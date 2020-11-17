Как сборной России выиграть матч года. «Шпаргалка» для Черчесова

Здесь все понятно. В отсутствие Шунина место в «рамке» гарантировано Гилерме. Не ясно, чем он лучше Сослана Джанаева , но в Кишиневе и Стамбуле тренер расставил приоритеты. А для Матвея Сафонова дебютный сбор в национальной команде завершился досрочно. Его тест дал подозрительный результат – и если Зобнин, Семенов и Кудряшов отбыли в расположение своих клубов, то молодой голкипер остался на изоляции в Турции.

Определить стартовый состав при таких «вводных» будет непросто. И от того, угадает ли Черчесов, зависит многое, если не всё.

Напомним, что на три ноябрьские игры Черчесов по разным причинам не смог вызвать Антона Шунина, Марио Фернандеса и Александра Головина. Видео-скандал оставил его еще и без Артема Дзюбы. А в Турции сборная России потеряла не только три очка, но и Семенова (удаление), Зобнина и Кудряшова («сверхлимитные» желтые карточки)… И все это накануне матча года, в котором наших, скорее всего, устроит только победа.

В Стамбуле наши впервые в 2020 году сыграли в три центральных защитника – рядом с Георгием Джикией вышли Кудряшов и Семенов. При повторении схемы дисквалифицированных, видимо, заменят Игорь Дивеев и Роман Евгеньев. Притом что у армейца за плечами одна игра за сборную (как раз в Молдавии), а у динамовца – ноль.

Можно ли вернуться к схеме с двумя центральными защитниками – вопрос. Против Турции фланги были отданы на откуп Юрию Жиркову (левый) и Далеру Кузяеву (правый). Но не факт, что Жирков в свои 37 лет выдержит еще один полный матч. А Кузяев «по номиналу» вообще не защитник…

В Стамбуле до удаления Семенова наши оборонялись великолепно, однако отрезок в меньшинстве с 24-й минуты по 37-ю (когда вышел Вячеслав Караваев) был эпично завален (пропущены два мяча из трех). Это значит, что с очень высокой вероятностью теперь Караваев появится в старте. Неясно только – где. Если справа (на родной позиции), то Кузяев поднимется выше.

Тогда качеств игроков задней линии хватит для обороны в два центральных. На наш взгляд, оптимальной выглядит связка Джикия – Евгеньев. Динамовец хорош в воздухе (и в своей штрафной, и при стандартах в чужой), обладает качественным первым пасом, силовым дриблингом и поставленным ударом. Вообще, прямо сейчас Евгеньев – самый перспективный защитник сборной. Впрочем, Черчесов, вероятно, все-таки предпочтет Дивеева, раз именно его пробовали против Молдавии.

Второй вариант – Караваев на левом фланге. Кстати, здесь он сыграл как раз против… Сербии в сентябре в Москве. И тогда отметился изумительным попаданием в дальнюю девятку. Черчесов после матча уверял, что зенитовец выходил под оппонента, которого… в старте сербов не оказалось. Тем не менее, это интересная опция. Исключать ее нельзя. И тогда Кузяеву справа потребуется страхующий, то есть, третий центральный защитник.

Жиркова же можно выпустить на замену, для усиления. С переводом Караваева направо, а Кузяева – ближе к атаке.

…Зная Черчесова (минимум ротации в официальных матчах, максимум доверия проверенным бойцам), скорее он выберет расстановку 4-2-3-1 с Жирковым слева и Караваевым справа. Можно заранее предположить, что ветерана заменят минуте на 60-й – либо на третьего центрального защитника (Евгеньева), либо – на второго профильного правого защитника Дмитрия Живоглядова (тогда Караваев опять окажется слева).

ПОЛУЗАЩИТА

И здесь многое упирается в стартовую схему и, косвенно, в состояние Жиркова. Ясно, что в любом случае на поле выйдут Денис Черышев (слева), Магомед Оздоев (в опорной зоне) и Алексей Миранчук (под нападающим). Остается вопрос – кто заменит Зобнина. На эту позицию у Черчесова три кандидата: Даниил Фомин, Иван Обляков и универсал Кузяев.

По факту предстоит выбирать между Фоминым и кем-то из правых полузащитников (варианты – Антон Миранчук, Алексей Ионов и Александр Ерохин). Двигать на бровку из середины поля Алексея Миранчука – слишком большая роскошь.

