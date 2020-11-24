ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Ставочки» судьи Карасева, «Зенит» под дичь и «плохая копия» Дзюбы. Рейтинг наездов
24 ноября 14:09
автор: Дмитрий Кузнецов

«Ставочки» судьи Карасева, «Зенит» под дичь и «плохая копия» Дзюбы. Рейтинг наездов

Российский футбол, похоже, окончательно достает страну. От клубов, игроков и судей скоро останется мокрое место.

1-е место
Игорь ФЕТОДОВ о Сергее КАРАСЕВЕ:
Нам пора перестать говорить, что это наш топ-арбитр. В матче с «Зенитом» он просто творил дичь.

Известный российский судья Федотов не привык стесняться в оценках работы коллег. На этот раз досталось Карасеву, который был главным на матче 15-го тура в Грозном «Ахмат» - «Зенит» (2:2). Наошибался он на пару с ассистентом по видео Станиславом Васильевым, который непонятным образом усмотрел нарушение со стороны игрока гостей в штрафной «Зенита» там, где его и близко не было. Причем кино смотрели оба.

«Игрок «Зенита» выпрыгивает вверх, а футболист «Ахмата» просто идет в него. Прошло минуты четыре, и тут 11-метровый. Что он там нашел?.. К Карасеву по этой игре большие вопросы, тут и полиграфа никакого не надо. Почему игроки «Ахмата» не получили ни одной желтой, хотя должны были, а у игроков «Зенита» их целых три? Может, Карасев тоже на ставках играет?»

Ну а кто их знает, где они играют. Мы вот все думаем, что кто-то из больших клубов все купил, когда видим очередной судейский беспредел. Но порой выясняется, что клубы никого и не коррумпировали, а рефери сами решили подзаработать. Время-то тяжелое, пандемия. На днях была громкая новость, что следственный департамент МВД проводит проверку арбитров Максима Матюнина и Антона Качанова, которые могли участвовать в ставках на игры и организации договорных матчей в ФНЛ. Вскоре на них может быть заведено уголовное дело. Пишут, что в этой истории якобы мог быть замешан исполнительный директор «Чайки» Олег Баян. Ранее его отстранили на два года за участие в игре на тотализаторе.

А мы, наивные, все задаемся вопросом, где у наших судей глаза. Где надо глаза. А где тут совесть, непонятно. Карасев, кстати, 25 ноября работает на матче Лиги чемпионов «Аякс» - «Мидтьюлланд». Лайнсмены и VAR тоже наши. Надо глянуть, на что там у букмекеров выгодно загрузить.

2-е место
Геннадий ОРЛОВ об Антоне ЗАБОЛОТНОМ:
Он — плохая копия Дзюбы.

Хорошо хоть, что речь об умение забивать. А то мало кто что подумает на фоне-то последних событий. Известного комментатора удивляет, что Заболотный все время хочет показать нечто такое, чтобы не уступить Роналду, а основная его работа — просто забивать. Не важно как, корявенько или красиво. Прекрати ты, Антон, наконец, пускать коту под хвост труд своих коллег. Такой основной посыл критиков.

Геннадий Сергеевич задается также вопросом, почему у нас лучший бомбардир – полузащитник Нобоа с семью мячами. «А где все эти форварды, которые получают немыслимые деньги за свою работу? Кем они работают? Я бы только одного нападающего выделил — спартаковца Ларссона, который очень похож на своего отца».

Сегодня, кстати, ровно месяц с тех пор, когда швед забивал последний гол за красно-белых. И у него 6 мячей, меньше, чем у Дзюбы. Но про Артема питерский комментатор решил, видимо, в этом вопросе позабыть. Надоел всем.

3-е место
Александр ТИХОНОВ о нашем футболе:
Если наш клуб наберет очки, это будет второе 9 мая. Наш футбол – позор национального спорта.

А наш биатлон, можно подумать, не позор. Хотя по поводу игры футболистов в еврокубках олимпийский чемпион по биатлону, конечно, все верно сказал. Разве что неуместно тут упоминать великий праздник. Не достойны эти ребята из ногомяча, чтобы о них выражались, словно о героях нации. Это беда, когда страна с полунищим населением выбрасывает сотни миллионов в год на зарплату таких персонажей, как Кокорин, Смолов и иже с ними.

А потом удивляется, как тот же Тихонов: «Как можно было проиграть Сербии, размером с Московскую область, пропустив целых 5 мячей? Этому нет никаких оправданий. Футболистам нужна критика, а никто их не критикует». Не критика им в первую очередь нужна, а платить им надо сдельно: выиграл – получил.

4-е место
Марат САФИН о футболистах на фоне победы Даниила Медведева:
Наших футболистов, конечно, даже не стоит ставить рядом. Они ни о чем, даже обсуждать нечего.

Никто бы и не обсуждал, если бы страна футбол не любила. А она на свое несчастье никак не может смириться с тем, что Россия – территория, свободная от хорошего футбола. И все ждет чудес, как Иванушка-дурачок. Чему удивляться, если мы на таких сказках воспитаны.

Сафин действительно был крутой звездой по мировым меркам, а потому знает толк в том, что такое настоящий профессионал в спорте. Марат считает теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева лучшими российскими спортсменами года. А о футболистах даже не хочет говорить.

С ним не поспоришь. Если кто способен составить теннисистам конкуренцию, то это ребята из НХЛ. Василевский с Кучеровым были в порядке, когда «Тампа» брала Кубок Стэнли.

5-е место
Полузащитник «Тамбова» Антон КИЛИН о проблемах клуба:
Футбол в Тамбовской области не нужен. Все действия руководства региона говорят именно об этом.

Уважаемый Антон, вы уж извините, но ваша команда не только области не нужна. Вообще никому, кроме небольшой кучки людей, для которых она источник дохода. Еще какой-то особенной любовью воспылал к клубу глава РПЛ Сергей Прядкин. Если бы не он, клуб давно должны были выкинуть из элитного дивизиона, потому что ему там не место из-за нарушений регламента.

Играл бы «Тамбов» в своем городе, тогда, наверное, был бы другой разговор. И то не факт. А так, на месте губернатора вы бы стали платить большие деньги из бюджета людям, которые развлекают на футбольном поле то нижегородскую публику, то саранскую? На кой черт это властям региона сдалось, тем более в разгар пандемии?

Вы только зря народ будоражите, грозя невыходом на игру со «Спартаком». Ну не выйдете, снимут в конце концов ваш клуб с чемпионата – и дело в шляпе. Имеют на это право. Вряд ли кто помянет «Тамбов» хорошим словом.

Лидеры рейтинга после 28 туров: Уткин – 32 (13 попаданий), Селюк – 28 (7), Роднина – 16 (4), Радимов – 14 (4), Панарин – 10 (2), Дзюба – 10 (4).

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Передышка между кругами. Итоги 15-го тура и первого круга РПЛМарка CHERY признана лидером в России по спонтанному знанию бренда среди китайского автопромаРижское «Динамо» победило в матче аутсайдеровМолниеносная реакция Медведева на скандальное видео с ДзюбойБразильская волейболистка - настоящая "богиня красоты"Ради кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен
Еврокубки: кто первым одержит победу в группе?
На этой неделе пройдут 4 матча 4-го тура групповых этапов еврокубков с участием российских клубов.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.

Итоги дня - футбол, «Спартак», «Локомотив» - самое интересное!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика