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Пришли посидеть на лавочке. Как дела у футболистов, уехавших из России в Европу
24 ноября 07:31
автор: Артем Зибрак

Пришли посидеть на лавочке. Как дела у футболистов, уехавших из России в Европу

«Советский спорт» изучил показатели игроков, которые осваиваются в новых командах после того, как в минувшее транферное окно были проданы или отданы в аренду клубами РПЛ.

АНГЛИЯ

Бранислав ИВАНОВИЧ («Вест Бромвич»)
Статистика в чемпионате: 4 матча

Экс-капитан «Зенита» разменял борьбу за золото РПЛ на борьбу за выживание в АПЛ. Серб вернулся на Туманный Альбион прямо перед стартом сезона и первые четыре тура пропустил. За это время команда Славена Билича пропустила 13 (!) мячей. Хотя соперники были сильные («Лестер», «Эвертон», «Челси», «Саутгемптон»), такая игра в обороне – провал. Так что Иванович появился как нельзя кстати.

В четырех проведенных им матчах мяч побывал в воротах «Вест Бромвича» всего четыре раза – впечатляющий прогресс. Но с очками у команды прямо беда – всего три в девяти турах. Хорошо, что другие аутсайдеры не лучше: идущий на спасительной 17-й строчке «Фулхэм» имеет в активе всего четыре очка. Вся борьба за выживание у Ивановича впереди.

ИТАЛИЯ

Алексей МИРАНЧУК («Аталанта»)
Статистика в чемпионате: 2 матча, 1 гол

Начало сезона бывший лидер «Локомотива» пропустил из-за травмы, затем стал попадать в заявку, а вскоре и постепенно допускаться до выходов на замену. Успел забить «Мидтъюлланду» в Лиге чемпионов и «Интеру» в серии A. Но пока Джанпьеро Гасперини больше доверяет проверенному Йосипу Иличичу. В прошлую субботу Миранчук вышел вместо словенца за 6 минут до конца матча со «Специей» (0:0). У бергамасков дела идут неважно – в последних пяти турах они одержали только одну победу.

Элдор ШОМУРОДОВ («Дженоа»)
Статистика в чемпионате: 3 матча

Форвард дебютировал в основе сразу после перехода из «Ростова», но тот матч против «Вероны» (0:0) так и остается пока единственным, в котором узбек вышел на поле с первых минут. Когда Шомуродов здоров (три тура он пропустил из-за мышечных проблем), Роландо Маран выпускает дорогостоящую покупку со скамейки, а в старте до сих пор пылит 37-летний Горан Пандев. Впрочем, тоже без особого успеха – после восьми туров «Дженоа» с пятью очками занимает предпоследнюю строчку, а македонец может похвастать только историческим выходом со своей сборной на Евро-2020.

Йордан ОСОРИО («Парма»)
Статистика в чемпионате: 2 матча

После возвращения из «Зенита» в «Порту» венесуэльский защитник был продан в «Парму» за 4 млн евро. Из-за травмы пропустил первые туры, а дебютировал в новой команде только в ноябре. Вполне достойно провел матч против «Фиорентины» (0:0), но быстро понял, куда приехал, в игре с «Ромой» (0:3) и был заменен уже через час. Третий мяч римлян Генрих Мхитарян забил из-под экс-зенитовца.

ИСПАНИЯ

Эмилиано РИГОНИ («Эльче»)
Статистика в чемпионате: 4 матча

Вряд ли испанцы продлят аренду аргентинского полузащитника у «Зенита». На поле аргентинец появляется относительно регулярно (с момента приезда пропустил только последний тур), но если и выделяется на фоне партнеров, то в худшую сторону. По оценкам WhoScored (6,11), Ригони лишь 17-й в команде. Сам «Эльче» стабилен и дисциплинирован, идет в верхней части турнирной таблицы и пока не теряет надежд побороться за место в Лиге Европы.

ГЕРМАНИЯ

Яка БИЙОЛ («Ганновер»)
Статистика в чемпионате: 7 матчей

Армеец уехал в аренду во вторую бундеслигу за игровой практикой и пока ее здесь получает. Несмотря на переменные результаты («Ганновер» чередует победы с поражениями и идет в середине таблицы), словенским полузащитником довольны. Да и сам Бийол уже заявил, что будет не против остаться, даже если команде не удастся подняться в элиту. Пока такой вариант развития событий кажется наиболее вероятным.

Максимилиан ФИЛИПП («Вольфсбург»)
Статистика в чемпионате: 5 матчей, 2 передачи

Динамовец в Москве потерял интерес с игре, зато с удовольствием вернулся на родину. С момента ухода в аренду не пропустил ни одного матча, трижды вышел в основе и дважды помог команде набрать очки – ассистировал сравнявшему счет в матче с «Гертой» (1:1) Ридле Баку и помог открыть счет Ренато Штеффену в игре с «Хоффенхаймом» (2:1). Во втором случае Филипп все сделал здорово – открылся по месту левого инсайда, сделал паузу и выкатил мяч на ход партнеру. Не без его помощи «волки» держатся в лигоевропейской зоне, в трех очках от Лиги чемпионов.

Гус ТИЛ («Фрайбург»)
Статистика в чемпионате: 1 матч

А вот у арендованного спартаковца все плохо. Он приехал во «Фрайбург» с травмой, пропустил старт сезона и форму набирал в матчах второй команды в региональной лиге. Дебютировал в бундеслиге полузащитник только в минувшее воскресенье – вышел на две минуты в проигранном матче «Майнцу» (1:3). В ближайшее время Тил должен закрепиться в первой команде, каких-то невероятных конкурентов в центре полузащиты у него нет. Когда наберет форму, впереди его ждет много игровой практики и отчаянная борьба за выживание – после восьми туров «Фрайбург» с шестью очками четвертый с конца.

