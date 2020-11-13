Валерий Непомнящий: Не понимаю, почему Дзюбу убрали из сборной. Я бы и капитанства его не лишал

- Однако тревожная серия намечается – с учетом октября четыре матча без побед и пять таймов без голов… - Согласен, очень непростая ситуация. И что бы кто ни говорил, Марио Фернандес в атаке очень важная фигура. А еще и Александра Головина нет, Артема Дзюбы нет. Заменить их тяжело, если вообще возможно.

- В атаке совсем беззубо выглядели – два полумомента в начале матча и всё. - Начали легко, Федор Чалов имел момент. Если б забили в дебюте, события совсем по-другому пошли бы. Но повторюсь, не надо зацикливаться на результате.

- Но Станислав Черчесов произвел много замен, и все основные игроки на поле побывали… - Тренер дал поиграть всем, чтобы команда не потеряла тонус. Братьев Миранчуков разделил, проверив обоих. Конечно, задача стояла выиграть у Молдавии, но все же главное – это подготовиться к двум важным официальным матчам.

Мне думается, задача была – сохранить все основные силы к следующим двум матчам. Против Турции и Сербии в Лиге наций.

- Три матча за неделю – это серьезная нагрузка на сборную в ее нынешнем состоянии, - говорит Непомнящий. – Поэтому в Кишиневе тренеры вынуждены были пойти на эксперименты. Дали сыграть тем футболистам, кто был меньше задействован. Также проверили новые сочетания – например, связку в центре обороны Георгий Джикия - Игорь Дивеев .

- Популярное мнение: Дзюба выше на голову любого из нынешних форвардов, и свой момент в любом состоянии он всегда создаст и реализует.

- Я бы не стал говорить, что он сильнее всех на голову. Но что он ключевая фигура в атаке, это без сомнения.

- Может, не стоило его отлучать от сборной?

- Я Дзюбу не оправдываю, но мне это решение Черчесова непонятно.

- По большому счету, никакого преступления Дзюба не совершал, просто взломали его телефон…

- Да, мы сейчас живем в таком мире… Что тут поделаешь? Повторюсь, я не совсем согласен с этим решением Черчесова.

Вот если б Дзюба сам сказал: «Считаю, сейчас не вправе играть за сборную», тогда другое дело. А так, не понимаю, почему его нет в заявке на ноябрьские матчи. Лишним он не был бы.

- Можно ведь было просто ограничиться лишением капитанской повязки...

- А повязку-то зачем забирать? Он что, преступление совершил? Не хочу больше эту тему обсуждать.

- Алексей Миранчук провел на поле почти 70 минут. Как вам его игра?

- Почему-то мы именно его игру под микроскопом изучаем. Нормально он отыграл. Футбол – командный вид спорта, и важно, какие партнеры играют рядом с тобой.

- Впереди матч с турками, от которого во многом зависит наше итоговое место в Лиге наций. Тревожно?

- Да, мы сейчас все матчи играем на победу, но Турция – не подарок. Поэтому есть некоторое беспокойство за результат. Хорошо еще, что болельщики не станут для турок козырем. При полных трибунах задача в Стамбуле осложнилась бы до предела.

- Верите, что не дадим обойти себя Венгрии, которая отстает всего на очко и, как и мы, играет с турками и сербами, но не в гостях, а дома?

- Я бы спокойно отнесся к любому исходу в группе. Не займем мы первое место - и что? Мы разве на сто процентов соответствуем высшему дивизиону Лиги наций? Главное, чтобы к финальной стадии чемпионата Европы у Черчесова все сильнейшие были в строю. А в Лиге наций можно и в дивизионе В с пользой выступать, встречаясь с равными себе по классу соперниками.

- Но хотелось бы играть с Германией, Испанией, Англией…

- Согласен, хотелось бы. Но никто не знает, как бы мы выглядели в такой компании. И получили бы удовольствие от результатов. Так что еще вопрос: в каком дивизионе нам лучше играть.