Фомин не выпадал в предыдущих ноябрьских матчах и находится в хорошей форме, но ему явно не хватает опыта. Плюсы Антона Миранчука – скорость, техника и умение обострить одним пасом. С Караваевым они могли бы навести шороху. Тогда Кузяев займет позицию в центре, а схема преобразуется в 4-2-3-1, с парой крайних защитников Караваев – Жирков (почти наверняка) или Живоглядов – Караваев (маловероятно).

Выборы в пользу Ерохина или любимца Черчесова Ионова – наименее оптимальные. Зенитовец по своему функционалу не совсем крайний полузащитник. А Ионов вообще имеет только одно сильное качество – быстрый бег. Точнее, имел. Уже больше года он не может никого обогнать, а без этого от Алексея минимум острых действий.

АТАКА

Вот тут действия Черчесова просчитать сложно. В октябре казалось, что дублером Дзюбы становится Александр Соболев, забивший в дебютном матче шведам. Но в ноябре все опять стало непонятно. В Молдавии спартаковец вышел только на замену Федору Чалову. А в Турции Соболев вообще не сыграл – роль центрфорварда исполнил Антон Заболотный, запомнившийся серией выигранных воздушных дуэлей.

Учитывая, что кредо сборной России при Черчесове – фланговые подачи в штрафную, а сербы стабильно играют в три центральных защитника, нам понадобится тот, кто сможет навязать соперникам борьбу вверху. Заболотный в этом компоненте сильнее конкурентов, хотя и в разы менее эффективен, чем Дзюба.

В свою очередь, Соболев значительно техничнее и мобильнее «сочинца» – и в этом его шанс. Не исключено, против высоченных сербов мы перейдем от забросов к прострелам. К тому же, Соболев, в отличие от Заболотного, способен убежать в контратаку.

Схема? При 4-2-3-1 намного проще контролировать середину поля и добираться до лицевой линии, при 3-4-2-1 придется чаще на удачу пулять мяч вперед. В первом случае Соболев однозначно выигрывает конкуренцию у Заболотного, во втором – не факт.

А ЧТО СОПЕРНИК?

Повторимся, сербы предпочитают играть в три центральных защитника, чаще по схеме 3-4-2-1. Однако после неудачи в стыковом матче с Шотландией за путевку на Евро-2020 Любиша Тумбакович попробовал расстановку 3-4-3, оставив в запасе двух лидеров – Сергея Милинковича-Савича и Александра Митровича. И непонятно, собирается ли визави Черчесова возвращаться к оптимальному сочетанию. Ведь эксперимент, в целом, удался: в Будапеште сербы добыли ничью 1:1.

Мотивация наших соперников, вообще, вызывает вопросы. Вылет в дивизион С вряд ли сильно пугает сербов. Как ни странно, оттуда попасть на Евро-2024 (частью отбора к которому станет Лига наций-2022/23) даже проще, чем из дивизиона В. Так что сильно упираться против России особого смысла нет.

Малоинформативен для прогнозов на предстоящую игру и сентябрьский матч Россия – Сербия (3:1). Из тех, кто тогда выходил на поле в составе сербов, сейчас отсутствуют Никола Максимович, Филип Джуричич, Никола Коларов и Адем Ляич. Душан Тадич тоже не сыграет. Без них это будет совсем другая команда. И другая игра. Что, впрочем, справедливо и в отношении изменений, произошедших за два месяца в нашей сборной.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ СЕРБИИ

Дмитрович – Миленкович, С. Митрович, Спайич – Лазович, Максимович, Гудель, Костич – Гачинович, Милинкович-Савич – Йович.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ С ЖИРКОВЫМ

Гилерме – Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков – Фомин, Оздоев – Кузяев, Ал. Миранчук, Черышев – Заболотный.

Это вероятный выбор Черчесова, исходя из его предыдущих решений. В идеальном мире «Советского спорта» вместо Дивеева появился бы Евгеньев, Фомина заменил бы Антон Миранчук (Кузяев вышел бы в центре), а Заболотного – Соболев.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ БЕЗ ЖИРКОВА

Гилерме – Евгеньев, Дивеев, Джикия – Кузяев, Фомин, Оздоев, Караваев – Ал. Миранчук, Черышев – Заболотный.