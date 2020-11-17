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Юрий Ковтун: Мой гол сербам в 2001 году – что-то из области фантастики
17 ноября 18:00
автор: Юлия Григорьевская

Юрий Ковтун: Мой гол сербам в 2001 году – что-то из области фантастики

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака», сейчас входящий в тренерский штаб «Арсенала», поделился ожиданиями от матча против команды, которой он забил один из двух своих мячей в составе сборной России.

«НАШЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ С ЮГОСЛАВИЕЙ – ДАВНЯЯ ИСТОРИЯ»

– Для итогового первого места в группе Лиги наций нас, скорее всего, устроит только победа. Сербы решают более локальную задачу – не вылететь в дивизион С. Хозяева могут сыграть в Белграде вполсилы?
– Не удивлюсь, если их тренеры проверят в деле молодежь. Но у Сербии талантливое новое поколение. И с настроем проблем точно не будет. Наше соперничество с Югославией всегда было принципиальным – еще с советских времен. Предстоящая игра не станет исключением.

– В отборочном турнире ЧМ-2002 вы забили сербам, которые тогда еще выступали под флагом Югославии, сумасшедший гол. Помните тот момент?
Это был очень курьезный мяч (смеется). Шла атака по моему флангу, мне отдали пас, по-моему, это был Саша Мостовой, и получилось так, что я пробил верхом. На самом деле просто навесил в штрафную, но мяч дуге полетел в ближнюю девятку. Все произошедшее из области фантастики!

– То есть, сами не ожидали, что забьете?
Не ожидал. Все произошло мгновенно. Ударил по мячу гол.

– Самый красивый в вашей карьере?
За сборную точно. Лучше уже не забью. (Смеется.) Тот гол для меня особенный, скрывать не буду. Приятно вспомнить.

«ЗОБНИНА МОГУТ ЗАМЕНИТЬ ФОМИН И КУЗЯЕВ»

– Возвращаясь в сегодняшний день: сербы слабее турок, которым мы только что уступили 2:3?
– Сложно сравнивать. У Турции техничная, мобильная команда, делающая ставку на скорость. Сербы берут индивидуальным мастерством. В оптимальном составе могут показать комбинационный футбол. Но опять же, сложно предугадать, кто выйдет на поле.

– Для нашей сборной серьезной потерей станет отсутствие из-за дисквалификации Романа Зобнина. Кем заменить спартаковца в центре поля?
Зависит от схемы, которую выберет Станислав Черчесов. На позиции Зобнина способны сыграть Даниил Фомин и Далер Кузяев. Посмотрим.

– Почему в последнее время сборная стала меньше забивать? Игра в Стамбуле – исключение.
Соперники не сидят сложа руки, изучают нашу команду, находят противоядие нападению сборной России. Но я бы не говорил о каком-то кризисе нашей атаки. Моменты создаются. Просто надо подтянуть реализацию.

– Кого ждете в центре нападения сборной России в Белграде – Антона Заболотного или Александра Соболева?
Есть еще Федор Чалов, которого Черчесов посмотрел в товарищеской игре с Молдавией. Но я думаю, в среду в стартовом составе может выйти Соболев.

источник: «Советский спорт»
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