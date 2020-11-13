ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Валерий Непомнящий: Не понимаю, почему Дзюбу убрали из сборной. Я бы и капитанства его не лишал
13 ноября 14:03
автор: Юрий Волохов

Валерий Непомнящий: Не понимаю, почему Дзюбу убрали из сборной. Я бы и капитанства его не лишал

Известный российский тренер поделился впечатлениями от игры национальной сборной, которая 12 ноября не смогла распечатать в товарищеском матче ворота молдаван (0:0).

- Три матча за неделю – это серьезная нагрузка на сборную в ее нынешнем состоянии, - говорит Непомнящий. – Поэтому в Кишиневе тренеры вынуждены были пойти на эксперименты. Дали сыграть тем футболистам, кто был меньше задействован. Также проверили новые сочетания – например, связку в центре обороны Георгий Джикия - Игорь Дивеев.

Мне думается, задача была – сохранить все основные силы к следующим двум матчам. Против Турции и Сербии в Лиге наций.

- Но Станислав Черчесов произвел много замен, и все основные игроки на поле побывали…
- Тренер дал поиграть всем, чтобы команда не потеряла тонус. Братьев Миранчуков разделил, проверив обоих. Конечно, задача стояла выиграть у Молдавии, но все же главное – это подготовиться к двум важным официальным матчам.

- В атаке совсем беззубо выглядели – два полумомента в начале матча и всё.
- Начали легко, Федор Чалов имел момент. Если б забили в дебюте, события совсем по-другому пошли бы. Но повторюсь, не надо зацикливаться на результате.

- Однако тревожная серия намечается – с учетом октября четыре матча без побед и пять таймов без голов…
- Согласен, очень непростая ситуация. И что бы кто ни говорил, Марио Фернандес в атаке очень важная фигура. А еще и Александра Головина нет, Артема Дзюбы нет. Заменить их тяжело, если вообще возможно.

- Популярное мнение: Дзюба выше на голову любого из нынешних форвардов, и свой момент в любом состоянии он всегда создаст и реализует.
- Я бы не стал говорить, что он сильнее всех на голову. Но что он ключевая фигура в атаке, это без сомнения.

- Может, не стоило его отлучать от сборной?
- Я Дзюбу не оправдываю, но мне это решение Черчесова непонятно.

- По большому счету, никакого преступления Дзюба не совершал, просто взломали его телефон…
- Да, мы сейчас живем в таком мире… Что тут поделаешь? Повторюсь, я не совсем согласен с этим решением Черчесова.

Вот если б Дзюба сам сказал: «Считаю, сейчас не вправе играть за сборную», тогда другое дело. А так, не понимаю, почему его нет в заявке на ноябрьские матчи. Лишним он не был бы.

- Можно ведь было просто ограничиться лишением капитанской повязки...
- А повязку-то зачем забирать? Он что, преступление совершил? Не хочу больше эту тему обсуждать.

Валерий Непомнящий

- Алексей Миранчук провел на поле почти 70 минут. Как вам его игра?
- Почему-то мы именно его игру под микроскопом изучаем. Нормально он отыграл. Футбол – командный вид спорта, и важно, какие партнеры играют рядом с тобой.

- Впереди матч с турками, от которого во многом зависит наше итоговое место в Лиге наций. Тревожно?
- Да, мы сейчас все матчи играем на победу, но Турция – не подарок. Поэтому есть некоторое беспокойство за результат. Хорошо еще, что болельщики не станут для турок козырем. При полных трибунах задача в Стамбуле осложнилась бы до предела.

- Верите, что не дадим обойти себя Венгрии, которая отстает всего на очко и, как и мы, играет с турками и сербами, но не в гостях, а дома?
- Я бы спокойно отнесся к любому исходу в группе. Не займем мы первое место - и что? Мы разве на сто процентов соответствуем высшему дивизиону Лиги наций? Главное, чтобы к финальной стадии чемпионата Европы у Черчесова все сильнейшие были в строю. А в Лиге наций можно и в дивизионе В с пользой выступать, встречаясь с равными себе по классу соперниками.

- Но хотелось бы играть с Германией, Испанией, Англией…
- Согласен, хотелось бы. Но никто не знает, как бы мы выглядели в такой компании. И получили бы удовольствие от результатов. Так что еще вопрос: в каком дивизионе нам лучше играть.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Решение Microsoft Endpoint DLP стало доступно для корпоративных клиентовСофья Акатьева оказалась лучшей среди юниорок на этапе Кубка России в КазаниФёдор Чалов срочно вызван в сборную РоссииМолниеносная реакция Медведева на скандальное видео с ДзюбойТеперь известно, кто такой "добрый" слил видео с ДзюбойПочему скандальное видео с Дзюбой "слили" в Сеть
Полное расписание Евро-2020
После того как в четверг были сыграны стыковые матчи, появилось и полное расписание всех матчей.
Россия и грядущий отбор на ЧМ-2022. Третья корзина готова стать реальностью
Сборная России потеряла почти четыре очка в рейтинге ФИФА для национальных команд. Она опустилась на одну позицию — с 19-го на 20-е место
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Артем Дзюба: Благодарю судьбу за жестокие уроки
Артем Дзюба выложил видео в интернете (нет-нет, не то, о чем вы подумали).
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
Обмануть нас хотел. Вилков — всё. Больше судить не будет
Есть важная причина сегодняшнего провала русского футбола. Это наши судьи. Без персоналий - в России судят отвратительно.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика