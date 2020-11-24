От Максименко до Дзюбы. Символическая сборная первого круга чемпионата России

Лидерство по числу сухих матчей, как ни странно, удерживает голкипер «Локо» Гилерме (7). Однако ярче всех к экватору турнира проявили себя Игорь Акинфеев (6), Антон Шунин (6) и Максименко (4), который совсем немного опередил конкурентов благодаря феерии в игре с «Зенитом», когда он совершил 10 сейвов.

Напомним, что лучшим, по нашему мнению, игрокам каждого матча РПЛ мы присваиваем звезды – от одной о пяти, оценивая их вклад в результат команды. Число отмеченных футболистов может быть любым, как и распределение звезд между ними. Единственным, кому в первых 15 турах удалось получить четыре звезды, стал Никола Влашич (за матч против «Арсенала»). Именно хорват пока возглавляет список лучших игроков сезона-2020/21 по сумме звезд (16). Ну а вот как выглядят вся символическая сборная первого круга.

Марио ФЕРНАНДЕС ЦСКА

6 звезд (1** 4*)

Русский бразилец проводит не самый впечатляющий для себя сезон по причине усталости и травм. Тем не менее, периодически он выдает классные матчи (например, дерби против «Спартака»). И, как ни крути, на нем во многом держится атакующая игра армейцев, которые неслучайно предпочитают выходить из обороны через правый фланг.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Максим ОСИПЕНКО Ростов

6 звезд (6*)

Игорь ДИВЕЕВ ЦСКА

5 звезд (5*)

Возможно, в итоговой символической сборной чемпионата на первые роли выдвинутся более ожидаемые персонажи – Георгий Джикия, Самюэль Жиго (оба – «Спартак»), Ярослав Ракицкий или Деян Ловрен (оба – «Зенит»). Но пока в стабильности (а это качество для центрального защитника – ключевое) они немного уступают представителям «Ростова» и ЦСКА. Несмотря на объективные проблемы в задней линии (у желто-синих – из-за распродажи, у красно-синих – из-за травм), обе команды могут похвастать надежностью тылов (ЦСКА пропустил меньше всех – 11 мячей). Неслучайно 21-летний Дивеев уже дебютировал за сборную России, а 26-летний Осипенко стучится в ее двери.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Дуглас САНТОС Зенит

12 звезд (4** 4*)

Бразилец стал настоящей палочкой-выручалочкой для Сергея Семака, который смело передвигает своего универсала с левого фланга обороны в опорную зону и обратно по мере необходимости (а она возникает регулярно из-за отсутствия в «Зените» альтернативы на некоторых позициях). Причем везде КПД Сантоса предельно высок. Сейчас он даже более незаменим для питерцев, чем Вильмар Барриос. А его «радиоуправляемые» передачи из любой точки на любое расстояние – настоящее украшение РПЛ. Очередные две мы увидели в выходные в Грозном.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Константин КУЧАЕВ ЦСКА

10 звезд (3** 6*)

Пока Федор Чалов ищет свою игру, а Адольфо Гайч и Чидера Эджуке проходят болезненный период акклиматизации в российском футболе, роль главного бомбардира армейцев неожиданно взвалил на себя действующий ближе к правой бровке атакующий полузащитник, который демонстрирует завидное умение оказываться в нужный момент в нужной точке. У Кучаева нет чудо-удара Влашича или дриблинга Эджуке, но на его счету уже шесть голов с игры. 22-летний парень начал забивать с первого тура в Химках и никак не остановится.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Кристиан НОБОА Сочи

10 звезд (1*** 7*)

Никола ВЛАШИЧ ЦСКА

16 звезд (1**** 3** 6*)

35-летний эквадорец наверняка собрал бы больше десяти звезд, если бы из-за травмы не выбыл после 11-го тура. Но и проведенного отрезка экс-футболисту «Ростова», «Зенита» и «Рубина» хватило, чтобы перекрыть личный сезонный (!) рекорд результативности. Из первых 13 голов «Сочи» в РПЛ-2020/21 Нобоа записал на свой счет 7! И именно его феерическая игра стала главной причиной взлета южан почти на самый верх таблицы. То же самое можно сказать о Влашиче и единоличном лидерстве ЦСКА по итогам круга. Без первого второе было бы невозможно.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ Рубин

9 звезд (2** 5*)

О феноменальной технике грузинского полузащитника говорили, еще когда он выступал за «Локомотив». Но в полноценную звезду чемпионата Хвича оформился только в умелых руках Леонида Слуцкого. Его хаотичные, на первый взгляд, перемещения по всему фронту атаки наполнились смыслом. Сейчас Кварацхелию мечтал бы видеть в своих рядах любой топ-клуб. Но скорее из Казани он отправится не в Москву, Питер или Краснодар, а в Европу. Впрочем, не сразу – ему же всего 19 лет.

НАПАДАЮЩИЕ

Артем ДЗЮБА Зенит

9 звезд (1*** 6*)

Глупо отрицать, что безоговорочно лучший, по нашим оценкам, игрок прошлого чемпионата в этом заметно сдал. Причин тому много. И изнуряющий график, и околофутбольные скандалы. Тем не менее, по результативности и системе «гол плюс пас» (7+3) Дзюба лидирует в РПЛ. Именно ему принадлежит единственный в сезоне хет-трик (в ворота «Уфы»). Так что после зимней перезагрузки экс-капитан «Зенита» еще способен отвоевать былые позиции. Надо только окончательно не завалить оставшиеся до перерыва матчи (а их еще достаточно) и остаться в клубе.

Джордан ЛАРССОН Спартак

12 (4** 4*)

Сын легендарного форварда сборной Швеции Хенрика Ларссона большую часть дистанции напоминал отца. То, что «Спартак» впервые с чемпионского сезона-2016/17 побывал на самой вершине таблицы, во многом заслуга Джордана, отлично сыгравшегося с центрфорвардом красно-белых Эсекиэлем Понсе. Однако ближе к концу осени 23-летний скандинав несколько сбавил в эффективности. Ларссон-младший «молчит» уже три тура – и столько же «Спартак» не побеждает. Каким будет продолжение, непонятно.

Турнирная таблица РПЛ