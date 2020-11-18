Коронавирус продолжает «косить» лидеров сборной Сербии. Матч с Россией – под угрозой срыва

Прямо в день матча из стана сборной Сербии прилетела новость с пометкой «молния». Еще три футболиста сдали положительный тест на коронавирус – вратарь Джордже Николич, полузащитники Сергей Милинкович-Савич и Дарко Лазович. Об этом сообщила сербская федерация футбола на своем сайте.

Для главного тренера Любиши Тумбаковича потеря Лазовича и Милинковича-Савича – серьезный удар, ведь ранее сербы недосчитались из-за коронавируса полузащитника Луку Миливоевича и своего капитана Александра Коларова. 35-летний ветеран уже отправился в расположение «Интера».

Также не сыграет против России центральный хавбек Саша Лукич (дисквалификация) и крайние нападающие Александар Катай и Душан Тадич. Последнего как раз и должен был сменить Милинкович-Савич, еще не знавший о результате теста. Теперь же ситуация осложняется тем, что лидер «Лацио» общался с одноклубниками, а на предмачевой пресс-конференции сидел в метре от Тумбаковича. Оба при этом были... без масок.

Так что не исключено, что УЕФА запросит у сербской стороны проведения дополнительных экспресс-тестов среди оставшихся в строю игроков и тренеров. И если в итоге не наберется 13 здоровых футболистов, матч вообще отменят. Как ранее произошло с играми других групп - между Румынией и Норвегией и Швейцарией и Украиной.

Если же игра все-таки состоится (начало запланировано на 22.45), то Тумбакович будет вынужден экспериментировать с составом. Ведь и безо всякого ковида под вопросом участие в матче с россиянами основного нападающего Александара Митровича и взрывного крайнего полузащитника Филипа Костича.