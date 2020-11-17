Юрий Ковтун: Мой гол сербам в 2001 году – что-то из области фантастики

«НАШЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ С ЮГОСЛАВИЕЙ – ДАВНЯЯ ИСТОРИЯ»

– Для итогового первого места в группе Лиги наций нас, скорее всего, устроит только победа. Сербы решают более локальную задачу – не вылететь в дивизион С. Хозяева могут сыграть в Белграде вполсилы?

– Не удивлюсь, если их тренеры проверят в деле молодежь. Но у Сербии талантливое новое поколение. И с настроем проблем точно не будет. Наше соперничество с Югославией всегда было принципиальным – еще с советских времен. Предстоящая игра не станет исключением.

– В отборочном турнире ЧМ-2002 вы забили сербам, которые тогда еще выступали под флагом Югославии, сумасшедший гол. Помните тот момент?

– Это был очень курьезный мяч (смеется). Шла атака по моему флангу, мне отдали пас, по-моему, это был Саша Мостовой, и получилось так, что я пробил верхом. На самом деле просто навесил в штрафную, но мяч дуге полетел в ближнюю девятку. Все произошедшее – из области фантастики!

– То есть, сами не ожидали, что забьете?

– Не ожидал. Все произошло мгновенно. Ударил по мячу – гол.

– Самый красивый в вашей карьере?

– За сборную – точно. Лучше уже не забью. (Смеется.) Тот гол для меня особенный, скрывать не буду. Приятно вспомнить.

«ЗОБНИНА МОГУТ ЗАМЕНИТЬ ФОМИН И КУЗЯЕВ»

– Возвращаясь в сегодняшний день: сербы слабее турок, которым мы только что уступили 2:3?

– Сложно сравнивать. У Турции техничная, мобильная команда, делающая ставку на скорость. Сербы берут индивидуальным мастерством. В оптимальном составе могут показать комбинационный футбол. Но опять же, сложно предугадать, кто выйдет на поле.