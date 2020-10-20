Дмитрий Селюк: Вендел как машина. Купили за 20 миллионов, выехали за ворота – цена упала на 30%

- «Зенит», которому 20 октября стартовать в Лиге чемпионов матчем против «Брюгге» купил в октябре полузащитника «Спортинга» Вендела. Говорят, в Португалии у него проблемы с дисциплиной. Вам что-то об этом известно?

- Считается, что в одной команде нельзя иметь больше трех бразильцев. А в России раньше говорили, что больше трех сербов – это банда... В «Зените» как-то играл Маурисио. В Санкт-Петербурге его соседями по дому были мои знакомые. Так они несколько раз вызывали полицию – в квартире Маурисио периодически проходили шумные вечеринки до пяти утра...

Португалия - страна такая, что там легко договориться по поводу «закатов» и «откатов» при трансферах. И еще, если португальский клуб продает футболиста, то всегда за максимальную цену. Вот и Вендела можно сравнить с покупкой дорогого авто. Купишь его за 20 миллионов - только выедешь за ворота, цена падает на 30 процентов...

- И все-таки, что могут ли проблемы с дисциплиной помешать Венделу заиграть в «Зените»?

- А есть ли эти проблемы? Я очень осторожно отношусь к таким разговорам... Возможно, за Вендела «Зенит» переплатил, как в прошлом году за Малкома. Но это дело клуба... Когда я привел в ЦСКА Седрика Гогуа, говорили, что он пьяница, не просыхает. Гогуа год отыграл, и к нему не было ни единой претензии по дисциплине.

В России это принято – кучка агентов-дегенератов, у которых нет своих нормальных футболистов, любит обливать грязью чужих игроков. А по поводу проблем с дисциплиной у Вендела я лично ничего не знаю. И мне нечего сказать по этой теме.

- По оценкам экспертов, Вендел отлично видит поле, умеет острыми пасами выводить на ударную позицию нападающих. Впрочем, в дебютной игре с «Сочи» он ничего экстраординарного не показал...

- Если б Вендел за 20 миллионов не умел пасы давать, это было бы странно. Усилит ли он «Зенит»? Да, за него, повторюсь, переплатили. Но «Зениту» такой игрок в Лиге чемпионов точно не помешает.