Логашов. Куда важнее, что случились они в двух разных таймах, и на эту тему расскажу такой случай.

В конце 1980-х годов я судил матч на «Раздане» между «Араратом» и «Динамо» Тб. На трибунах, помимо 40 тысяч зрителей, первые лица обеих республик. Перед игрой ко мне подошел инспектор из Днепропетровска: «Сережа, я здесь. Не волнуйся. Следующую игру «Арарат» играет со «Спартаком», а у моих со «Спартаком» сейчас конкуренция. Надо, чтобы у «Арарата» было хорошее настроение».

В первом тайме после удара хозяев мяч попадает в Сулаквелидзе и от его стопы – в руку Чивадзе, после чего (такой сильный был удар) уходит на угловой. Я назначаю угловой. В перерыве меня убеждают в том, что был пенальти. Начинается второй тайм, все тот же Чивадзе выставляет левую руку под прострельную передачу, и от руки мяч вылетает аж за штрафную площадь. Я назначаю пенальти, а он подходит ко мне: «Что, в перерыве поговорили, да?» Хотя нарушение было явным.

К чему эта история? К тому, что в первом тайме нарушение на Понсе было очевидным. Логашов потянул Понсе сзади за футболку. Если бы такой эпизод произошел в центре поля, неужели Левников не свистнул бы? А что помешало свистнуть здесь? Отсутствие мужского достоинства? Наверняка с ним «в перерыве поговорили», напихали, и он во втором тайме выдумал пенальти в ворота «Химок». Вспомните, аналогичный пенальти дали в ворота «Спартака» в Туле летом, и тогда я говорил, что игрок атакующей команды сам нарушал правила. Понсе сам опасно играл, потому что головой в мяч играют вверху, выше плеча. Этот пенальти ни в какие рамки не лезет.

85-я минута – гол Идову. Сам гол был забит, безусловно, чисто, однако в репортаже телевизионщики обратили внимание, что началась результативная атака с аута, который был назначен в пользу «Химок» неправомерно, так как мяч ушел за пределы поля от головы того же Идову. Это судейское несчастье.

Нас так учили – если не знаешь, от кого мяч ушел за лицевую, трактуй в пользу обороны. А если все-таки назначил сомнительный угловой, найди момент на подлете мяча к штрафной, придумай какой-нибудь толчок и останови игру. И вопросов не будет. Потому что гол – самое тяжелое наказание в футболе. То же самое здесь с аутом – обратите внимание, что ноги вбрасывающего переступили линию. Но для этого надо обладать необходимой компетенцией. Не говоря уже о работе арбитров на VAR. Чем еще объяснить, что телевизионщики оперативно нашли повтор, а арбитры у монитора – нет?

«Арсенал» – Урал – 1:0

Арбитр: Лапочкин

75-я минута - двойное падение в штрафной «Урала». Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала». Момент состоял из двух эпизодов. В первом Помазун чисто выбил мяч из-под ног Эванса Кангва, но подхватил Ковалев и проткнул вперед. Рыков легким движением руки подтолкнул соперника. А на скорости больше и не надо. В середине поля это был бы штрафной, а тут – пенальти.

ЦСКА – Динамо – 3:1

Арбитр: Безбородов

16-я минута – Грулев локтем нанес травму Карпову. Нападающий «Динамо» нанес сопернику черепно-мозговую травму, сломал нос и получил только желтую. Помню, Валерий Бутенко судил как-то матч, в котором в штрафной было нарушение против защитника. Он не стал сразу выносить наказание нарушителю, дождался врачей, и когда игрока унесли с поля, дал красную, хотя сам эпизод тянул скорее на желтую. А почему? Потому что по окончании игрового эпизода стала понятна степень травмы игрока. Она не соизмерялась с желтой карточкой. Так и тут. Ну, дал ты желтую, но потом же посмотрел, что игрока с разбитым лицом увели с поля и заменили. Отмени предупреждение и вынеси прямую красную. Если бы Карпов остался, тогда можно было оставить желтую, а так следовало действовать пожестче.

«Ростов» – «Ахмат» - 3:0

Арбитр: Матюнин

26-я минута – неназначенный пенальти за фол на Мелкадзе. Назначенный пенальти в ворота «Ростова» был очевидным, тут и обсуждать нечего. Только квалификацию Матюнина, которому потребовалось пробежаться к монитору. Но я бы хотел обратить внимание на эпизод в штрафной хозяев, который произошел еще раньше, вскоре после гола Хасимото. Глебов двумя руками держал Мелкадзе за футболку – момент абсолютно аналогичный тому, что был между Понсе и Логашовым. Чистейший пенальти, который арбитр не поставил.

Видимо, такова политика Кашшаи – по его мнению, в данных эпизодах было недостаточно агрессивное усилие. Мне это непонятно. Защитник прихватил соперника в штрафной. А что еще нужно для фиксации нарушения правил? Назначай, это же нарушение! Не было крови, агрессии – это отговорки. Нарушение или было, или его не было, вне зависимости от того, в какой зоне оно произошло.

Возвращение Василия Казарцева в Волгограде

И еще пару слов хотелось бы сказать о возвращении Казарцева, набедокурившего в матче первого тура «Спартак» - «Сочи». Он отсудил матч «Ротор» - «Тамбов» без грубых ошибок, но тут обращают на себя внимание сам факт его возвращения и комментарий Кашшаи. По его словам, Казарцев отработал в ФНЛ «выдающеся». Всего два месяца назад Кашшаи отстранил Казарцева от судейства еще до решение ЭСК, а теперь «выдающееся» судейство... Это сколько же надо совершить боевых полетов, чтобы от «ниже плинтуса» стать выдающимся? Если арбитр не имеет должного образования, он не мог исправиться. Значит, здесь что-то другое. Получается, с ним поговорили, да?

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