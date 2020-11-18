Коронавирус продолжает «косить» лидеров сборной Сербии. Матч с Россией – под угрозой срыва

Прямо в день матча из стана сборной Сербии прилетела новость с пометкой «молния». Еще три футболиста сдали положительный тест на коронавирус – вратарь Джордже Николич, полузащитники Сергей Милинкович-Савич и Дарко Лазович. Об этом сообщила сербская федерация футбола на своем сайте.
Для главного тренера Любиши Тумбаковича потеря Лазовича и Милинковича-Савича – серьезный удар, ведь ранее сербы недосчитались из-за коронавируса полузащитника Луку Миливоевича и своего капитана Александра Коларова. 35-летний ветеран уже отправился в расположение «Интера».
Также не сыграет против России центральный хавбек Саша Лукич (дисквалификация) и крайние нападающие Александар Катай и Душан Тадич. Последнего как раз и должен был сменить Милинкович-Савич, еще не знавший о результате теста. Теперь же ситуация осложняется тем, что лидер «Лацио» общался с одноклубниками, а на предмачевой пресс-конференции сидел в метре от Тумбаковича. Оба при этом были... без масок.
Так что не исключено, что УЕФА запросит у сербской стороны проведения дополнительных экспресс-тестов среди оставшихся в строю игроков и тренеров. И если в итоге не наберется 13 здоровых футболистов, матч вообще отменят. Как ранее произошло с играми других групп - между Румынией и Норвегией и Швейцарией и Украиной.
Если же игра все-таки состоится (начало запланировано на 22.45), то Тумбакович будет вынужден экспериментировать с составом. Ведь и безо всякого ковида под вопросом участие в матче с россиянами основного нападающего Александара Митровича и взрывного крайнего полузащитника Филипа Костича.
Наиболее пострадала средняя линия «белых орлов». В стандартной для них расстановке 3-4-2-1 Лазович наверняка занял бы позицию правого полузащитника (с функциями отрабатывать по всей бровке), а Милинкович-Савич – атакующего центрального. В их отсутствие Тумбаковичу, скорее всего, придется менять модель игры. Исполнителей с аналогичным функционалом взамен выбывших у него просто нет.
В 2020 году Сербия ни разу не отходила от модели с тремя центральными защитниками. Профильный крайний защитник у Тумбаковича сейчас только один – Филип Младенович. Не осталось и центральных атакующих хавбеков, так что логично предположить, что хозяева сыграют по схеме 3-4-3, как недавно в Будапеште. В этом случае вероятным выбором станут Мият Гачинович (справа в полузащите – он единственный, кто занимал эту позицию в старте в официальных матчах 2020-го, кроме Лазовича), Михайло Ристич (слева) и Неманья Радонич (слева в атаке).
А позиция правого нападающего – уже чистая импровизация. В распоряжении у Тумбаковича имеется Лазар Ранджелович, но он ни разу еще не надевал футболку сборной. Есть более интересный вариант: перейти на расстановку 3-5-2. Правда, из вызванных на сбор четырех форвардов нет проблем со здоровьем только у Луки Йовича и Душана Влаховича. Казанец Джордже Деспотович травмирован, а участие Александара Митровича, повторимся, под вопросом.
Влахович, конечно, хорош, но если Митрович травмирован, в ходе матча Тумбаковичу при такой схеме некем будет усилить игру. Так что врачам сербов нужно срочно ставить Митровича на ноги. Хотя... Это для России игра имеет сверхважное значение: только победа гарантирует нашим путевку в элитный дивизион Лиги наций. У сербов мотивация изначально вызывала сомнения. Ну, вылетят они в дивизион С - что страшного? Так будет даже проще через три года выходить через Лигу наций на Евро-2024. А для сохранения прописки в дивизионе В команде Тумбаковича мало победить россиян. Нужно еще чтобы турки уступили венграм. В общем, перспективы весьма туманные. Рвать жилы при таких вводных вряд ли разумно.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ СЕРБИИ НА МАТЧ С РОССИЕЙ
Дмитрович – Миленкович, С. Митрович, Спайич – Гачинович, Максимович, Гудель, Круич, Ристич – Йович, Влахович