ПОРТУГАЛИЯ

Станислав КРИЦЮК («Белененсиш»)
Статистика в чемпионате: 2 матча

Экс-дублер Матвея Сафонова в «Краснодаре» вернулся в Португалию за возможностью поиграть в футбол. Начал сезон под Андре Морейрой, но после 0:2 от «Бенфики» получил свой шанс. Пока успел провести два матча, пропустив один мяч, однако за 180 минут по его воротам было нанесено всего четыре удара. Так что пока воздержимся от далекоидущих выводом о том, что вратарь возвращает былую уверенность и форму.

Мигел КАРДОЗУ («Белененсиш»)
Статистика в чемпионате: 5 матчей, 1 передача

Партнером Крицюка по «Белененсишу» стал арендованный у «Динамо» Кардозу. Португалец стабильно выходит на правом фланге полузащиты и не выглядит хуже партнеров, но пока в пяти играх отметился лишь одним результативным действием – точной подачей на Матео Касьерро во втором туре. Да и в целом помочь команде решить проблемы в атаке ему не удается – в семи турах «Белененсиш» забил три мяча, и если бы не надежная оборона (пять голов пропущено), уже болтался бы в зоне вылета. А так от зоны Лиги Европы команду отделяют всего три очка.

Адиль РАМИ («Боавишта»)
Статистика в чемпионате: 3 матча

Чемпион мира в составе сборной Франции и «легенда» «Сочи» (напомним, подписав зимой приличный контракт, Рами так и не провел за южан ни одного матча) пытается найти себя в «Боавиште». Пока получается неважно. В первом матче он вместе с новыми товарищами получил 0:5 от «Порту», да и дальше не стало шибко лучше (одно очко в двух следующих турах). Последние три матча Рами пропустил из-за травмы, и не ясно, когда француз сможет вернуться на поле.

Жоау МАРИУ («Спортинг», в аренде из «Интера»)
Статистика в чемпионате: 4 матча

До последнего «Интер» не знал, как бы повыгоднее спихнуть бывшего хавбека «Локомотива» и, в конце концов, согласился отдать его в аренду родному для Мариу «Спортингу». Но и здесь ему комфортной позиции не находится. В первых двух матчах Жоау выходил только на замену, в двух последних играл в опорной зоне. Зато действовал в не самой привычной роли столь удачно, что «львы» в одну калитку вынесли по очереди «Тонделу» и «Виторию Гимараеш» (по 4:0) и закрепились на первой строчке, в четырех очках от ближайшего преследователя.

ГОЛЛАНДИЯ

Урош СПАЙИЧ («Фейенорд»)
Статистика в чемпионате: 5 матчей

Сербский защитник, арендованный у «Краснодара», успел поучаствовать в победе над ЦСКА в Лиге Европы (3:1). В том матче был очень надежен, однако в голландской лиге играет не столь качественно, уступая большинству партнеров по ключевым оборонительным показателям. Например, удручает его статистика отборов – 0,8 за матч. Это 14-й результат в команде (у лидера Барта Ньюкомпа - 3,6). Впрочем, оборона – не самая сильная сторона роттердамцев, редкий матч они проводят без пропущенных мячей.

ТУРЦИЯ

Ману ФЕРНАНДЕШ («Кайсериспор»)
Статистика в чемпионате: 3 матча

34-летний португалец сделал неудачный выбор после «Краснодара». Он сходу закрепился в стартовом составе аутсайдера турецкого чемпионата, где смотрится точно не хуже большинства партнеров, но пока при нем «Кайсериспор» не набрал ни одного очка и расположился в зоне вылета.

Петрюс БУМАЛЬ («Эрзурумспор»)
Статистика в чемпионате: 7 матчей

Экс-полузащитник «Урала» в «Эрзурумспоре» считаетя основным опорником, но пока это единственный повод для радости. От зоны вылета команду отделяют всего два очка.

Конрад МИХАЛЯК («Ризеспор»)
Статистика в чемпионате: 5 матчей

А вот полузащитнику, арендованному у «Ахмата», похвастать совсем нечем. Если на старте сезона его хотя бы допускали до выходов на замену, то в ноябре он на поле еще не появлялся.

Пабло САНТОС («Хатайспор», в аренде из «Браги»)
Статистика в чемпионате: 7 матчей

Так понравившийся Леониду Слуцкому бразильский экс-защитник «Рубина» и в Турции выглядит достойно. Здесь он игрок основы одной из самых крепких в обороне команд. Да, у «Хатайспора» случился срыв в игре с «Аланьяспором» (0:6), зато в остальных шести играх команда пропустила только три мяча. Место в середине таблицы для дебютанта элиты – более чем приличный результат, но и это не предел. До путевки в Лигу Европы не хватает всего пары очков при наличии матча в запасе (против аутсайдера «Эрзурумспора»).

ГРЕЦИЯ

Йонуц НЕДЕЛЧАРУ (АЕК)
Статистика в чемпионате: 4 матча, 1 гол

Дамиан ШИМАНЬСКИ (АЕК)
Статистика в чемпионате: 0 матчей

В команде Массимо Карреры сразу два футболиста, переехавших в прошедшее трансферное окно из России. Румынский экс-защитник «Уфы» сразу заиграл в основе и уже даже забил – сравнял счет в игре с критским ОФИ (2:1) после подачи со штрафного. А вот поляк приехал из «Ахмата» с травмированным ахиллом и только в минувшие выходные впервые попал в заявку. После семи туров АЕК идет четвертым (третьим по потерянным), в трех очках от лидера «Олимпиакоса». Правда, в Лиге Европы у афинян дела обстоят неважно – три очка после первого круга и третье место в группе.

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