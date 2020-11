Какая боль, Испания – Германия – шесть ноль! Команду Лева постигло фиаско в Севилье (видео)

ИСПОРЧЕННЫЙ РЕКОРД НОЙЕРА

Игра началась для испанцев не лучшим образом. Сначала шведский арбитр Андреас Экберг назначил лишь штрафной за фол Илкая Гюндогана против Даниэля Ольмо, хотя, как показалось на повторе, контакт был уже в штрафной Мануэля Нойера. Будь в Лиге наций VAR, наверняка техника вмешалась бы.

А уже на 12-й минуте Луис Энрике вынужден был сделать первую замену. Серхио Каналес получил повреждение и уступил место на поле Фабиану Руису. И это неожиданно пошло в плюс испанцам. Они ничуть прибрали мяч к ногам и довольно быстро открыли счет. На помощь пришел угловой – Руис подал на дальнюю штангу, а Мората перевисел Гнабри.

Немцы понимали, сколь опасен соперник в позиционном нападении, поэтому старались встречать хозяев в районе центральной линии, а для обеспечения компактности защитники поднимались высоко от ворот. Но была слабая зона, за которую отвечали Робин Кох (левый центральный) и Филипп Макс (левый крайний). Отсюда и приходили самые убойные атаки, главную роль в которых играл правый нападающий Ферран Торрес. Гол Мораты, замкнувшего прострел вингера «Ман Сити», был отменен из-за спорного, хотя и вероятного офсайда (как же не хватает VAR!)

Удар Торреса в упор после выхода один на один Нойер парировал, но и великий ратарь ничего не мог поделать, когда все тот же Торрес добивал мяч с нескольких метров после попадания Ольмо в перекладину. Кох проиграл верховое единоборство Ольмо, а Макс потерял Торреса за спиной и не успел накрыть удар.

Третий гол на 38-й минуте выглядел уже форменным издевательством – Гюндоган со спины лишь наблюдал за ударом Родри головой после подачи углового. Нойер рвал и метал, не понимая, что происходит с его партнерами. Не так он представлял рекордный, 96-й матч в составе сборной. Соотношение ударов 14-1 и 65 процентов владения мячом не хуже, чем счет на табло, говорили о преимуществе Испании в первом тайме. По всем компонентам хозяева были лучше.

ХЕТ-ТРИК ТОРРЕСА, ХЭШТЕГ LOWOUT

Второй тайм стал чистой формальностью. Лев убрал с поля Никласа Зюле и перешел на игру в три центральных защитника, но лучше не стало. Немцы пытались забрать мяч себе, но в их действиях царил хаос. Тройка защитников не могла преодолеть даже первый редут обороны, к ней опускался Гюндоган, а в опорной зоне как-то даже оказался Сане. Нойер, получая мяч, просто не видел адресатов для передачи.

Стоило же гостям попытаться пересечь середину поля, как последовал перехват и быстрая контратака. Ольмо, Руис, Хосе Гайя и Ферран Торрес разыграли изящную комбинацию в одно-два касания и вновь унизили Нойера ударом с нескольких метров. Испанцы обнаглели настолько, что левый защитник Гайя убежал один на один, но бить не стал, а покатил поперек Торресу.

Как тут не вспомнить, что Лев упорно отказывается от услуг Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера? Экс-вратарь сборной Германии и «Баварии» Зепп Майер (именно его рекорд побил Нойер) за считанные часы до матча вновь поднял эту тему, подчеркнув, что команде нужно правильное сочетание молодых и возрастных игроков, особенно в обороне. Как в воду глядел. Кажется, Лев заигрался со своей ставкой на молодежь. Прямо по ходу матча стал вновь набирать обороты хештег #Löwout. Может, и правда пора?

Если бы не расточительность хозяев, итоговый результат мог быть еще более обескураживающим. Испанцы ограничились «всего лишь» счетом 6:0 (20-летний Ферран Торрес после очередной блестящей контратаки оформил хет-трик, а в самой концовке отличился вышедший на замену Микель Оярсабаль), взяв своеобразный реванш за августовское поражение «Барселоны» от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов. «Красная фурия» оправдала свое прозвище. Ведь Фурия в древнеримской мифологии – богиня мести. Ну а бундестим потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

Испания вышла в полуфинал Лиги наций, знатно напугав будущих соперников и поклонников сборной Германии, ведь до чемпионата Европы осталось всего семь месяцев. Первым полуфиналистом ЛН, напомним, стали французы. А два других определятся 18 ноября.

Лига наций. Дивизион А. Группа 4. 6-й тур

Испания – Германия – 6:0 (3:0)

Голы: Мората, 17 – 1:0. Ферран Торрес, 33 – 2:0. Родри, 38 – 3:0. Ферран Торрес, 55 – 4:0. Ферран Торрес, 71 – 5:0. Оярсабаль, 89 – 6:0.

Испания: Симон, Сержи Роберто, Рамос (Гарсия, 43), Пау Торрес, Гайя, Родри, Ферран Торрес (Морено, 73), Коке, Каналес (Руис, 12), Ольмо (Асенсио, 73), Мората (Оярсабаль, 73).

Германия: Нойер, Гинтер, Зюле (Та, 46), Кох, Макс, Горецка (Нойхаус, 61), Гюндоган, Кроос, Сане (Вальдшмидт, 61), Гнабри, Вернер (Хенрикс, 77).

Предупреждения: Кох, 37. Та, 67.

Судья: Экберг (Швеция).

Испания - 11 очков, Германия - 9, Украина (5), Швейцария - 3 (5). Матч Швейцария - Украина был перенесен.