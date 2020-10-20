Дмитрий Селюк: Вендел как машина. Купили за 20 миллионов, выехали за ворота – цена упала на 30%

- «Зенит», которому 20 октября стартовать в Лиге чемпионов матчем против «Брюгге» купил в октябре полузащитника «Спортинга» Вендела. Говорят, в Португалии у него проблемы с дисциплиной. Вам что-то об этом известно?
- Считается, что в одной команде нельзя иметь больше трех бразильцев. А в России раньше говорили, что больше трех сербов – это банда... В «Зените» как-то играл Маурисио. В Санкт-Петербурге его соседями по дому были мои знакомые. Так они несколько раз вызывали полицию – в квартире Маурисио периодически проходили шумные вечеринки до пяти утра...
Португалия - страна такая, что там легко договориться по поводу «закатов» и «откатов» при трансферах. И еще, если португальский клуб продает футболиста, то всегда за максимальную цену. Вот и Вендела можно сравнить с покупкой дорогого авто. Купишь его за 20 миллионов - только выедешь за ворота, цена падает на 30 процентов...
- И все-таки, что могут ли проблемы с дисциплиной помешать Венделу заиграть в «Зените»?
- А есть ли эти проблемы? Я очень осторожно отношусь к таким разговорам... Возможно, за Вендела «Зенит» переплатил, как в прошлом году за Малкома. Но это дело клуба... Когда я привел в ЦСКА Седрика Гогуа, говорили, что он пьяница, не просыхает. Гогуа год отыграл, и к нему не было ни единой претензии по дисциплине.
В России это принято – кучка агентов-дегенератов, у которых нет своих нормальных футболистов, любит обливать грязью чужих игроков. А по поводу проблем с дисциплиной у Вендела я лично ничего не знаю. И мне нечего сказать по этой теме.
- По оценкам экспертов, Вендел отлично видит поле, умеет острыми пасами выводить на ударную позицию нападающих. Впрочем, в дебютной игре с «Сочи» он ничего экстраординарного не показал...
- Если б Вендел за 20 миллионов не умел пасы давать, это было бы странно. Усилит ли он «Зенит»? Да, за него, повторюсь, переплатили. Но «Зениту» такой игрок в Лиге чемпионов точно не помешает.
- Зе Луиш вернулся в Москву, правда, не в «Спартак», а в «Локомотив». Как вам этот переход?
- «Спартак» его продал за хорошие деньги в «Порту», сейчас «Локомотив» купил его у «Порту» дешевле. Однако совершенно точно: Зе Луиш сильнее Федора Смолова и Эдера.
- Писали, что в «Порту» Зе Луиш начал валять дурака, поэтому клуб от него избавился.Дмитрий Селюк
- Даже если в «Локо» он будет валять дурака, все равно в команде лучше нападающих сейчас нет. Это не сильно повышает шансы прилично выступить в Лиге чемпионов, но без Зе Луиша там вообще делать было бы нечего.
- В минувшие выходные Алексей Миранчук, проданный «Локо» в «Аталанту», впервые попал в заявку итальянского клуба. Однако на поле в матче с «Наполи» он так и не вышел. Как Алексею там «выжить», учитывая явный перебор игроков в средней линии команды из Бергамо?
- Будет сложно, но он сам выбрал этот путь. Алексею за его решение можно только аплодировать. Человек предпочел не в тепле получать большие деньги, а зарабатывать их в острой конкуренции. В «Локо» у него заканчивался контракт, ему наверняка еще подняли бы зарплату... Однако он рискнул. Теперь будет бороться за место под солнцем. Мне тоже интересно, как у Алексея в Италии сложится. Хорошо бы, чтобы свое место в составе он отвоевал. Все зависит от него самого.
- «Ростов» провел удивительную трансферную компанию, оставшись в плюсе на 10 миллионов евро. Многих удивило, как клуб умудрился продать за 8 млн в «Дженоа» Элдора Шомуродова, который давно перестал забивать.
- Так и в Италии до сих пор не могут понять, откуда у «Дженоа» 8 миллионов на покупку Шоморудова. Возможно, эта цифра для журналистов была озвучена. А на самом деле заплатили два. У «Дженоа» большие долги, клуб постоянно судится с кем-то. Долгов больше, чем у всех российских клубов вместе взятых. »Дженоа» постоянно переходит из рук в руки, так что история с Шомуродовым странная... Но если «Ростов» действительно провернул такую сделку, можно перед только снять шляпу.