«Ставочки» судьи Карасева, «Зенит» под дичь и «плохая копия» Дзюбы. Рейтинг наездов

А мы, наивные, все задаемся вопросом, где у наших судей глаза. Где надо глаза. А где тут совесть, непонятно. Карасев, кстати, 25 ноября работает на матче Лиги чемпионов «Аякс» - «Мидтьюлланд». Лайнсмены и VAR тоже наши. Надо глянуть, на что там у букмекеров выгодно загрузить.

Ну а кто их знает, где они играют. Мы вот все думаем, что кто-то из больших клубов все купил, когда видим очередной судейский беспредел. Но порой выясняется, что клубы никого и не коррумпировали, а рефери сами решили подзаработать. Время-то тяжелое, пандемия. На днях была громкая новость, что следственный департамент МВД проводит проверку арбитров Максима Матюнина и Антона Качанова , которые могли участвовать в ставках на игры и организации договорных матчей в ФНЛ. Вскоре на них может быть заведено уголовное дело. Пишут, что в этой истории якобы мог быть замешан исполнительный директор «Чайки» Олег Баян . Ранее его отстранили на два года за участие в игре на тотализаторе.

«Игрок «Зенита» выпрыгивает вверх, а футболист «Ахмата» просто идет в него. Прошло минуты четыре, и тут 11-метровый. Что он там нашел?.. К Карасеву по этой игре большие вопросы, тут и полиграфа никакого не надо. Почему игроки «Ахмата» не получили ни одной желтой, хотя должны были, а у игроков «Зенита» их целых три? Может, Карасев тоже на ставках играет?»

Известный российский судья Федотов не привык стесняться в оценках работы коллег. На этот раз досталось Карасеву, который был главным на матче 15-го тура в Грозном «Ахмат» - «Зенит» (2:2). Наошибался он на пару с ассистентом по видео Станиславом Васильевым , который непонятным образом усмотрел нарушение со стороны игрока гостей в штрафной «Зенита» там, где его и близко не было. Причем кино смотрели оба.

1-е место Игорь ФЕТОДОВ о Сергее КАРАСЕВЕ: Нам пора перестать говорить, что это наш топ-арбитр. В матче с «Зенитом» он просто творил дичь.

2-е место

Геннадий ОРЛОВ об Антоне ЗАБОЛОТНОМ:

Он — плохая копия Дзюбы.

Хорошо хоть, что речь об умение забивать. А то мало кто что подумает на фоне-то последних событий. Известного комментатора удивляет, что Заболотный все время хочет показать нечто такое, чтобы не уступить Роналду, а основная его работа — просто забивать. Не важно как, корявенько или красиво. Прекрати ты, Антон, наконец, пускать коту под хвост труд своих коллег. Такой основной посыл критиков.

Геннадий Сергеевич задается также вопросом, почему у нас лучший бомбардир – полузащитник Нобоа с семью мячами. «А где все эти форварды, которые получают немыслимые деньги за свою работу? Кем они работают? Я бы только одного нападающего выделил — спартаковца Ларссона, который очень похож на своего отца».

Сегодня, кстати, ровно месяц с тех пор, когда швед забивал последний гол за красно-белых. И у него 6 мячей, меньше, чем у Дзюбы. Но про Артема питерский комментатор решил, видимо, в этом вопросе позабыть. Надоел всем.

3-е место

Александр ТИХОНОВ о нашем футболе:

Если наш клуб наберет очки, это будет второе 9 мая. Наш футбол – позор национального спорта.

А наш биатлон, можно подумать, не позор. Хотя по поводу игры футболистов в еврокубках олимпийский чемпион по биатлону, конечно, все верно сказал. Разве что неуместно тут упоминать великий праздник. Не достойны эти ребята из ногомяча, чтобы о них выражались, словно о героях нации. Это беда, когда страна с полунищим населением выбрасывает сотни миллионов в год на зарплату таких персонажей, как Кокорин, Смолов и иже с ними.

А потом удивляется, как тот же Тихонов: «Как можно было проиграть Сербии, размером с Московскую область, пропустив целых 5 мячей? Этому нет никаких оправданий. Футболистам нужна критика, а никто их не критикует». Не критика им в первую очередь нужна, а платить им надо сдельно: выиграл – получил.

4-е место

Марат САФИН о футболистах на фоне победы Даниила Медведева:

Наших футболистов, конечно, даже не стоит ставить рядом. Они ни о чем, даже обсуждать нечего.

Никто бы и не обсуждал, если бы страна футбол не любила. А она на свое несчастье никак не может смириться с тем, что Россия – территория, свободная от хорошего футбола. И все ждет чудес, как Иванушка-дурачок. Чему удивляться, если мы на таких сказках воспитаны.

Сафин действительно был крутой звездой по мировым меркам, а потому знает толк в том, что такое настоящий профессионал в спорте. Марат считает теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева лучшими российскими спортсменами года. А о футболистах даже не хочет говорить.

С ним не поспоришь. Если кто способен составить теннисистам конкуренцию, то это ребята из НХЛ. Василевский с Кучеровым были в порядке, когда «Тампа» брала Кубок Стэнли.

5-е место

Полузащитник «Тамбова» Антон КИЛИН о проблемах клуба:

Футбол в Тамбовской области не нужен. Все действия руководства региона говорят именно об этом.

Уважаемый Антон, вы уж извините, но ваша команда не только области не нужна. Вообще никому, кроме небольшой кучки людей, для которых она источник дохода. Еще какой-то особенной любовью воспылал к клубу глава РПЛ Сергей Прядкин. Если бы не он, клуб давно должны были выкинуть из элитного дивизиона, потому что ему там не место из-за нарушений регламента.

Играл бы «Тамбов» в своем городе, тогда, наверное, был бы другой разговор. И то не факт. А так, на месте губернатора вы бы стали платить большие деньги из бюджета людям, которые развлекают на футбольном поле то нижегородскую публику, то саранскую? На кой черт это властям региона сдалось, тем более в разгар пандемии?

Вы только зря народ будоражите, грозя невыходом на игру со «Спартаком». Ну не выйдете, снимут в конце концов ваш клуб с чемпионата – и дело в шляпе. Имеют на это право. Вряд ли кто помянет «Тамбов» хорошим словом.

Лидеры рейтинга после 28 туров: Уткин – 32 (13 попаданий), Селюк – 28 (7), Роднина – 16 (4), Радимов – 14 (4), Панарин – 10 (2), Дзюба – 10 (4).