Пожилые немцы любят отдыхать в Испании. Йоахим Лев, останьтесь, пожалуйста, там!

То, что происходило вчера в Севилье – удивительно только на первый взгляд. Испания забила 6 раз, а могла забить и 12 – если бы попадала по пустым воротам, и если бы не пытался геройствовать Нойер. На поле была одна команда, а не две, как это предусматривается правилами игры в футбол. Чудес не бывает – отвечает за команду тренер…

Сейчас расторжение действующего контракта с тренером наверняка обойдется Немецкому футбольному союзу (DFB) в крупную сумму. Однако – стоит раскошелиться. Финансы тут не важны – о них надо было думать раньше, при безумных продлеваниях еще действующего контракта. В конце концов, пост тренера «Бундесманншафт» – это вовсе не пожизненная пенсия. Здесь нужно работать. Лев делать это больше не может.

Летом 2016-го у Лева заканчивался контракт. Сборная не слишком удачно выступила на Евро (по меркам Германии), и в прессе впервые стало обсуждаться его будущее. Контракт тренера, однако был продлен – до 2020-го. Два года спустя, когда Лев выведет сборную на ЧМ-2018 в России – контракт еще раз продлят, – теперь до 2022-го. Произойдет это под шумок скандала с Месутом Озилом (навсегда изгнанным из немецкой сборной сразу после турнира). Цитируя Виталия Кличко – это заметят «не только лишь все».

Клозе стал пенсионером сразу. Гетце – через пару-тройку лет, отчаявшись найти себя в схемах «Баварии» или «Боруссии» (сейчас он играет за эйндховенский ПСВ).

Летом 2014-го Йоахим Лев был самым счастливым человеком на планете. Его сборная, которой сами немцы прогнозировали максимум четвертьфинал чемпионата мира – выиграла 4-е золото. Попутно обновив массу рекордов, уничтожив хозяев турнира в полуфинале (7:1 против Бразилии), достойно проводив на пенсию Мирослава Клозе, и в небытие – автора «золотого гола» Марио Гетце.

Германия (на всякий случай, лидер своей группы Лиги наций) вчера оказалась не готова к игре от слова «совсем». 22-2 – по ударам. 10-0 – по ударам в створ. 68-32 – процентное соотношение времени владения мячом. 729-294 – по завершенным пасам. Испания играла не против Андорры. А против Германии! Чемпиона мира в еще совсем недавнем прошлом.

От которого не осталось уже почти ничего.

Гетце пытается реанимировать свою карьеру в Голландии – но уже довольно давно не воспринимается никем как игрок топ-уровня. Автор «золотого паса» Андре Шюррле – и вовсе закончил карьеру, помелькав напоследок в московском «Спартаке». Давно вне игры – Клозе и Швайнштайгер, Лам и Гросскройц. Вот-вот закончит карьеру Сами Хедира, тот самый, про которого Гари Линекер по ходу полуфинала с Бразилией саркастически написал «если вам забивает Хедира – значит у вас и правда проблемы».

Ничего нового Лев за это время не придумал.

В 2016-м в сборной снова оказался Марио Гомес – но получил травму в самый важный момент. И в итоге Германия осталась без нападающих.

В 2018-м – вообще невозможно понять, как сборная готовилась к чемпионату мира – но оказалась она не готовой совершенно. Победа над Швецией благодаря штрафному Крооса в компенсированное время – оказалась удачным «олл-ин блефом» – против Мексики и Кореи Германия играла ужасно. И впервые в истории не вышла из группы на мировом первенстве.

Лев свой пост сохранил. Доверие к тренеру, выигравшему золото тогда, когда его никто не ждал, оказалось безграничным.

Но тут началась Лига наций. Матчи против топ-команд. Уже первый сезон показал, что что-то идет не так, как надо. Германия должна была вылетать из элитного дивизиона – но осталась потому, что УЕФА решил его расширить. Лев выгнал из сборной Матса Хуммельса, Джерома Боатенга и Томаса Мюллера (Озил ушел сам сразу после окончания ЧМ-2018), и попробовал перейти на игру в три защитника.

То есть, сделал то, чего он не делал никогда в карьере. Ни в одном клубе, и уж, конечно, не пробовал в сборной.

Сейчас упрямство Лева не просто бесит немцев – оно заставляет их терять к тренеру всякое уважение. Сегодня они охотнее вспоминают, что он ест козявки из носа и ковыряется в собственном пахе перед игрой, чем то, что он выиграл чемпионат мира.

Под руководством бывшего помощника Лева – Ханса-Дитера Флика – Томас Мюллер восстал из пепла в «Баварии». Относиться к нему можно как угодно, но бесспорно, что этот игрок входит в топ-5 на планете из имеющих паспорт Германии. Хуммельс? Ну, как минимум, он лучше бравых Антонио Рюдигера и Джонатана Та, чье сотрудничество на футбольном поле заставляет усомниться: а не увидели ли они друг друга, и, собственно, мяч – за минуту до начала игры впервые в жизни.

Неделю назад Лева спросили о судьбе Мюллера и Хуммельса. «Я не вижу никаких оснований это обсуждать» – ответил тренер. Он имеет право на выбор состава. Но – не при 0:6 в матче за выход в финальную стадию официального турнира УЕФА.

Йоахим Лев – больше не тренер. Он - пенсионер. Какой бы он ни выбирал состав – его команда оказывается даже не в состоянии биться за победу.

Позор чемпионата мира-2018 Германия как-то пережила. Сейчас ее отвлекает «Бавария» – лучшая клубная команда мира, выигравшая в 2020-м все возможные турниры.

Лига наций – в целом не совсем понятный и интересный для Германии турнир. Но есть одно обстоятельство, которое не заметить невозможно. «Бундесманншафт» стремительно летит с горы вниз. Начиная примерно с того самого пика, который она покорила 6 лет назад.

Схожий период в ее жизни был – на рубеже веков. Тогда в Германии была принята революционная для страны программа подготовки молодых игроков – ее очень любят при любом удобном случае вспоминать в России, обещая, что мы пойдем по чьим-то следам. Не пойдем.

И сама Германия по ней уже не идет. Деградация национального чемпионата (8 подряд чемпионств «Баварии»), тренерского корпуса, да и самой подготовки игроков – не оставляет им шансов. Клопп и Тухель уехали за границу, с «Баварией» работает бывший ассистент Лева Флик. Он не тренировал на серьезном клубном уровне никогда – но оказался лучшим на планете в 2020-м. Тем временем в стане главного соперника - дортмундской «Боруссии», – уже третий сезон проводит трусливый старец Люсьен Фавр. Под его руководством команда разбазарила преимущество в 9 (!) очков – и это при том, что в Мюнхене тогда правил хорват Нико Ковач, с которым не все игроки считали нужным общаться.

0:6 от Испании – сенсация. Но не неожиданность. Для тех, кто внимательно следит за сборной Германии – это очевидный итог.

Триумф 2014-го, по всей видимости, настолько ослепил всех, что до сих пор не делается ни одной попытки хоть как-то изменить ситуацию. Нет смысла напоминать старый анекдот про кризис в публичном доме и перестановку кроватей. Германии больше подойдет другая история.

В культовом советском сериале «Место встречи изменить нельзя» Шарапов рассказывал Жеглову о том, как любил посылать на разведку нового человека – мол, у штатного разведчика глаз «замылился», и он не мог объективно оценить картину.

У Лева уже не только «глаз замылился» – у него заржавел инструмент.

Инструмент можно оставить. Но того, кто им работает – нужно срочно менять. Вряд ли это произойдет до Евро (если чемпионат состоится), но ждать 2022-го больше нельзя. Не самые последние игроки Германии зря проживают свою жизнь…

Единственным футболистом гостей, которого вчера интересовал результат (и он сам говорил об этом еще до начала матча), был Мануэль Нойер. Он не отбывал номер на поле – но испил чашу позора вместе со всеми.

У Германии лучшим был вратарь! При 0:6!!!

У меня – все.